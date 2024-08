Noè Ponti nimmt am Samstagabend über 100 m Delfin eine Medaille ins Visier. Keystone

Noè Ponti greift nach einer Medaille, Mujinga Kambundji will sich gegen die Sprint-Konkurrenz behaupten und Marc Hirschi im Strassenrennen überzeugen: Die Schweizer Olympia-Schwerpunkte vom Samstag.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Samstag gehört Noè Ponti über 100 m Delfin zu den Medaillenkandidaten.

Im Strassrennen hofft die Schweiz auf Marc Hirschi und Stefan Küng.

Mujinga Kambundji will sich für den 100-m-Final qualifizieren, der 21.20 Uhr stattfindet.

Im Beachvolleyball wollen sich die bedien Frauen-Teams den Gruppensieg sichern. Mehr anzeigen

Schwimmen. Noè Ponti schwimmt am Samstagabend um 20.30 Uhr im Final über 100 m Delfin um die Medaillen. Drei Jahre nach seinem Bronze-Coup in Tokio ist dem Tessiner in seiner Paradedisziplin erneut der Sprung aufs Podest zuzutrauen. Mit Blick auf die Halbfinals, als ihm in 50,60 Sekunden die fünftbeste Zeit gelang, benötigt er dafür allerdings eine Steigerung. Kommt er an seinen im April aufgestellten Landesrekord (50,16) heran, stehen seine Chancen gut. In seinem ersten Final im Pariser Schwimmbecken musste sich Ponti am Mittwoch über die doppelte Distanz mit Platz 5 begnügen.

Rad. Um 11.00 Uhr startet das olympische Strassenrennen. Mit zu den Favoriten gehört der 25-jährige Berner Marc Hirschi, der erst letzten Sonntag für die Sommerspiele nachnominiert worden ist. Die happigen 273 km scheinen auf Hirschi zugeschnitten, zumal die Form beim Schweizer stimmt. Letzte Woche gewann er die Tschechien-Rundfahrt. Als zweiter Schweizer startet der Thurgauer Stefan Küng ins Rennen.

Leichtathletik. Am Samstagabend um 21.20 Uhr wird die schnellste Frau der Welt gesucht. Die Bernerin Mujinga Kambundji hofft, wie vor drei Jahren in Tokio auch wieder im Final mit von der Partie zu sein. Die erste Hürde, den Vorlauf, überstand Kambundji am Freitag souverän. Die Halbfinals sind am Samstag anderthalb Stunden vor dem Final angesetzt.

Beachvolleyball. Im Beachvolleyball schliessen Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré und Tanja Hüberli/Nina Brunner die Vorrunde ab. Beide Teams haben exzellente Chancen, sich direkt für die Achtelfinals zu qualifizieren, gewannen sie doch alle bisherigen Partien. Böbner/Vergé-Dépré treffen um 11.00 Uhr auf das noch sieglose Duo aus Paraguay, Hüberli/Brunner spielen gegen die Französinnen Lézana Placette/Alexia Richard um den Gruppensieg. Als Gruppensiegerinnen winken in den Achtelfinals Gegner, die schon mindestens einmal verloren haben.

