So berichtet das SRF von Olympia 220 Stunden live am TV – mit diesen bekannten Gesichtern und Stimmen

Kommentator Stefan Hofmänner und Experte Beat Feuz werden gemeinsam durch die Ski-Rennen der Männer führen. KEYSTONE

SRF sendet während der Olympischen Winterspiele in Milano/Cortina an allen 16 Tagen live – insgesamt über 220 Stunden. Mit dabei sind zahlreiche bekannte Experten wie die früheren Schweizer Olympiasieger Beat Feuz, Dario Cologna oder Gian Simmen.

SRF wird während allen 16 Olympia-Tagen live berichten, total sind im Fernsehen über 220 Stunden live zu sehen.

Wie sendet SRF im TV während den Olympischen Spielen?

Täglich an allen 16 Olympiatagen und zwar von früh bis spät. Wie SRF schreibt, können die Zuschauer täglich mindestens 12 Stunden am Stück live auf SRF zwei verfolgen. Grundsätzlich werde zwischen 08:55 und 23:55 Uhr gesendet, je nach Wettkampfprogramm könne dies aber leicht variieren. Insgesamt wird am Fernsehen rund 220 Stunden live aus Milano Cortina berichtet. Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung seien, wenn immer möglich, Teil der TV-Liveübertragung.

Welche Kommentatoren und Experten werden im Fernsehen zu hören sein?

SRF hat die Kommentatoren und Experten wie folgt eingeteilt:

Eröffnungsfeier am Freitag, 6. Februar: Reto Müller

Schlussfeier ab Sonntag, 22. Februar: Stefan Hofmänner

Eishockey Männer

Kommentator: Reto Müller

Experte: Philippe Furrer (101 Länderspiele, war 2018 an Olympia dabei.)

Ex-Hockey-Natispieler Philippe Furrer wird an Olympia als Experte im Einsatz sein. KEYSTONE

Eishockey Frauen

Kommentator: Christoph Sterchi

Ski Alpin Männer

Kommentator: Stefan Hofmänner

Experte: Beat Feuz (Olympia-Gold 2022 in der Abfahrt)

Ski Alpin Frauen

Kommentator: Marco Felder

Expertin: Tina Weirather (Olympia-Bronze 2018 im Super-G)

Eisschnelllauf

Kommentator: Adrian Arnet

Experte: Oliver Grob (Eisschnellläufer)

Short Track

Kommentatorin: Claudia Moor

Experte: Dietrich Varaklis (Shorttracker)

Eiskunstlauf

Kommentatorin: Claudia Moor

Expertin: Sarah van Berkel (Eiskunstlauf-Europameisterin 2011, damals als Sarah Meier)

Moguls

Kommentator: Jeroen Heijers

Expertin: Nicole Gafner-Bumann (ehemalige Moguls-Freeskierin)

Aerials

Kommentator: Silvan Schweizer

Experte: Renato Ulrich (ehemaliger Aerials-Freeskier)

Snowboard Freestyle

Kommentator: Dani Kern

Experte: Gian Simmen (Olympia-Gold 1998 in der Halfpipe)

Ski Freestyle

Kommentator: Reto Held

Experte: Elias Ambühl (Freestyle-Skier Big Air und Slopestyle)

Snowboard Alpin

Kommentator: Reto Held

Experte: Nevin Galmarini (2018 Olympiasieger im Parallel-Riesenslalom)

Snowboardcross

Kommentator: Silvan Schweizer

Skicross

Kommentator: Dani Kern

Expertin: Sanna Lüdi (ehemalige Skicrosserin)

Sanna Lüdi wird als Skicross-Expertin für SRF berichten. KEYSTONE

Ski Mountaineering

Kommentator: Stefan Hofmänner

Experte: André Müller (Trainer Ski Mountaineering)

Curling

Kommentator: Calvin Stettler

Expertin: Carmen Müller-Schäfer (Curlerin)

Bob, Skeleton, Rodeln

Kommentator: Claude Jaggi

Experte: Christian Reich (ehemaliger Bobfahrer)

Biathlon

Kommentator: Manuel Köng

Experte: Matthias Simmen (ehemaliger Biathlet)

Skispringen Männer

Kommentator: Beat Sprecher

Experte: Marco Grigoli (ehemaliger Skispringer)

Skispringen Frauen

Kommentator: Beat Sprecher

Expertin: Sabrina Windmüller (ehemalige Skispringerin)

Langlauf und Nordische Kombination

Kommentator: Patrick Schmid

Experte: Dario Cologna (vierfacher Langlauf-Olympiasiger)

Patrick Schmid und Dario Cologna werden zusammen durch die Nordische Kombination und die Langlauf-Wettbewerbe führen. KEYSTONE

Hinweis von SRF: Nicht alle Sportarten werden vor Ort kommentiert.

Welche Sendungen gibt es neben dem Live-Sport?

Olympiaflash wird regelmässig ausgestrahlt und soll das Publikum mit aktuellen News auf dem Laufenden halten.

Zudem hat SRF ein Studio im «Nations Village» in Cortina. Dort führen Annette Fetscherin und Sascha Ruefer abwechselnd das Publikum durch das Programm und begrüssen Medaillengewinnerinnen und -gewinner sowie weitere Gäste.

