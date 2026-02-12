Das 3. Drittel läuft – holt sich die Schweiz den Sieg?

40. Minute

Die Souveränität der Schweizer entschwindet in den ersten Minuten des Mitteldrittels. Dies weil die Franzosen aktiver und körperbetonter spielen. Mit dieser Spielweise zwingen sie die Schweizer vermehrt zu Fehlern.

Bereits nach wenigen Sekunden hat Genoni Glück, dass die Scheibe, nach dem sie von Verteidiger Andrea Glauser abgeprallt ist, neben das Tor kullert. Fast im Gegenzug hat Sven Andrighetto Pech: Sein Schuss geht an den Pfosten.

Kurz darauf macht Genoni gegen Floran Douay, der einen Fehlpass von Fora abfängt und alleine aufs Tor läuft, alles richtig und verhindert so, dass Frankreich früh im Mittelabschnitt verkürzt.

Bei Spielmitte fängt sich die Schweiz wieder, bringt sich mit Strafen aber selbst in die Bredouille. Davon können die Franzosen nicht profitieren, da sie sich mit regelwidrigen Aktionen gleich selbst stoppen.

Nach vorne geht bei den Schweizer zum Schluss des 2. Drittels wieder einiges. Andrighetto, Josi und Fiala bringen die Scheibe aber nicht im Tor von Keller unter.