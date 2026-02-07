Siegerehrung der Herren-Abfahrt an den Olympischen Winterspielen in Sapporo, Februar 1972. Gold und Silber gewannen die beiden Schweizer Bernhard Russi, Mitte, und Roland Collombin, links, Bronze ging an Heinrich Messner, rechts, aus Österreich. (KEYSTONE/Str)
Die Schweizer Pirmin Zurbriggen, Mitte, Gold, Peter Müller, rechts, Silber, und der Franzose Franck Piccard, links, Bronze, freuen sich im Ziel über ihren Erfolg in der Abfahrt der olympischen Winterspiele 1988 in Calgary. (KEYSTONE/Thomas Studhalter)
Didier Défago gewinnt 2010 Olympia-Gold. Umgeben wird er von Aksel Lund Svindal (links, Silber) und Bode Miller (rechts, Bronze).
Beat Feuz holt 2022 Olympia-Gold in der Abfahrt. Zweiter wird Johan Clarey (links). Bronze geht an den Österreicher Matthias Mayer.
Die Schweiz verteidigt den Olympia-Sieg in der Abfahrt: Franjo von Allmen tritt die Nachfolge von Beat Feuz an. Hinter von Allmen reihen sich mit Giovanni Franzoni und Dominik Paris zwei Italiener ein.
Das sind die Schweizer Abfahrts-Olympiasieger
Franjo von Allmen holt in Bormio die Olympia-Goldmedaille in der Abfahrt. Er ist der fünfte Schweizer, dem dieses Kunststück gelingt – nach Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988), Didier Défago (2010) und Beat Feuz (2022).
Alles zum heutigen Rennen
Franjo von Allmen rast mit Traumfahrt zu Olympia-Gold
07.02.2026
