Spezieller Eishockey-Modus bei Olympia Deshalb stehen die Schweizerinnen trotz zwei Niederlagen schon im Viertelfinal

Andreas Lunghi

10.2.2026

Für Patrick Fischer sind es letzten Olympischen Spiele als Nati-Trainer.
KEYSTONE

Die Eishockey-Schweiz ist an Olympia 2026 in Milano Cortina sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen vertreten. blue News erklärt die zwei verschiedenen Turnier-Modi.

10.02.2026, 09:21

10.02.2026, 09:27

Turnier-Modus bei den Männern

Die Schweiz hat sich zusammen mit Kanada, Schweden, Finnland, Tschechien, Deutschland und den USA aufgrund der Weltrangliste nach der Weltmeisterschaft 2023 direkt für die Olympischen Spiele qualifiziert. Russland wäre als Top-8-Team ebenfalls für das Turnier qualifiziert, wurde aber wegen des Ukraine-Kriegs ausgeschlossen.

Lettland, Dänemark und die Slowakei haben sich in drei verschiedenen Qualifikations-Turnieren durchgesetzt und haben damit das Olympia-Ticket gelöst. Frankreich verpasste in der Lettland-Gruppe als Zweitplatzierter die direkte Qualifikation, kam aber dank des Ausschlusses von Russland als nächste bestklassierte Mannschaft der Weltrangliste zum Handkuss. Italien ist als Gastgeber gesetzt.

Die zwölf Teams werden in drei Gruppen à vier Nationen aufgeteilt. Im Modus Jeden-gegen-Jeden bestreiten sie in den jeweiligen Gruppen drei Spiele. Gemäss den Ergebnissen in der Gruppenphase – Punkte, Tordifferenz, erzielten Tore und Weltranglistenplatz – werden die Teams in einer Setzliste mit Positionen von 1 bis 12 eingeteilt.

Gruppenspiele der Männer

  • 12. Februar, 12.10 Uhr: Schweiz vs. Frankreich
  • 13. Februar, 21.10 Uhr: Kanada vs. Schweiz
  • 15. Februar, 12.10 Uhr: Schweiz vs. Tschechien
Mehr anzeigen

Die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Der Beste aller Gruppenzweiten steht ebenfalls in der Runde der letzten acht. Die restlichen Teams spielen in einer Playoff-Runde um die restlichen vier Plätze in der K.o.-Phase. Dabei spielt der Fünfte der neu ermittelten Setzliste gegen den Zwölften, der Sechste gegen den Elften, der Siebte gegen den Zehnten und der Achte gegen den Neunten.

Die Sieger aus den Viertelfinals treffen im Halbfinal aufeinander. Die beiden Sieger der Halbfinals spielen im Finale am 22. Februar um die Goldmedaille. Die beiden Verlierer machen am 21. Februar Bronze unter sich aus.

Turnierdaten Männer

  • Gruppenphase: 11.-15. Februar
  • Playoff-Runde: 17. Februar
  • Viertelfinals: 18. Februar
  • Halbfinals: 20. Februar
  • Bronze-Spiel: 21. Februar
  • Final: 22. Februar
Mehr anzeigen

Turnier-Modus bei den Frauen

Bei den Frauen richtet sich der Turnier-Modus stärker nach der Weltrangliste nach der WM 2023. Die fünf besten Teams Kanada, USA, Finnland, Tschechien und die Schweiz sind direkt für Olympia qualifiziert und sind zusammen in der Gruppe A.

In der Gruppe B sind die Nationen, die sich die Teilnahme an den Spielen in Italien über die Qualifikationsturniere erspielt haben: Japan, Schweden und Deutschland. Italien ist als Gastgeber gesetzt und Frankreich ist für das ausgeschlossene Russland nachgerückt.

Gruppenspiele der Frauen

  • Tschechien vs. Schweiz 3:4 n.P.
  • Schweiz vs. Kanada 0:4
  • Schweiz vs. USA 0:5
  • 10. Februar, 21.10 Uhr: Finnland vs. Schweiz
Mehr anzeigen

Auch hier treten die Teams in der jeweiligen Gruppe im Modus Jeden-gegen-Jeden an. In der Gruppe A sind allerdings alle Nationen bereits automatisch für die Viertelfinals qualifiziert. Es geht in der Vorrunde darum, sich eine bessere Ausgangslage für die K.o.-Phase zu schaffen. Aus der Gruppe B qualifizieren sich die drei besten Teams für das Viertelfinale.

Da spielt der Erste der Gruppe A gegen den Dritten der Gruppe B, der Zweite der Gruppe A gegen den Zweiten der Gruppe B, der Dritte der Gruppe A gegen den Ersten der Gruppe B und der Vierte der Gruppe A gegen den Fünften der Gruppe A. Die restliche K.o.-Phase ist dieselbe wie bei den Männern. Das Bronze-Spiel und das Finale finden am 19. Februar statt.

Turnierdaten Frauen

  • Gruppenphase: 5.-10. Februar
  • Viertelfinals: 13.-14. Februar
  • Halbfinals: 16. Februar
  • Bronze-Spiel und Final: 19. Februar
Mehr anzeigen

