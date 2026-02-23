  1. Privatkunden
Olympia-Rekordmann Klaebo So erfolgreich wie Simon Ammann, Dario Cologna und Vreni Schneider zusammen

Sandro Zappella

23.2.2026

Klaebo mit seinen sechs Goldmedaillen, die er 2026 gewonnen hat.
Klaebo mit seinen sechs Goldmedaillen, die er 2026 gewonnen hat.
IMAGO/Bildbyran

Johannes Hösflot Klaebo setzt an den Winterspielen 2026 neue Massstäbe: Mit seinem elften Olympiasieg führt der Norweger die ewige Bestenliste an. Die erfolgreichsten Schweizer – Simon Ammann und Dario Cologna – bleiben mit je vier Goldmedaillen ausserhalb der Top 50.

Sandro Zappella

23.02.2026, 09:50

23.02.2026, 10:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Johannes Hösflot Klaebo gewann bei den Winterspielen 2026 seine elfte Olympia-Goldmedaille und stellte mit sechs Goldmedaillen an denselben Spielen einen weiteren Rekord auf.
  • Der Norweger übertrifft damit frühere Langlauf- und Biathlon-Grössen wie Marit Björgen, Björn Dählie und Ole Einar Björndalen, die jeweils achtmal Gold holten.
  • Die erfolgreichsten Schweizer Winter-Olympioniken wie Dario Cologna und Simon Ammann mit je vier Goldmedaillen liegen ausserhalb der Top 50, während Vreni Schneider Rang 82 belegt.
Mehr anzeigen

Johannes Hösflot Klaebo gewann am Samstag auch die sechste Langlauf-Goldmedaille der Winterspiele 2026. Der Norweger siegte im Rennen über 50 km in klassischer Technik samt Massenstart und baute seine Ausbeute in der Statistik der erfolgreichsten Olympioniken auf 11 Goldmedaillen aus. Auch seine sechs Goldmedaillen an denselben Spielen sind ein Rekord.

Mit nunmehr 11 Goldmedaillen hat Klaebo drei Olympiasiege mehr als seine ersten Verfolger – es sind dies drei seiner Landsleute. Marit Björgen holte von 2002 bis 2018 achtmal Langlauf-Gold, ebenso wie Björn Dählie von 1992 bis 1998. Ole Einar Björdalen gewann 8 Goldmedaillen im Biathlon.

Beste Schweizer in der Rangliste sind Langläufer Dario Cologna und Skispringer Simon Ammann. Sie kommen beide auf vier Goldmedaillen – das reicht aber nicht für die Top 50 in der Geschichte der Winterspiele.

Auf Rang 82 folgt mit Vreni Schneider die erfolgreichste Schweizer Olympionikin. Sie kommt auf drei Goldmedaillen und je einmal Silber und Bronze.  Zählt man übrigens die Medaillen von Cologna, Ammann und Schneider zusammen, bekommt man genau die Ausbeute von Johannes Hösflot Klaebo: 11 Gold, 1 Silber, 1 Bronze – das unterstreicht, wie unfassbar erfolgreich der Norweger an Winterspielen war.

Die erfolgreichsten Olympioniken der Winterspiele

  • 1. Johannes Klaebo (NOR)
    2018-2026, Langlauf
    11 Gold, 1 Silber, 1 Bronze, 13 Total
  • 2. Marit Björgen (NOR)
    2002-2018, Langlauf
    8 Gold, 4 Silber, 3 Bronze, 15 Total
  • 3. Ole Einar Björndalen (NOR)
    1998-2014, Biathlon
    8 Gold, 4 Silber, 2 Bronze, 14 Total
  • 4. Björn Dählie (NOR)
    1992-1998, Langlauf
    8 Gold, 4 Silber, 0 Bronze, 12 Total
  • 5. Tobias Arlt und Tobias Wendl (GER)
    2014-2026, Schlitteln
    7 Gold, 0 Silber, 1 Bronze, 8 Total
  • 7. Ireen Wüst (NED)
    2006-2022, Eisschnelllauf
    6 Gold, 5 Silber, 2 Bronze, 13 Total
  • 8. Ljubow Jegorowa (GUS/RUS)
    1992-1994, Langlauf
    6 Gold, 3 Silber, 0 Bronze, 9 Total
  • 9. Martin Fourcade (FRA)
    2010-2018, Biathlon
    6 Gold, 1 Silber, 0 Bronze, 7 Total
  • 10. Viktor Ahn (KOR/RUS)
    2006-2014, Shorttrack
    6 Gold, 0 Silber, 2 Bronze, 8 Total
  • Ferner:
    51. Simon Ammann (SUI)
    2002-2010, Skispringen
    4 Gold
  • 51. Dario Cologna (SUI)
    2010-2018, Langlauf
    4 Gold
  • 82. Vreni Schneider (SUI)
    1988-1994, Ski alpin
    3 Gold, 1 Silber, 1 Bronze
  • 116. Franjo von Allmen (SUI)
    2026, Ski alpin
    3 Gold
Mehr anzeigen

