So berichtet das SRF von Olympia 220 Stunden live am TV – mit diesen bekannten Gesichtern und Stimmen
SRF sendet während der Olympischen Winterspiele in Milano/Cortina an allen 16 Tagen live – insgesamt über 220 Stunden. Mit dabei sind zahlreiche bekannte Experten wie die früheren Schweizer Olympiasieger Beat Feuz, Dario Cologna oder Gian Simmen.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Heute beginnen die Olympischen Winterspiele in Milano/Cortina.
- SRF wird während allen 16 Olympia-Tagen live berichten, total sind im Fernsehen über 220 Stunden live zu sehen.
- blue News hat die umfassende Liste, wer in welchen Sportarten kommentiert und wer als Experte oder Expertin unterstützt.
Wie sendet SRF im TV während den Olympischen Spielen?
Täglich an allen 16 Olympiatagen und zwar von früh bis spät. Wie SRF schreibt, können die Zuschauer täglich mindestens 12 Stunden am Stück live auf SRF zwei verfolgen. Grundsätzlich werde zwischen 08:55 und 23:55 Uhr gesendet, je nach Wettkampfprogramm könne dies aber leicht variieren. Insgesamt wird am Fernsehen rund 220 Stunden live aus Milano Cortina berichtet. Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung seien, wenn immer möglich, Teil der TV-Liveübertragung.
Welche Kommentatoren und Experten werden im Fernsehen zu hören sein?
SRF hat die Kommentatoren und Experten wie folgt eingeteilt:
Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar: Reto Müller
Schlussfeier ab Sonntag, 22. Februar: Stefan Hofmänner
Eishockey Männer
Kommentator: Reto Müller
Experte: Philippe Furrer (101 Länderspiele, war 2018 an Olympia dabei.)
Eishockey Frauen
Kommentator: Christoph Sterchi
Ski Alpin Männer
Kommentator: Stefan Hofmänner
Experte: Beat Feuz (Olympia-Gold 2022 in der Abfahrt)
Ski Alpin Frauen
Kommentator: Marco Felder
Expertin: Tina Weirather (Olympia-Bronze 2018 im Super-G)
Eisschnelllauf
Kommentator: Adrian Arnet
Experte: Oliver Grob (Eisschnellläufer)
Short Track
Kommentatorin: Claudia Moor
Experte: Dietrich Varaklis (Shorttracker)
Eiskunstlauf
Kommentatorin: Claudia Moor
Expertin: Sarah van Berkel (Eiskunstlauf-Europameisterin 2011, damals als Sarah Meier)
Moguls
Kommentator: Jeroen Heijers
Expertin: Nicole Gafner-Bumann (ehemalige Moguls-Freeskierin)
Aerials
Kommentator: Silvan Schweizer
Experte: Renato Ulrich (ehemaliger Aerials-Freeskier)
Snowboard Freestyle
Kommentator: Dani Kern
Experte: Gian Simmen (Olympia-Gold 1998 in der Halfpipe)
Ski Freestyle
Kommentator: Reto Held
Experte: Elias Ambühl (Freestyle-Skier Big Air und Slopestyle)
Snowboard Alpin
Kommentator: Reto Held
Experte: Nevin Galmarini (2018 Olympiasieger im Parallel-Riesenslalom)
Snowboardcross
Kommentator: Silvan Schweizer
Skicross
Kommentator: Dani Kern
Expertin: Sanna Lüdi (ehemalige Skicrosserin)
Ski Mountaineering
Kommentator: Stefan Hofmänner
Experte: André Müller (Trainer Ski Mountaineering)
Curling
Kommentator: Calvin Stettler
Expertin: Carmen Müller-Schäfer (Curlerin)
Bob, Skeleton, Rodeln
Kommentator: Claude Jaggi
Experte: Christian Reich (ehemaliger Bobfahrer)
Biathlon
Kommentator: Manuel Köng
Experte: Matthias Simmen (ehemaliger Biathlet)
Skispringen Männer
Kommentator: Beat Sprecher
Experte: Marco Grigoli (ehemaliger Skispringer)
Skispringen Frauen
Kommentator: Beat Sprecher
Expertin: Sabrina Windmüller (ehemalige Skispringerin)
Langlauf und Nordische Kombination
Kommentator: Patrick Schmid
Experte: Dario Cologna (vierfacher Langlauf-Olympiasiger)
Hinweis von SRF: Nicht alle Sportarten werden vor Ort kommentiert.
Welche Sendungen gibt es neben dem Live-Sport?
Olympiaflash wird regelmässig ausgestrahlt und soll das Publikum mit aktuellen News auf dem Laufenden halten.
Zudem hat SRF ein Studio im «Nations Village» in Cortina. Dort führen Annette Fetscherin und Sascha Ruefer abwechselnd das Publikum durch das Programm und begrüssen Medaillengewinnerinnen und -gewinner sowie weitere Gäste.