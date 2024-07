Charlotte Dujardin nimmt nicht an den Olympischen Spielen in Paris teil. Bild: Imago

Die dreimalige Dressur-Olympiasiegerin Charlotte Dujardin hat ihre Teilnahme an den Sommerspielen in Paris abgesagt, weil eine Ermittlung des Internationalen Pferdesport-Verbandes FEI gegen sie läuft.

Die 39-jährige Britin nannte ein Fehlverhalten aus dem Jahr 2020 während eines Trainings als Grund, das auf einem aufgetauchten Video zu sehen sei. «Es ist ein Video von vor vier Jahren aufgetaucht, das zeigt, wie ich während einer Coaching-Session eine Fehleinschätzung mache», teilte Dujardin am Dienstag in einer Erklärung mit, ohne näher auf das Geschehene einzugehen, und ergänzte: «Was passiert ist, war völlig untypisch und spiegelt nicht wider, wie ich meine Pferde trainiere oder meine Schüler coache, aber es gibt keine Entschuldigung. Ich schäme mich zutiefst und hätte in diesem Moment ein besseres Beispiel abgeben sollen.»

Aufgrund der nachvollziehbaren Einleitung der FEI-Untersuchung habe sie entschieden, sich bis zum Abschluss der Untersuchungen von allen Wettkämpfen zurückzuziehen, einschliesslich der Olympischen Spiele. Dujardin fügte hinzu, dass sie ihre Taten «aufrichtig» bedauere und «am Boden zerstört» sei, weil sie das Team, die Fans und die Sponsoren im Stich gelassen habe.

Dujardin ist mit sechs Medaillen, darunter die Einzeltitel 2012 und 2016, gemeinsam mit Radsportlerin Laura Kenny die erfolgreichste Britin bei Olympischen Spielen.

