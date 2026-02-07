Jenny Perret und Martin Rios gewannen in Pyeongchang 2018 Olympia-Silber. Bild: Keystone

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle Luca Betschart

Wer schon Beziehungen hatte, weiss: Fetzen können schnell fliegen, sehr schnell. So erging es auch zweien, die sich auch vom würdevollen Rahmen der Olympischen Spiele, den Tausenden Zuschauern am TV und der Kühle des Curling-Eises nicht besänftigen liessen: Martin Rios und Jenny Perret. Das Schweizer Mixed-Doppel erzeugte in Pyeongchang, Südkorea, derart viel verbale Reibung, dass sie bis in den Olympia-Curling-Final vorstiessen – wo sie erst gegen das kanadische Duo verloren.

Offenkundig tut es Rios, einem Glarner mit spanischen Wurzeln, und Perret, einer Bernerin US-amerikanischer Herkunft, gut, wenn sie fluchen, pöbeln und beleidigen können – vor allem sich gegenseitig. Rios sagte einst der NZZ: «Zu viel Harmonie tut uns nicht gut.» Dies ist bei den beiden gewiss nicht zu erwarten. Dass die beiden zwischendurch auch ganz gut miteinander können, belegt jedoch, dass sie auch heute noch miteinander curlen.

Das könnte dich auch interessieren

Nadig: «Die ganze Schweiz schaute plötzlich auf mich» Im Olympia-Talk «Legenden für die Ewigkeit» erinnert sich Marie-Theres Nadig, unser grosser Skistar der 70er-Jahre, an den plötzliche Erfolg und das plötzliche Rampenlicht, das aber auch seine Schattenseiten hatte. 26.01.2026