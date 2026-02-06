Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin» Patrick Fischer spricht mit blue Sport über das anstehende Olympia-Turnier in Milano und die eigenen Ambitionen. 06.02.2026

Die Eishockey-Turniere an Olympia 2026 finden in Mailand in einer neu gebauten Arena statt. Die Verzögerungen des Baus, die Premiere und die Grösse des Eisfelds sorgten in den letzten Monaten für Diskussionsstoff.

Bereits im Dezember machten in den sozialen Medien Bilder der unfertigen Arena Milano die Runde. Das neue 250-Millionen-Euro-Schmuckstück, das vom Büro des britischen Star-Architekten David Chipperfield entworfen wurde, soll bei Olympia 2026 für die Eishockey-Turniere der Männer und der Frauen genutzt werden und nach den Spielen als Mehrzweckhalle dienen.

The first Olympic test event at Santagiuliana Arena is being delayed because there's a giant hole in the ice. They brought out a watering can to try and patch it. pic.twitter.com/357xeAY3kQ — Chris Johnston (@reporterchris) January 9, 2026

Mitte Januar wurde mit dem Finalturnier des italienischen Cups und der italienischen Meisterschaft die Arena offiziell eröffnet – obwohl Handwerker in den Katakomben weiter ihre Arbeit verrichteten und die Kabinen noch nicht fertig waren. Abgesehen von einem kleinen Loch im Eis, das in wenigen Minuten behoben werden konnte, gingen die sieben Spiele über drei Tage ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne.

Die Partien fanden vor einer NHL-Delegation statt, die sich ein Bild der neu errichteten Arena machen wollte. Zum ersten Mal seit Sotschi 2014 werden die Spieler aus der besten Liga der Welt wieder an Olympia teilnehmen.

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten im PalaItalia Santa Giulia, wie die Arena auch genannt wird, nicht. Die reguläre Ausführung der Spiele soll das aber nicht beeinflussen. «Haben wir absolut alles fertiggestellt? Nein. Ist es nötig für die Spiele? Nein. Haben wir noch Arbeit? Ja», wird Christophe Dubi, Exekutivdirektor des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), in übereinstimmenden Medienberichten zitiert.

Das Erlebnis der Athleten, der Zuschauenden und der Medienschaffenden würde nicht beeinträchtigt, «falls nach den Wettkämpfen noch etwas gestrichen oder mit Teppichboden ausgelegt werden muss».

«Es wird klappen»

Bei der Schweizer Nati nimmt man es ebenfalls gelassen. «Man hat einige Sprüche gemacht, aber wir waren im Vertrauen, dass diese Leute das hinkriegen – und jetzt ist es glaube ich auch sehr schön rausgekommen», sagt der Nati-Trainer Patrick Fischer kurz vor der Abreise nach Mailand zu blue Sport.

«Wir gehen dorthin und es wird so sein, wie es sein wird. Es wird klappen. Dem Resten haben wir wenig Aufmerksamkeit gegeben, wir haben auch da ein Urvertrauen. Es wird gut kommen und es sind für alle die gleichen Bedingungen. Wir wollen gutes Hockey spielen», fügt Nati-Direktor Lars Weibel hinzu.

Intensiver beschäftigt hat sich Nati-Coach Fischer mit der Grösse des Eisfelds. In Europa ist das Eisfeld standardmässig 60 Meter lang und 30 Meter breit. Jenes in Mailand ist 60 Meter lang und 26 Meter breit. Damit ist die Eisfläche zwar 96 Zentimeter kürzer und knapp 9 Zentimeter breiter als in der NHL, dennoch vergleichbar.

«Das Eisfeld ist kleiner, das ist klar ein Thema. Wir haben da in den taktischen Bereichen Sachen angepasst. Wir haben das nordamerikanische Spiel, das auf kleineren Eisfeldern ist, noch etwas genauer angeschaut und analysiert. Wir haben einen guten Plan», sagt Fischer zuversichtlich.

