Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre» Am Donnerstag wird die Eishockey-Nati mit dem Olympia-Outfit austestattet und macht sich anschliessend auf en Weg nach Mailand. blue Sport hat vor der Abreise mit Sven Andrighetto, Christoph Bertschy und Leonardo Genoni gesprochen. 05.02.2026

Eine Woche vor dem Auftaktspiel gegen Frankreich startet die Schweizer Eishockey-Nati ins Olympia-Abenteuer. Das sagen Sven Andrighetto, Christoph Bertschy und Leonardo Genoni vor der Abreise nach Italien.

Am Donnerstag fasst die Schweizer Eishockey-Nati ihre Olympia-Bekleidung in Dietikon und macht sich mit dem Car auf den Weg nach Mailand.

blue Sport hat vor der Olympia-Mission mit Goalie Leonardo Genoni und den Stürmern Sven Andrighetto und Christoph Bertschy gesprochen.

Die Nati-Stars geben sich selbstbewusst und freuen sich, dass die NHL-Starts erstmals seit 12 Jahren wieder mitdabei sind.

Am 12. Februar gilt es für die Eishockey-Nati ernst. Zum Olympia-Auftakt trifft die Schweizer Auswahl im ersten Gruppenspiel auf Aussenseiter Frankreich. Die Reise beginnt zumindest für einen Teil der Mannschaft eine Woche vor dem Turnier-Start – mit der Abholung der offiziellen Olympia-Kleider von Swiss Olympic.

«Ich bin sehr zufrieden. Man sieht, sie haben sich etwas überlegt. Man sieht gewisse Elemente, die die Schweiz repräsentieren», lobt Goalie Leonardo Genoni im Gespräch mit blue Sport. «Und es ist cool zu wissen, dass wir alle zusammen gleich aussehen. Alle Schweizer werden so auftreten – das macht stolz.»

Vorfreude auf die NHL-Verstärkung

Unmittelbar nach der Kleiderabholung in Dietikon steht für die National-League-Spieler die Car-Reise nach Mailand an, wo schon am Donnerstagabend eine erstes Trainingseinheit stattfindet. Im Verlauf der nächsten Tage treffen dann auch die NHL-Stars in Italien ein – zur Begeisterung von Sven Andrighetto.

«Die weltbesten Spieler kommen wieder einmal an die Olympischen Spiele, so wie es eigentlich sein sollte. Auf das freuen wir uns extrem. Auch bei uns kommen alle, wir sind alle zusammen. Natürlich sind das die anderen Nationen auch. Sich vergleichen und gegeneinander anzutreten, ist der Traum von jedem Athleten», so der ZSC-Stürmer. Auch Christoph Bertschy ist die Vorfreude anzumerken: «Ein Turnier, wo die Besten der Besten dabei sind, hat es seit 12 Jahren nicht mehr gegeben. Es wird extrem spannend.»

Selbstbewusste Schweizer

Der Stürmer des HC Fribourg-Gottéron, der nach 2022 vor seiner zweiten Olympia-Teilnahme steht, zeigt sich selbstbewusst: «Wir müssen uns überhaupt nicht verstecken. Wir haben uns in den letzten Jahren extrem gut verkauft. Wir sind ein sehr gut eingespieltes Team. Wir haben sehr viel Klasse und Spieler, die aus der NHL kommen. Wir geben ab dem ersten Match alles.»

Andrighetto traut sich und seinen Teamkollegen ebenfalls viel zu. «Es ist fast das erste Mal, dass wir fast alle zusammen sind. Die Mehrheit der Mannschaft kennt sich sehr gut und hat in den letzten Jahren viel zusammengespielt. Das ist sicher ein Vorteil für uns», sagt der 32-Jährige. Genoni pflichtet bei: «Für uns ändert es eigentlich nicht viel. Wir haben eine gute Mannschaft, die NHL-Spieler sind auch oft bei der WM dabei. Jetzt kommen alle auf einmal, ich freue mich extrem.»

An Selbstvertrauen scheint es den Schweizern nicht zu mangeln. Motivieren muss Coach Patrick Fischer seine Schützlinge ohnehin nicht. «Es ist eine unglaubliche Ehre, die Schweiz an Olympia zu vertreten. Das ist das Grösste für jeden Athleten», unterstreicht Andrighetto und verrät: «Meine Freundin hat mir noch einen Glücksbringer mitgegeben.»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten» Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier. 05.02.2026

