Historische Schweizer WinterspieleDie meisten Medaillen und Rang 8 der Wintersport-Nationen
SDA
23.2.2026 - 10:50
Alle Schweizer Olympia-Medaillen
Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.
Bild: Keystone
Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold.
Bild: Keystone
In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.
Bild: Keystone
Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.
Bild: Keystone
Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.
Bild: Keystone
Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.
Bild: Keystone
Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.
Bild: Keystone
Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!
Bild: Keystone
Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz.
Bild: Keystone
Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.
Bild: Keystone
Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.
Bild: Keystone
Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.
Bild: Keystone
Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.
Bild: Keystone
Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.
Bild: Keystone
Die Curling-Männer holen eine Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze.
Bild: Keystone
Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb.
Bild: Keystone
Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross.
Bild: Keystone
Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb.
Bild: Keystone
Nadja Kälin gelingt zum Abschluss der olympischen Langlauf-Wettkämpfe im Val di Fiemme der Coup. Sie gewinnt Bronze über 50 km klassisch samt Massenstart.
Bild: Keystone
Michael Vogt führt den Viererbob zu Bronze – die Anschieber Andreas Haas, Amadou David Ndiaye und Mario Aeberhard haben natürlich auch ihren Anteil am Erfolg.
Bild: Keystone
Die Schweizer Curlerinnen verlieren zwar den Final gegen Schweden, gewinnen aber Silber.
Bild: Keystone
«Mailand/Cortina 2026» geht für die Schweiz als die medaillenreichsten Olympischen Spiele in die Geschichte ein. Die Bestmarke von 1988, 2018 und 2022 wird pulverisiert.
Keystone-SDA
23.02.2026, 10:50
23.02.2026, 10:53
SDA
23 Medaillen heimsten die Schweizer Athletinnen und Athleten an den Winterspielen in Norditalien ein. Das sind acht mehr als die 15 Medaillen von Calgary 1988, Südkorea 2018 und Peking 2022, die zuvor der Schweizer Bestwert waren. 1:1 lassen sich die Jahre angesichts der stark zunehmenden Wettkämpfe indes nicht vergleichen. Vor 38 Jahren noch waren in Kanada 47 Medaillensätze vergeben worden waren, 2022 109, 2026 116.
Nichtsdestotrotz kann Swiss Olympic die Spiele von «Mailand/Cortina 2026» mit sechsmal Gold, neunmal Silber und achtmal Bronze als durchschlagenden Erfolg verbuchen. Einzig in Sachen Goldmedaillen waren es keine Schweizer Rekordspiele: 2014 und 2022 standen sieben Goldmedaillen zu Buche, 2026 sind es sechs, errungen durch Franjo von Allmen (3), Loïc Meillard, Mathilde Gremaud und Marianne Fatton. Im Medaillenspiegel ergab dies Rang 8.
Mit neun Medaillen stachen die Alpinen auch dieses Mal heraus. Wobei in Abwesenheit von Lara Gut-Behrami acht auf das Konto der Männer gingen und Von Allmen mit dreimal Gold alle überstrahlte.
Insgesamt holten die Schweizer Männer 13 Medaillen und die Frauen 8, deren 2 wurden in Mixed-Wettkämpfen errungen. 2022 waren noch 67 Prozent der Schweizer Medaillen und vier der sieben Goldmedaillen an Frauen gewesen.
Die Entwicklung der Schweizer Medaillen an Winterspielen
2026: 6 Gold, 9 Silber, 8 Bronze, Total 23 Medaillen
2022: 7 Gold, 2 Bilder, 6 Bronze, Total 15 Medaillen
2018: 5 Gold, 6 Silber, 4 Bronze, Total 15 Medaillen
2014: 7 Gold, 2 Bilder, 2 Bronze, Total 11 Medaillen
2010: 6 Gold, 3 Silber, Total 9 Medaillen
2006: 5 Gold, 4 Silber, 5 Bronze, Total 14 Medaillen
2002: 3 Gold, 2 Silber, 6 Bronze, Total 11 Medaillen
1998: 2 Gold, 2 Silber, 3 Bronze, Total 7 Medaillen
1994: 3 Geld, 4 Silber, 2 Bronze, Total 9 Medaillen
1992: 1 Gold, 2 Silber, Total 3 Medaillen
1988: 5 Gold, 5 Silber, 5 Bronze, Total 15 Medaillen
1984: 2 Gold, 2 Silber, 1 Bronze, Total 5 Medaillen
1980: 1 Gold, 1 Silber, 3 Bronze, Total 5 Medaillen
1976: 1 Gold, 3 Silber, 1 Bronze, Total 5 Medaillen
1972: 4 Gold, 3 Silber, 3 Bronze, Total 10 Medaillen
1968: 0 Gold, 2 Silber, 4 Bronze, Total 6 Medaillen
1964: Keine Medaillen
1960: 2 Gold, Total 2 Medaillen
1956: 3 Gold, 2 Silber, 1 Bronze
1952: 2 Bronze, Total 2 Medaillen
1948: 3 Gold, 4 Silber, 3 Bronze, Total 10 Medaillen
Die erfolgreichste Nation war zum dritten Mal in Folge Norwegen, das den eigenen Rekord nicht zuletzt dank Johannes Hösflot Klaebo von zuvor 16 Goldmedaillen auf 18 schraubte. Die USA, die am Sonntag zum Abschluss den prestigeträchtigen Eishockey-Final gegen Kanada gewannen, folgen mit zwölfmal Gold. Gastgeber Italien schaffte es mit 10 Gold-, 6 Silber- und 14 Bronzemedaillen auf Platz 4 hinter der Eisschnelllauf- und Shorttrack-Macht Niederlande.
