  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Hockey-Nati verpasst Halbfinale «Eine unerklärliche Passivität» – Reto Suri analysiert Olympia-Aus

Patrick Lämmle

19.2.2026

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Im Gespräch mit blue Sport zieht der WM-Silberheld von 2013 Reto Suri Fazit nach dem Viertelfinal-Aus der Eishockey-Nati an den Olympischen Spielen in Milano Cortina.

19.02.2026

Die Schweizer Hockey-Nati scheitert an den Olympischen Spielen in Milano Cortina im Viertelfinale an Finnland. Im Gespräch mit blue Sport zieht Reto Suri Fazit.

,

Andreas Lunghi, Syl Battistuzzi

19.02.2026, 18:08

19.02.2026, 18:34

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Schweizer Eishockey-Nati scheidet nach einer 2:0-Führung gegen Finnland mit 2:3 nach Verlängerung im Olympia-Viertelfinal aus.
  • Reto Suri kritisiert die unerklärliche Passivität in der Schlussphase und vermutet, dass Nerven und kleine Fehler den historischen Halbfinal-Einzug kosteten.
  • Trotz des bitteren Outs zieht Suri ein positives Fazit, lobt Goalie Leonardo Genoni als Rückhalt und spricht von guter Werbung für das Schweizer Hockey.
Mehr anzeigen

Das Schweizer Eishockey-Nationalteam scheidet am Mittwoch im Viertelfinal gegen Finnland aus. Es verspielt eine 2:0-Führung und verliert 2:3 nach Verlängerung.

Trotz starkem Genoni. Eishockey-Nati scheitert im Olympia-Viertelfinal nach 2:0-Führung an Finnland

Trotz starkem GenoniEishockey-Nati scheitert im Olympia-Viertelfinal nach 2:0-Führung an Finnland

«Man hat das Spiel so lange unter Kontrolle gehabt, so gut gespielt. Gerade in Unterzahl im letzten Drittel, wo man selber noch fast mehr Chancen kreiert hat als die Finnen im Powerplay. Dort hatte man alles unter Kontrolle. Je näher es gegen das Ende kam, desto passiver wurde die Nati. Eine Passivität, die für mich unerklärlich war», meint Reto Suri. 

«Man hat sicher gedacht, dass die Mannschaft weiter oder erfahrener ist», gibt der WM-Silberheld von 2013 zu. Für ihn sei die Schweiz zwar als Aussenseiter ins Viertelfinale gegangen, aber sei fast 55 Minuten lang sehr gut im Spiel gewesen.

Am Schluss Nerven gezeigt

«Dann kommt man in die Endphase und man merkt, dass man mit dem Olympia-Halbfinale Historisches schaffen könnte. Da spielten vielleicht die Nerven oder das Mentale mit. Am Schluss gibt es ein, zwei kleine Fehler, die das Niveau des Hockeyturniers unterstreichen, dass es nicht viel leiden mag», resümiert Suri und ergänzt: «Extrem hart bestraft für eine absolute Top-Leistung über sehr weite Strecken.»

Nichtsdestotrotz zieht der Zürcher, der insgesamt 852 National-League-Partien bestritt, ein positives Fazit. «Es war eine sehr gute Werbung für das Schweizer Hockey – mit dem bestmöglichen Kader, den wir zur Verfügung hatten. Es hat extrem Spass gemacht, dieser Mannschaft zuzuschauen. Darum ist es umso bitterer, dass es am Ende nicht reichte.» Zudem erinnert Suri daran, dass es mit den Verletzungen von Dennis Malgin, Kevin Fiala und Andrea Glauser noch gewichtige Ausfälle gab. 

Genoni als Basis

Das Fundament für das unter seiner Sicht doch «erfolgreiche Turnier» war für ihn Goalie Leonardo Genoni. «Er hat ein Riesen-Turnier gespielt und war der Rückhalt der Mannschaft», betont Suri. Durchgefallen ist für Suri niemand: «Jeder hat seinen Job gemacht. Die Schweiz kann stolz sein auf die Leistung, die die Jungs gebracht haben.»

Auch Nati-Coach Patrick Fischer könne mit ein wenig Abstand «sehr zufrieden» sein. «Die Mannschaft ist gewachsen und hat in vielen Bereichen überzeugt. Darum ist es am Schluss bitter, weil man es in den eigenen Händen hatte», findet Suri. Die Wahrheit sei aber auch: «Das Ausscheiden ist immer der letzte Eindruck, der bleibt.»

Nati-Stimmen zum Olympia-Aus. Fischer stinksauer: «Wir geben den Match am Schluss aus der Hand»

Nati-Stimmen zum Olympia-AusFischer stinksauer: «Wir geben den Match am Schluss aus der Hand»

Der 36-Jährige hofft nun auf ein rein nordamerikanisches Olympia-Finale zwischen den USA und Kanada. Für ihn sind es die beiden Teams, die bisher im Turnier herausragten. «Sie machen beste Werbung für das Hockey. Der Weg zum Titel wird über die zwei Nationen führen», glaubt Suri. 

Olympische Spiele Mailand Cortina 2026: Eishockey Männer Finale
Olympische Spiele Mailand Cortina 2026: Eishockey Männer Finale

So 22.02. 14:05 - 14:40 ∙ SRF zwei ∙ 35 Min

Mit tv.blue.ch aufnehmen

Meistgelesen

ARD-Kommentator entfacht mit Spruch über Olympia-Athletin heftige Kritik
Marco Odermatt gönnt sich einen Skitag im Tessiner Tiefschnee
Druck auf Premier Starmer wächst ++ Polizei durchsucht Anwesen von Andrew
Kranführer verletzt sich bei Unfall in Stallikon ZH schwer
Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund

Mehr Olympia

«Weiss nicht, wie ich das mache». Wieder lässt Gold-Jägerin Fatton die grosse Favoritin hinter sich

«Weiss nicht, wie ich das mache»Wieder lässt Gold-Jägerin Fatton die grosse Favoritin hinter sich

Sieg in der Overtime. Alina Müller schiesst die Schweizer Eishockey-Nati zu Olympia-Bronze

Sieg in der OvertimeAlina Müller schiesst die Schweizer Eishockey-Nati zu Olympia-Bronze

Zwei freie Sitze. Dario Cologna verpasst die Wahl in die IOC-Athletenkommission

Zwei freie SitzeDario Cologna verpasst die Wahl in die IOC-Athletenkommission

Sport Videos

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Im Gespräch mit blue Sport zieht der WM-Silberheld von 2013 Reto Suri Fazit nach dem Viertelfinal-Aus der Eishockey-Nati an den Olympischen Spielen in Milano Cortina.

19.02.2026

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

19.02.2026

Brügge – Atlético 3:3

Brügge – Atlético 3:3

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

18.02.2026

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Reto Suri zieht nach dem Viertelfinal-Aus der Hockey-Nati Fazit

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Mikaela Shiffrin wird nach ihrer Goldfahrt emotional

Brügge – Atlético 3:3

Brügge – Atlético 3:3

Mehr Videos