Historische Schweizer Winterspiele Die meisten Medaillen und Rang 8 der Wintersport-Nationen

SDA

23.2.2026 - 10:50

Alle Schweizer Olympia-Medaillen
Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Curling-Männer holen eine Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze.

Die Curling-Männer holen eine Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb.

Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross.

Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb.

Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Nadja Kälin gelingt zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe im Val di Fiemme der Coup. Sie gewinnt Bronze über 50 km klassisch samt Massenstart.

Nadja Kälin gelingt zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe im Val di Fiemme der Coup. Sie gewinnt Bronze über 50 km klassisch samt Massenstart.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Michael Vogt führt den Viererbob zu Bronze – die Anschieber Andreas Haas, Amadou David Ndiaye und Mario Aeberhard haben natürlich auch ihren Anteil am Erfolg.

Michael Vogt führt den Viererbob zu Bronze – die Anschieber Andreas Haas, Amadou David Ndiaye und Mario Aeberhard haben natürlich auch ihren Anteil am Erfolg.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Curlerinnen verlieren zwar den Final gegen Schweden, gewinnen aber Silber.

Die Schweizer Curlerinnen verlieren zwar den Final gegen Schweden, gewinnen aber Silber.

Bild: Keystone

«Mailand/Cortina 2026» geht für die Schweiz als die medaillenreichsten Olympischen Spiele in die Geschichte ein. Die Bestmarke von 1988, 2018 und 2022 wird pulverisiert.

Keystone-SDA

23.02.2026, 10:50

23.02.2026, 10:53

23 Medaillen heimsten die Schweizer Athletinnen und Athleten an den Winterspielen in Norditalien ein. Das sind acht mehr als die 15 Medaillen von Calgary 1988, Südkorea 2018 und Peking 2022, die zuvor der Schweizer Bestwert waren. 1:1 lassen sich die Jahre angesichts der stark zunehmenden Wettkämpfe indes nicht vergleichen. Vor 38 Jahren noch waren in Kanada 47 Medaillensätze vergeben worden waren, 2022 109, 2026 116.

Nichtsdestotrotz kann Swiss Olympic die Spiele von «Mailand/Cortina 2026» mit sechsmal Gold, neunmal Silber und achtmal Bronze als durchschlagenden Erfolg verbuchen. Einzig in Sachen Goldmedaillen waren es keine Schweizer Rekordspiele: 2014 und 2022 standen sieben Goldmedaillen zu Buche, 2026 sind es sechs, errungen durch Franjo von Allmen (3), Loïc Meillard, Mathilde Gremaud und Marianne Fatton. Im Medaillenspiegel ergab dies Rang 8.

Mit neun Medaillen stachen die Alpinen auch dieses Mal heraus. Wobei in Abwesenheit von Lara Gut-Behrami acht auf das Konto der Männer gingen und Von Allmen mit dreimal Gold alle überstrahlte.

Franjo von Allmen ragt bei den Alpinen mit dreimal Gold heraus
Franjo von Allmen ragt bei den Alpinen mit dreimal Gold heraus
Keystone

Insgesamt holten die Schweizer Männer 13 Medaillen und die Frauen 8, deren 2 wurden in Mixed-Wettkämpfen errungen. 2022 waren noch 67 Prozent der Schweizer Medaillen und vier der sieben Goldmedaillen an Frauen gewesen.

Die Entwicklung der Schweizer Medaillen an Winterspielen 

  • 2026: 6 Gold, 9 Silber, 8 Bronze, Total 23 Medaillen
  • 2022: 7 Gold, 2 Bilder, 6 Bronze, Total 15 Medaillen
  • 2018: 5 Gold, 6 Silber, 4 Bronze, Total 15 Medaillen
  • 2014: 7 Gold, 2 Bilder, 2 Bronze, Total 11 Medaillen
  • 2010: 6 Gold, 3 Silber, Total 9 Medaillen
  • 2006: 5 Gold, 4 Silber, 5 Bronze, Total 14 Medaillen
  • 2002: 3 Gold, 2 Silber, 6 Bronze, Total 11 Medaillen
  • 1998: 2 Gold, 2 Silber,  3 Bronze, Total 7 Medaillen
  • 1994: 3 Geld, 4 Silber, 2 Bronze, Total 9 Medaillen
  • 1992: 1 Gold, 2 Silber, Total 3 Medaillen
  • 1988: 5 Gold, 5 Silber, 5 Bronze, Total 15 Medaillen
  • 1984: 2 Gold, 2 Silber, 1 Bronze, Total 5 Medaillen
  • 1980: 1 Gold, 1 Silber, 3 Bronze, Total 5 Medaillen
  • 1976: 1 Gold, 3 Silber, 1 Bronze, Total 5 Medaillen
  • 1972: 4 Gold, 3 Silber, 3 Bronze, Total 10 Medaillen
  • 1968: 0 Gold, 2 Silber, 4 Bronze, Total 6 Medaillen
  • 1964: Keine Medaillen
  • 1960: 2 Gold, Total 2 Medaillen
  • 1956: 3 Gold, 2 Silber, 1 Bronze
  • 1952: 2 Bronze, Total 2 Medaillen
  • 1948: 3 Gold, 4 Silber, 3 Bronze, Total 10 Medaillen
  • 1936: 1 Gold, 2 Silber, Total 3 Medaillen
  • 1932: 1 Silber, Total 1 Medaille
  • 1928: 1 Bronze, Total 1 Medaille
  • 1924: 2 Gold, 1 Bronze, Total 3 Medaillen
  • TOTAL: 63 Gold, 47 Silber, 58 Bronze, 168 Medaillen
Mehr anzeigen

Norwegen dominiert erneut

Die erfolgreichste Nation war zum dritten Mal in Folge Norwegen, das den eigenen Rekord nicht zuletzt dank Johannes Hösflot Klaebo von zuvor 16 Goldmedaillen auf 18 schraubte. Die USA, die am Sonntag zum Abschluss den prestigeträchtigen Eishockey-Final gegen Kanada gewannen, folgen mit zwölfmal Gold. Gastgeber Italien schaffte es mit 10 Gold-, 6 Silber- und 14 Bronzemedaillen auf Platz 4 hinter der Eisschnelllauf- und Shorttrack-Macht Niederlande.

