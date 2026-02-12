Paul DiPietro (l.) schoss 2006 die Schweiz zum 2:0-Sieg gegen Kanada. KEYSTONE

An Olympia werden jeweils die schönsten Sport-Geschichten geschrieben – so auch im Eishockey. Die grössten Sensationen werden für immer in Erinnerung bleiben.

Lake Placid 1980: «Miracle on Ice»

Es war das «Miracle on Ice», das Wunder von Lake Placid, mehrfach verfilmt und lyrisch verwertet. Eine Gruppe von stolzen amerikanischen Studenten zog bei den heimischen Spielen 1980 in den Hockey-Final ein. Der Gegner? Die scheinbar übermächtige UdSSR, geschult im gnadenlosen sowjetischen System und dekoriert mit Weltklasseakteuren wie Fetissow, Tretjak oder Michailov. Gecoacht wurde die Sbornaja, die zuvor bei den Spielen in Grenoble, Sapporo und Innsbruck bereits Gold errungen hatte, von einer der grössten Legenden der Eishockey-Geschichte überhaupt: Wiktor Tichonow.

Die USA bejubeln den Sieg gegen die UdSSR. KEYSTONE

Es war das Duell zwischen Ost und West, zwischen Kapitalismus und Kommunismus, mitten im Kalten Krieg. Nur wenige Wochen zuvor war die Sowjetunion in Afghanistan einmarschiert. Kein Mensch ahnte zu dieser Zeit, dass der Eiserne Vorhang mit dem Amtsantritt von Michail Gorbatschow Mitte der 80er-Jahre in wenigen Jahren fallen würde. Ausserdem wars ein Duell zwischen sowjetischen Profis, die nur offiziell als Amateure antraten, weil es das Olympische Komitee damals vorschrieb. Und zwischen College-Spielern. Nach zwei Dritteln lagen die Sowjets vorne – im Schlussdrittel aber erzwangen die US-Boys die Wende zum 4:3. Michael Eruzione schoss 81 Sekunden vor Schluss das Siegtor. Sportgeschichte war an diesem 22. Februar 1980 geschrieben.

Trainer Herb Brooks (l.) wechselte nach dem «Miracle on Ice» in die Schweiz zum HC Davos. KEYSTONE

Der Sieg-Trainer der USA, Herb Brooks, wechselte zur darauffolgenden Saison zum HC Davos. Nach wenigen Monaten wurde er entlassen – die Davoser hatten im Gegensatz zu den US-Studenten Mühe mit Brooks’ ausgeklügelter Taktik.

Turin 2006: «Kanadischer als Kanada»

Über ein Qualifikationsturnier schaffte es die Schweiz an die Olympischen Spiele 2006 in Turin. Da warteten in der Gruppe A Deutschland, Gastgeber Italien sowie die Grössen des Welt-Eishockeys Kanada, Tschechien und Finnland auf das Team von Ralph Krueger. Ein Weiterkommen ins Viertelfinale wäre einem Wunder gleichgekommen.

Ein überragender Martin Gerber feierte gegen Kanada einen Shutout. KEYSTONE

Umso mehr als das Auftaktspiel gegen die Finnen mit 0:5 verloren ging. Die NHL-Stars Olli Jokinen, Teppo Numminen und Teemu Selänne waren innert der ersten 40 Minuten für die Tore zuständig. Der Schweizer NHL-Torhüter Martin Gerber wurde nach den fünf Gegentoren erlöst. Sein Ersatz David Aebischer, zu jenem Zeitpunkt ebenfalls in der besten Liga der Welt engagiert, musste nicht hinter sich greifen.

Im zweiten Gruppenspiel wartete mit Tschechien gleich der nächste grosse Brocken. Thomas Ziegler liess die Schweizer früh mit dem Führungstor von einer kleinen Sensation träumen. Der Ausgleich von der Eishockey-Legende Jaromir Jagr brachte die Eisgenossen nicht aus dem Konzept. Mit einem 2:2 gingen die Teams ins Schlussdrittel, ehe der Schweizer Captain Mark Streit den ersten Sieg gegen Tschechien seit der WM 1991 (damals noch Tschechoslowakei) klarmachte.

Mit breiter Brust trat die Schweiz zum dritten Gruppenspiel gegen den Titelverteidiger Kanada an. Es war von Beginn weg eine Abwehrschlacht, zu dominant traten die Kanadier auf. Ein überragender Martin Gerber liess die NHL-Stars mit unfassbaren Paraden verzweifeln. Offensiv ging bei den Schweizern wenig – aber das reichte schon zur Sensation. Der eingebürgerte Kanadier Paul DiPietro stach mit einem Doppelpack ins Herz seines Heimatlands.

Kanadier unter sich: Ralph Krueger gratuliert Paul DiPietro zum Doppelpack gegen ihr Heimatland. KEYSTONE

«Die Schweizer haben kanadischer gespielt als wir», sagte der kanadische Cheftrainer Pat Quinn nach dem Spiel. Für Kanada war die erste Niederlage an einem Grossanlass gegen die kleine Schweiz eine Schmach. Für das Schweizer Eishockey ging der 18. Februar 2006 in die Geschichte ein.

Mit zwei Remis gegen Deutschland und Italien qualifizierte sich die Schweiz für das Viertelfinale, wo gegen den späteren Olympiasieger Schweden Endstation war.

Pyeongchang 2018: «Die grosse deutsche Sensation»

Es war die grosse Überraschung an den Spielen in Südkorea: Deutschland holt im Eishockey bei den Männern die Silbermedaille. Nach 1932 und 1976, zweimal gab es für die Deutschen Bronze, war es das dritte Edelmetall.

Dass das Team von Coach Marco Sturm in Pyeongchang um eine Medaille spielen wird, dachten vor dem Turnier wohl die wenigsten. Für die Spiele von Sotschi vier Jahre davor konnte sich Deutschland nicht qualifizieren. An der WM 2017 war bereits im Viertelfinale Endstation.

Ins Olympia-Turnier 2018 startete das aus ausschliesslich DEL-Spielern bestehende Team – in Pyeongchang waren die NHL-Spieler zum ersten Mal seit den Winterspielen 1994 nicht dabei – mit zwei Niederlagen gegen Finnland und Schweden. Die einzigen Punkte in der Gruppenphase gab es nach dem Sieg im Penaltyschiessen gegen Norwegen.

Für die Schweiz war in der Viertelfinal-Qualifikation gegen Deutschland Endstation. IMAGO/USA TODAY Network

In der K.o.-Phase nahm die Sensation ihren Lauf – was auch die Schweiz zu spüren kriegte. In der Viertelfinal-Qualifikation entschied Yannic Seidenberg das Nachbarsduell nach 26 Sekunden der Verlängerung.

Dass die Deutschen Overtime können, bewiesen sie dann auch im Viertelfinale gegen Schweden. Diesmal dauerte die Extraschicht 90 Sekunden und zum Matchwinner avancierte Patrick Reimer.

Gegen ein Kanada ohne NHL-Spieler wetterte Deutschland im Halbfinale die Chance, den Finaleinzug zu schaffen. Dank drei Toren im Mittelabschnitt und einer solidarischen Teamleistung im 3. Drittel hatte das Team von Marco Sturm mindestens Silber auf sicher.

Der goldige Abschluss kam dann nicht. Im Finale mussten sich die Deutschen den Russischen Athleten geschlagengeben – ausgerechnet in der Verlängerung, die ihnen zuvor Glück brachte. Dennoch gehört die Silbermedaille zu den grössten Eishockey-Sensationen der Olympia-Geschichte.

Am Ende musste sich Deutschland mit der Silbermedaille begnügen. TA

