8 Olympia-Sieger lachen um die Wette «Eiskunstlauf wäre gar nichts für mich, denn von Tanzen habe ich keine Ahnung»

Michael Wegmann

7.2.2026

Zurbriggen: «Eiskunstlauf wäre nichts für mich»

Zurbriggen: «Eiskunstlauf wäre nichts für mich»

Die Talkgäste aus der Olympia-Serie «Legenden für die Ewigkeit» beantworten etwas andere Olympia-Fragen.

06.02.2026

Wer ist dein grösster Olympia-Star? Welche Disziplin traust du dir gar nicht zu? Die Olympia-Legenden Beat Feuz, Vreni Schneider, Pirmin Zurbriggen, Beat Hefti, Michela Figini, Maite Nadig, Heini Hemmi und Tanja Frieden erfrischend humorvoll. 

,
,

Michael Wegmann, Julian Barnard, Sandro Zappella

07.02.2026, 10:01

07.02.2026, 11:04

Das könnte dich auch interessieren

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Legenden für die Ewigkeit – mit Beat Hefti

Der letzte Schweizer Bob-Star ist heute Bademeister. Olympia-Sieger Beat Hefti redet ungewohnt offen über Doping im Bobsport, sein angespanntes Verhältnis zum Verband und sein langes Warten auf die Goldmedaille.

30.01.2026

