«Kevin hat uns Mut gemacht» Die Stimmen zum Triumph der Eishockey-Nati über Tschechien

Andreas Lunghi

15.2.2026

Kukan schiesst die Schweiz zum Sieg gegen Tschechien

Kukan schiesst die Schweiz zum Sieg gegen Tschechien

15.02.2026

In einem intensiven Spiel setzt sich die Schweizer Eishockey-Nati mit 4:3 nach Verlängerung gegen Tschechien durch und schafft sich eine gute Ausgangslage für die Viertelfinal-Qualifikation. Die Stimmen.

Andreas Lunghi

15.02.2026, 17:14

15.02.2026, 17:22

Nach dem Spiel gegen Kanada musste das Team von Patrick Fischer einiges verkraften. Einerseits die 1:5-Niederlage und andererseits die verletzungsbedingten Ausfälle von Kevin Fiala, Denis Malgin und Andrea Glauser, die gegen Tschechien allesamt nicht mittun konnten.

Kukan avanciert zum Matchwinner. Hockey-Nati sichert sich mit Overtime-Sieg gegen Tschechien Platz 2

Kukan avanciert zum MatchwinnerHockey-Nati sichert sich mit Overtime-Sieg gegen Tschechien Platz 2

«Wir sind zusammengerückt», sagt der Nati-Trainer nach dem Spiel im Interview bei SRF. «Kevin hat uns Mut gemacht, hat uns noch eine Nachricht geschickt und wird uns morgen im Dorf besuchen.»

Siegestorschütze Dean Kukan pflichtet Fischer bei: «Das Spiel gegen Kanada war für uns eine Lektion. Wir haben viel daraus gelernt und das heute war unser bisher bestes Spiel.»

«Wir haben unser Spiel gefunden»

Sein herrliches Tor in der Verlängerung, das der Schweiz den zweiten Platz in der Gruppe A gesichert und eine gute Ausgangslage für die K.o.-Phase verschafft hat, analysiert der 32-Jährige gelassen: «Ich habe mir noch überlegt, den Pass zu spielen. Es wäre aber auf seine Backhand gewesen und der Verteidiger hat mir viel Platz gelassen. Ein Schuss war da gefährlicher als der Pass.»

Spezieller Eishockey-Modus bei Olympia. So schaffen es die Schweizer ins Viertelfinale

Spezieller Eishockey-Modus bei OlympiaSo schaffen es die Schweizer ins Viertelfinale

Dass die Schweiz kurz vor Schluss den Sieg in der regulären Spielzeit vergeben hat, ist für Fischer kein Wermutstropfen: «Für uns war wichtig, unser Spiel zu finden. Ich bin unglaublich stolz auf die Mannschaft, wie gradlinig sie gespielt hat. (...) Ich bin froh, haben wir den zweiten Platz in der Gruppe auf sicher.»

Am Dienstag, 17. Februar geht es für die Schweiz mit der Viertelfinal-Qualifikation weiter. Dank des Sieges gegen Tschechien dürften die Schweizer auf einen machbaren Gegner treffen.

