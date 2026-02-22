  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Triumph in der Halfpipe Freestyle-Superstar Eileen Gu holt doch noch Gold

SDA

22.2.2026 - 12:37

Perfekter Abschluss für Freestyle-Skistar Eileen Gu.
Perfekter Abschluss für Freestyle-Skistar Eileen Gu.
Keystone

Die Chinesin Eileen Gu trotzt dem Wetter-Chaos in der Halfpipe und gewinnt doch noch Gold bei den Winterspielen in Mailand-Cortina. Es ist ihre dritte Medaille an diesen Spielen.

Keystone-SDA

22.02.2026, 12:37

22.02.2026, 12:52

Freestyle-Superstar Eileen Gu liess am letzten Tag doch noch alle Kritiker verstummen. Die 22-jährige Chinesin mit US-Wurzeln setzte sich im Halfpipe-Final vor Landsfrau Li Fanghui und der Britin Zoe Atkin durch und holte ihren insgesamt dritten Titel bei Olympischen Spielen. Bei ihren Heimspielen in Peking hatte Gu 2022 zweimal triumphiert.

Gu demonstrierte im Final ihre grosse Klasse. Sie steckte den Sturz im ersten Finallauf weg. Gu sprang in den Finalläufen 2 und 3 fast vier Meter hoch und überzeugte mit schwierigsten Tricks. Nach dem Rennen sank sie zuerst in den Schnee und dann der Mutter in die Arme. «Ich habe es geschafft», sagte sie mit den Tränen in den Augen in die TV-Kameras. Gu gehört zu den schillerndsten Athletinnen im Freestyle und hat mehrere Millionen Follower in den sozialen Netzwerken.

Niemand verdient mehr. Medaillenjägerin Eileen Gu stellt selbst NHL-Stars in den Schatten

Niemand verdient mehrMedaillenjägerin Eileen Gu stellt selbst NHL-Stars in den Schatten

Weniger populär ist Gu in der Schweiz: Wie schon vor vier Jahren spannte Gu kurz vor Olympia Mathilde Gremaud den Trainer (Misra Noto) aus. Im Slopestyle hatte die Schweizerin Gremaud ihrer Rivalin und ihrem Ex-Trainer die Goldmedaille weggeschnappt. Sowohl im Slopestyle als auch in der Big-Air-Konkurrenz hatte sich Eileen Gu mit Silber zufrieden geben müssen.

Wegen schlechten Wetters ist der Halfpipe-Final in Livigno von Samstag auf Sonntag verschoben worden.

Aus dem Archiv: So tickt Eileen Gu

Eileen Gu – so tickt die Olympiasiegerin im Big Air und der Halfpipe

Eileen Gu – so tickt die Olympiasiegerin im Big Air und der Halfpipe

04.02.2026

Meistgelesen

Kanada gleicht gegen die USA in der 39. Minute aus ++ Schweizer Medaillen-Regen am letzten Tag
Sicherheitsleute erschiessen Bewaffneten in Trumps Residenz Mar-a-Lago
Schlussphase läuft: Nivokazi schnürt den Hattrick
Schon 7 Tote in Österreich – Gefahr in der Schweiz weiter hoch
«Ich hatte nur ein einziges Mal Heimweh»

Videos aus dem Ressort

Antonios Papadopoulos spricht über seine Zeit beim BVB Dortmund

Antonios Papadopoulos spricht über seine Zeit beim BVB Dortmund

22.02.2026

Atlético Madrid – Espanyol 4:2

Atlético Madrid – Espanyol 4:2

LALIGA | 25. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

GC – Zürich 1:2

GC – Zürich 1:2

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

Osasuna – Real Madrid 2:1

Osasuna – Real Madrid 2:1

LALIGA | 25. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

Servette – St.Gallen 1:1

Servette – St.Gallen 1:1

Super League | 26. Runde | Saison 25/26

21.02.2026

Antonios Papadopoulos spricht über seine Zeit beim BVB Dortmund

Antonios Papadopoulos spricht über seine Zeit beim BVB Dortmund

Atlético Madrid – Espanyol 4:2

Atlético Madrid – Espanyol 4:2

GC – Zürich 1:2

GC – Zürich 1:2

Osasuna – Real Madrid 2:1

Osasuna – Real Madrid 2:1

Servette – St.Gallen 1:1

Servette – St.Gallen 1:1

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Silber gewonnen, aber …. Schweizer Curling-Frauen verpassen historisches Gold

Silber gewonnen, aber …Schweizer Curling-Frauen verpassen historisches Gold

«Erwartungen übererfüllt». Olympia-Delegationsleiter Ralph Stöckli zieht erste Bilanz

«Erwartungen übererfüllt»Olympia-Delegationsleiter Ralph Stöckli zieht erste Bilanz

Als erste Schweizer Langläuferin. Nadja Kälin gewinnt über 50 km klassisch Olympia-Bronze

Als erste Schweizer LangläuferinNadja Kälin gewinnt über 50 km klassisch Olympia-Bronze

Olympia 2026 im Ticker. Kanada gleicht gegen die USA in der 39. Minute aus ++ Schweizer Medaillen-Regen am letzten Tag

Olympia 2026 im TickerKanada gleicht gegen die USA in der 39. Minute aus ++ Schweizer Medaillen-Regen am letzten Tag

Bronze-Heldin. Alina Müller trägt an der Schlussfeier die Schweizer Fahne

Bronze-HeldinAlina Müller trägt an der Schlussfeier die Schweizer Fahne