Von Allmen unter ganz grossen Namen Das sind alle Schweizer Abfahrts-Olympiasieger

Sandro Zappella

7.2.2026

Das sind die Schweizer Abfahrts-Olympiasieger
Das sind die Schweizer Abfahrts-Olympiasieger. Siegerehrung der Herren-Abfahrt an den Olympischen Winterspielen in Sapporo, Februar 1972. Gold und Silber gewannen die beiden Schweizer Bernhard Russi, Mitte, und Roland Collombin, links, Bronze ging an Heinrich Messner, rechts, aus Österreich. (KEYSTONE/Str)

Siegerehrung der Herren-Abfahrt an den Olympischen Winterspielen in Sapporo, Februar 1972. Gold und Silber gewannen die beiden Schweizer Bernhard Russi, Mitte, und Roland Collombin, links, Bronze ging an Heinrich Messner, rechts, aus Österreich. (KEYSTONE/Str)

Bild: KEYSTONE

Das sind die Schweizer Abfahrts-Olympiasieger. Die Schweizer Pirmin Zurbriggen, Mitte, Gold, Peter Müller, rechts, Silber, und der Franzose Franck Piccard, links, Bronze, freuen sich im Ziel über ihren Erfolg in der Abfahrt der olympischen Winterspiele 1988 in Calgary. (KEYSTONE/Thomas Studhalter)

Die Schweizer Pirmin Zurbriggen, Mitte, Gold, Peter Müller, rechts, Silber, und der Franzose Franck Piccard, links, Bronze, freuen sich im Ziel über ihren Erfolg in der Abfahrt der olympischen Winterspiele 1988 in Calgary. (KEYSTONE/Thomas Studhalter)

Bild: KEYSTONE

Das sind die Schweizer Abfahrts-Olympiasieger. Didier Défago gewinnt 2010 Olympia-Gold. Umgeben wird er von Aksel Lund Svindal (links, Silber) und Bode Miller (rechts, Bronze).

Didier Défago gewinnt 2010 Olympia-Gold. Umgeben wird er von Aksel Lund Svindal (links, Silber) und Bode Miller (rechts, Bronze).

Bild: KEYSTONE

Das sind die Schweizer Abfahrts-Olympiasieger. Beat Feuz holt 2022 Olympia-Gold in der Abfahrt. Zweiter wird Johan Clarey (links). Bronze geht an den Österreicher Matthias Mayer. 

Beat Feuz holt 2022 Olympia-Gold in der Abfahrt. Zweiter wird Johan Clarey (links). Bronze geht an den Österreicher Matthias Mayer. 

Bild: KEYSTONE

Das sind die Schweizer Abfahrts-Olympiasieger. Die Schweiz verteidigt den Olympia-Sieg in der Abfahrt: Franjo von Allmen tritt die Nachfolge von Beat Feuz an. Hinter von Allmen reihen sich mit Giovanni Franzoni und Dominik Paris zwei Italiener ein.

Die Schweiz verteidigt den Olympia-Sieg in der Abfahrt: Franjo von Allmen tritt die Nachfolge von Beat Feuz an. Hinter von Allmen reihen sich mit Giovanni Franzoni und Dominik Paris zwei Italiener ein.

Bild: KEYSTONE

Franjo von Allmen holt in Bormio die Olympia-Goldmedaille in der Abfahrt. Er ist der fünfte Schweizer, dem dieses Kunststück gelingt – nach Bernhard Russi (1972), Pirmin Zurbriggen (1988), Didier Défago (2010) und Beat Feuz (2022).

Sandro Zappella

07.02.2026, 12:45

07.02.2026, 13:14

Alles zum heutigen Rennen

Gold für die Schweiz!. Von Allmen rast entfesselt zum Olympia-Sieg – Franzoni und Paris werfen Odermatt vom Podest

Gold für die Schweiz!Von Allmen rast entfesselt zum Olympia-Sieg – Franzoni und Paris werfen Odermatt vom Podest

Franjo von Allmen rast mit Traumfahrt zu Olympia-Gold

Franjo von Allmen rast mit Traumfahrt zu Olympia-Gold

07.02.2026

