  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Legendäre Olympia-Momente Verbale Reibung: Perret und Rios zofften sich in den Olympia-Final

Luca Betschart

7.2.2026

Jenny Perret und Martin Rios gewannen in Pyeongchang 2018 Olympia-Silber.
Jenny Perret und Martin Rios gewannen in Pyeongchang 2018 Olympia-Silber.
Bild: Keystone

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle

07.02.2026, 19:15

07.02.2026, 19:31

Wer schon Beziehungen hatte, weiss: Fetzen können schnell fliegen, sehr schnell. So erging es auch zweien, die sich auch vom würdevollen Rahmen der Olympischen Spiele, den Tausenden Zuschauern am TV und der Kühle des Curling-Eises nicht besänftigen liessen: Martin Rios und Jenny Perret. Das Schweizer Mixed-Doppel erzeugte in Pyeongchang, Südkorea, derart viel verbale Reibung, dass sie bis in den Olympia-Curling-Final vorstiessen – wo sie erst gegen das kanadische Duo verloren.

Offenkundig tut es Rios, einem Glarner mit spanischen Wurzeln, und Perret, einer Bernerin US-amerikanischer Herkunft, gut, wenn sie fluchen, pöbeln und beleidigen können – vor allem sich gegenseitig. Rios sagte einst der NZZ: «Zu viel Harmonie tut uns nicht gut.» Dies ist bei den beiden gewiss nicht zu erwarten. Dass die beiden zwischendurch auch ganz gut miteinander können, belegt jedoch, dass sie auch heute noch miteinander curlen.

Das könnte dich auch interessieren

Nadig: «Die ganze Schweiz schaute plötzlich auf mich»

Nadig: «Die ganze Schweiz schaute plötzlich auf mich»

Im Olympia-Talk «Legenden für die Ewigkeit» erinnert sich Marie-Theres Nadig, unser grosser Skistar der 70er-Jahre, an den plötzliche Erfolg und das plötzliche Rampenlicht, das aber auch seine Schattenseiten hatte.

26.01.2026

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

23.01.2026

Meistgelesen

«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»
Italienische Sensation im Eisschnelllauf ++ Vlhova gibt an Olympia ihr Comeback
Mike von Grünigen verrät: «Auch als Kind fuhr Franjo am Limit»
Ukrainischer Soldat stirbt vermeintlich im Krieg – drei Jahre später ruft er seine Familie an
Bithumb überweist versehentlich Bitcoins für 34 Milliarden

Mehr Olympia

Olympia-Sieger von Allmen. Mike von Grünigen verrät: «Auch als Kind fuhr Franjo am Limit»

Olympia-Sieger von AllmenMike von Grünigen verrät: «Auch als Kind fuhr Franjo am Limit»

Olympiasieger Franjo von Allmen. «Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»

Olympiasieger Franjo von Allmen«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»

Gold für die Schweiz!. Von Allmen rast entfesselt zum Olympia-Sieg – Franzoni und Paris werfen Odermatt vom Podest

Gold für die Schweiz!Von Allmen rast entfesselt zum Olympia-Sieg – Franzoni und Paris werfen Odermatt vom Podest

Von Allmen unter ganz grossen Namen. Das sind alle Schweizer Abfahrts-Olympiasieger

Von Allmen unter ganz grossen NamenDas sind alle Schweizer Abfahrts-Olympiasieger

Olympia 2026 im Ticker. Italienische Sensation im Eisschnelllauf ++ Vlhova gibt an Olympia ihr Comeback

Olympia 2026 im TickerItalienische Sensation im Eisschnelllauf ++ Vlhova gibt an Olympia ihr Comeback