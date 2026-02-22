Alle Schweizer Olympia-Medaillen Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille. Bild: Keystone Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. Bild: Keystone In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille. Bild: Keystone Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz. Bild: Keystone Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille. Bild: Keystone Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze. Bild: Keystone Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt. Bild: Keystone Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10! Bild: Keystone Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. Bild: Keystone Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber. Bild: Keystone Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint. Bild: Keystone Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte. Bild: Keystone Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille. Bild: Keystone Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille. Bild: Keystone Die Curling-Männer holen eine Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze. Bild: Keystone Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb. Bild: Keystone Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross. Bild: Keystone Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb. Bild: Keystone Nadja Kälin gelingt zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe im Val di Fiemme der Coup. Sie gewinnt Bronze über 50 km klassisch samt Massenstart. «Mailand/Cortina 2026» geht für die Schweiz als die medaillenreichsten Olympischen Spiele in die Geschichte ein. Die Bestmarke von 1988, 2018 und 2022 wird pulverisiert.

23 Medaillen heimsten die Schweizer Athletinnen und Athleten an den Winterspielen in Norditalien ein. Das sind acht mehr als die 15 Medaillen von Calgary 1988, Südkorea 2018 und Peking 2022, die zuvor der Schweizer Bestwert waren. 1:1 lassen sich die Jahre angesichts der stark zunehmenden Wettkämpfe indes nicht vergleichen. Vor 38 Jahren noch waren in Kanada 47 Medaillensätze vergeben worden waren, 2022 109, 2026 116.

Nichtsdestotrotz kann Swiss Olympic die Spiele von «Mailand/Cortina 2026» mit sechsmal Gold, neunmal Silber und achtmal Bronze als durchschlagenden Erfolg verbuchen. Einzig in Sachen Goldmedaillen waren es keine Schweizer Rekordspiele: 2014 und 2022 standen sieben Goldmedaillen zu Buche, 2026 sind es sechs, errungen durch Franjo von Allmen (3), Loïc Meillard, Mathilde Gremaud und Marianne Fatton. Im Medaillenspiegel ergab dies Rang 8.

Mit neun Medaillen stachen die Alpinen auch dieses Mal heraus. Wobei in Abwesenheit von Lara Gut-Behrami acht auf das Konto der Männer gingen und Von Allmen mit dreimal Gold alle überstrahlte.

Insgesamt holten die Schweizer Männer 13 Medaillen und die Frauen 8, deren 2 wurden in Mixed-Wettkämpfen errungen. 2022 waren noch 67 Prozent der Schweizer Medaillen und vier der sieben Goldmedaillen an Frauen gewesen.

Die Entwicklung der Schweizer Medaillen an Winterspielen 2026: 6 Gold, 9 Silber, 8 Bronze, Total 23 Medaillen

2022: 7 Gold, 2 Bilder, 6 Bronze, Total 15 Medaillen

2018: 5 Gold, 6 Silber, 4 Bronze, Total 15 Medaillen

2014: 7 Gold, 2 Bilder, 2 Bronze, Total 11 Medaillen

2010: 6 Gold, 3 Silber, Total 9 Medaillen

2006: 5 Gold, 4 Silber, 5 Bronze, Total 14 Medaillen

2002: 3 Gold, 2 Silber, 6 Bronze, Total 11 Medaillen

1998: 2 Gold, 2 Silber, 3 Bronze, Total 7 Medaillen

1994: 3 Geld, 4 Silber, 2 Bronze, Total 9 Medaillen

1992: 1 Gold, 2 Silber, Total 3 Medaillen

1988: 5 Gold, 5 Silber, 5 Bronze, Total 15 Medaillen

1984: 2 Gold, 2 Silber, 1 Bronze, Total 5 Medaillen

1980: 1 Gold, 1 Silber, 3 Bronze, Total 5 Medaillen

1976: 1 Gold, 3 Silber, 1 Bronze, Total 5 Medaillen

1972: 4 Gold, 3 Silber, 3 Bronze, Total 10 Medaillen

1968: 0 Gold, 2 Silber, 4 Bronze, Total 6 Medaillen

1964: Keine Medaillen

1960: 2 Gold, Total 2 Medaillen

1956: 3 Gold, 2 Silber, 1 Bronze

1952: 2 Bronze, Total 2 Medaillen

1948: 3 Gold, 4 Silber, 3 Bronze, Total 10 Medaillen

1936: 1 Gold, 2 Silber, Total 3 Medaillen

1932: 1 Silber, Total 1 Medaille

1928: 1 Bronze, Total 1 Medaille

1924: 2 Gold, 1 Bronze, Total 3 Medaillen

TOTAL: 63 Gold, 47 Silber, 58 Bronze, 168 Medaillen Mehr anzeigen

Norwegen dominiert erneut

Die erfolgreichste Nation war zum dritten Mal in Folge Norwegen, das den eigenen Rekord nicht zuletzt dank Johannes Hösflot Klaebo von zuvor 16 Goldmedaillen auf 18 schraubte. Die USA, die am Sonntag zum Abschluss den prestigeträchtigen Eishockey-Final gegen Kanada gewannen, folgen mit zwölfmal Gold. Gastgeber Italien schaffte es mit 10 Gold-, 6 Silber- und 14 Bronzemedaillen auf Platz 4 hinter der Eisschnelllauf- und Shorttrack-Macht Niederlande.

