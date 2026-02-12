  1. Privatkunden
Ticker Das 3. Drittel läuft – holt sich die Schweiz den Sieg?

Andreas Lunghi

12.2.2026

Die Schweizer Nationalmannschaft greift am Donnerstag ins olympische Eishockey-Turnier ein und trifft zum Auftakt auf Frankreich. Das Spiel beginnt um 12.10 Uhr – hier bist du live dabei!

Redaktion blue Sport

12.02.2026, 12:00

12.02.2026, 14:17

Schweiz vs. Frankreich
2:0 *
Olympia-Auftakt für Eishockey-Nati. Fischer: «Ein Turnier der absoluten Superlative und wir sind mittendrin»

Olympia-Auftakt für Eishockey-NatiFischer: «Ein Turnier der absoluten Superlative und wir sind mittendrin»

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 47. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Christoph Bertschy (Schweiz)

    Das hatten wir schon länger nicht mehr: eine Strafe. Bertschy muss wegen eines Crosschecks gegen da Costa für 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 47. Minute

    Die Schweiz erhöht das Tempo und prompt wird es vor dem französischen Tor wieder gefährlich. Fiala und Hischier kommen zum Abschluss, scheitern aber an Keller.

  • 46. Minute

    Kurashev tankt sich am rechten Flügel durch und versucht es mit einem Handgelenkschuss, der rechts am Tor von Keller fliegt. Die Schweiz bleibt in Scheibenbesitz und Suter spielt von hinter der Grundlinie das Pässchen in den Slot. Meier setzt sich gegen einen Franzosen durch und zieht ab. Keller ist zur Stelle.

  • 44. Minute

    Das Spiel findet in der Startphase dieses Schlussdrittels hauptsächlich zwischen den beiden Zonen statt. Die Teams neutralisieren sich gegenseitig.

  • 41. Minute

    Die Schweiz spielt für rund 30 Sekunden noch mit einem Mann mehr, zu einer Chance kommt es aber nicht. Bozon kehrt aufs Eis zurück.

  • 41. Minute

    Beginn 2. Drittel

    Das Schlussdrittel läuft!

  • 40. Minute

    Fazit 2. Drittel

    Die Souveränität der Schweizer entschwindet in den ersten Minuten des Mitteldrittels. Dies weil die Franzosen aktiver und körperbetonter spielen. Mit dieser Spielweise zwingen sie die Schweizer vermehrt zu Fehlern.

    Bereits nach wenigen Sekunden hat Genoni Glück, dass die Scheibe, nach dem sie von Verteidiger Andrea Glauser abgeprallt ist, neben das Tor kullert. Fast im Gegenzug hat Sven Andrighetto Pech: Sein Schuss geht an den Pfosten.

    Kurz darauf macht Genoni gegen Floran Douay, der einen Fehlpass von Fora abfängt und alleine aufs Tor läuft, alles richtig und verhindert so, dass Frankreich früh im Mittelabschnitt verkürzt.

    Bei Spielmitte fängt sich die Schweiz wieder, bringt sich mit Strafen aber selbst in die Bredouille. Davon können die Franzosen nicht profitieren, da sie sich mit regelwidrigen Aktionen gleich selbst stoppen.

    Nach vorne geht bei den Schweizer zum Schluss des 2. Drittels wieder einiges. Andrighetto, Josi und Fiala bringen die Scheibe aber nicht im Tor von Keller unter.

  • 40. Minute

    Ende 2. Drittel

    Die Franzosen verteidigen in den letzten Sekunden des Mitteldrittels sehr solidarisch und verhindern das dritte Gegentor. Die Schweiz führt nach zwei gespielten Dritteln weiterhin mit 2:0.

  • 40. Minute

    Es läuft die letzte Minute dieses Mitteldrittels. Kann die Schweiz kurz vor der zweiten Pause auf 3:0 erhöhen?

  • 39. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Kevin Bozon (Frankreich)

    Nächste Strafe! Bozon schlägt Hischier auf den Stock und muss für 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 38. Minute

    Die Schweiz ist wieder vollzählig und spielt für rund 45 Sekunden mit einem Mann mehr. Andrighetto kommt aus dem rechten Bullykreis zum Abschluss, findet in seinem Schussweg aber einmal mehr Antoine Keller. Zu mehr Schüssen kommen die Schweizer im Powerplay nicht mehr. Da Costa ist zurück auf dem Eis.

  • 37. Minute

    Moser verzögert am linken Flügel und spielt den brillanten Querpass zum heranbrausenden Josi. Der Nati-Captain lässt Keller aussteigen und versucht, die Scheibe am linken Pfosten über die Linie zu drück. Der französische Torhüter wirft sich nach hinten und verhindert den dritten Gegentreffer.

  • 37. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Stephane da Costa (Frankreich)

    Hischier erobert die Scheibe in der gegnerischen Zone und zieht aufs Tor. Beim Abschluss wird er von einem Stockschlag von da Costa entscheidend gestört. Keller pariert, da Costa wandert auf die Strafbank.

  • 36. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Michael Fora (Schweiz)

    Fora checkt hinter dem gegnerischen Tor seinen Teamkollegen beim HC Davos Enzo Guebey mit einem Crosscheck in die Bande. Der Tessiner muss für 2 Minuten in die Kühlbox.

  • 35. Minute

    Kurz darauf kommt Andrighetto doch noch zu seiner Chance am rechten Pfosten. Keller verschiebt sich aber blitzschnell und ist beim Handgelenkschuss des Schweizers zur Stelle.

  • 34. Minute

    Das Überzahlspiel der Schweizer ist wenig zwingend. Kukan versucht es von der blauen Linie mit einem scharfen Pass zum rechten Pfosten, wo Andrighetto wartet. Die Scheibe wird vom Schlittschuh eines Franzosen abgefälscht und geht knapp rechts am Tor vorbei. Rech ist zurück auf dem Eis.

  • 33. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Anthony Rech (Frankreich)

    Andrighetto tankt sich am rechten Flügel durch und wird mit einem Stockschlag von Rech regelwidrig gestoppt. Nächstes Powerplay für die Schweiz.

  • 31. Minute

    Die Schweiz scheint sich langsam wieder gefangen zu haben. Nach einem Abschluss von Kukan und der Parade von Keller kommen zum ersten Mal in diesem Spiel Emotionen auf. Suter und Crinon geraten aneinander, werden aber schnell getrennt. Strafen gibt es keine.

  • 30. Minute

    Frankreich kann das Powerplay in der Schweizer Zone zwar aufziehen, wirklich gefährlich wird es vor Genoni allerdings nicht. Moser kommt gar zu einem Angriff in Unterzahl, sein Schuss fliegt aber über das Tor von Antoine Keller. Malgin steht wieder auf dem Eis.

  • 28. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Denis Malgin (Schweiz)

    Malgin checkt Chakiachvili in Bandennähe in den Rücken. Der Franzose prallt kopfvoran in die Bande, kann aber sogleich wieder aufstehen. Malgin hat Glück, dass er mit einer kleinen Strafe davonkommt.

  • 26. Minute

    Die Fehler bei den Schweizern häufen sich. Fora wird in der eigenen Zone unter Druck gesetzt und spielt die Scheibe einfach mal nach vorne. Da steht aber nur Douay, der sie aus der Luft runter pflückt und alleine auf Genoni läuft. Er zieht sich den Puck auf die Backhand, verzieht aber deutlich. Erneut Glück für die Schweiz!

  • 25. Minute

    Frankreich wird deutlich stärker. Niederreiter und Co. verlieren die Scheibe in der gegnerischen Zone und Texier lanciert den Konter auf der linken Seite. Sein Pass zum rechten Pfosten streift noch die Schaufel von da Costa, findet den Weg ins Schweizer Tor aber nicht.

  • 24. Minute

    Der zweite Abschnitt beginnt ähnlich intensiv wie der erste. Die Schweizer werden versuchen, so schnell wie möglich den dritten Treffer zu erzielen, um Frankreich nicht mehr ins Spiel kommen zu lassen.

  • 22. Minute

    Die Schweiz im Pfosten-Pech! Andrighetto kommt auf der rechten Seite mit Speed in die gegnerische Zone und hämmert den Puck per Handgelenkschuss an den linken Pfosten.

  • 21. Minute

    Es wird gleich brenzlig vor Genoni! Ein Schuss der Franzosen von der rechten Seite wehrt der Torhüter nach vorne ab. Die Scheibe prallt an Glauser ab und kullert durch den Torraum rechts am Tor vorbei. Glück für die Schweiz!

  • 21. Minute

    Beginn 2. Drittel

    Weitergehts mit dem Mitteldrittel!

  • 20. Minute

    Fazit 1. Drittel

    Vor den Augen vieler Schweizer Fans startet die Nati von Patrick Fischer in der Arena Santa Giulia in Mailand gegen Frankreich ins Olympia-Abenteuer.

    Von Beginn weg zeigen sich die Schweizer sehr konzentriert und bestrebt, gegen den vermeintlich schwächsten Gegner in der Gruppe A keine Punkte liegen zu lassen. Und so bringt Damien Riat die Nati bereits nach 55 Sekunden mit einem Tor im Powerplay in Führung. Der Druck der Schweizer reisst nicht ab und in der 4. Minute erhöht Janis Moser nach einem Solo-Lauf auf 2:0.

    Trotz der Führung und der klaren Überlegenheit lassen die Eisgenossen nicht nach. Sie halten konsequent an ihrem aufsässigen Spiel und kreieren weiter sehr gute Chancen. Der französische Torhüter Antoine Keller lässt sich in den ersten 20 Minuten allerdings nicht mehr bezwingen.

    Sein Gegenüber, Leonardo Genoni, wird im ersten Abschnitt nur selten gebraucht – wenn, dann aber richtig. Nach einem Fehler von Timo Meier in der Vorwärtsbewegung in der 17. Minute sieht der Torhüter drei Franzosen auf sich zu kommen, pariert aber gleich zweimal stark und hält dicht.

  • 20. Minute

    Ende 1. Drittel

    Dank einer starken Anfangsphase führt die Schweiz nach 20 Minuten mit 2:0 gegen Frankreich.

  • 19. Minute

    Die Schweizer bleiben im Forechecking sehr konsequent. Fiala erobert die Scheibe tief in der gegnerischen Zone. Josi scheitert von der blauen Linie an der Fanghand von Keller. Die Schweiz bleibt in der offensiven Zone und Fiala hat am linken Pfosten nach einem sensationellen Querpass von Josi das 3:0 auf dem Stock. Sein Schuss fliegt allerdings über das halbleere Tor.

  • 17. Minute

    Jetzt braucht es Genoni! Meier vertändelt die Scheibe an der gegnerischen blauen Linie und dann geht es schnell in die andere Richtung. Perret taucht alleine vor Genoni auf, scheitert aber an dessen Schoner. Die Scheibe bleibt bei den Franzosen und der Schweizer Torhüter wehrt auch den Nachschuss von der blauen Linie ab.

  • 16. Minute

    In der Vergangenheit wurde bei den Schweizern die falsche Einstellung in Spielen gegen vermeintlich schwächere Gegner bemängelt. Dass diese Schwäche abgelegt werden konnte, zeigt die Nati in diesem ersten Abschnitt eindrücklich.

  • 15. Minute

    In typischer Josi-Manier löst sich der Nati-Captain mit viel Speed von der blauen Linie und läuft nach links. Sein Pass ins Zentrum kommt nicht bei einem Mitspieler an. Cantagallo steht wieder auf dem Eis.

  • 14. Minute

    Jetzt wollen es die Schweiz zu schön machen. Die Scheibe läuft im Powerplay sehr schnell, Kurashev spielt dann den berühmten Pass zu viel, statt aus dem hohen Slot selbst abzuschliessen.

  • 13. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Enzo Cantagallo (Frankreich)

    Hischier läuft rechts allen davon und zieht direkt aufs Tor. Cantagallo weiss sich nur mit einem Haken zu helfen und muss dafür 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 11. Minute

    Grosschancen en Masse für das Team von Patrick Fischer! Thürkauf, der heute neben den NHL-Stars Fiala und Hischier ran darf, tankt sich am rechten Flügel durch und schiebt die Scheibe unter Keller durch. Der französische Torhüter weiss kurz nicht, wo der Puck ist, hat ihn aber unter seinem Schoner.

  • 10. Minute

    Nächste Grosschance für die Schweiz. Meier kommt am linken Flügel mit Speed in die gegnerische Zone und spielt den Pass in den Rücken der Abwehr. Marti löst sich von der blauen Linie und prüft Keller mit einem flachen Schuss. Der Torhüter wehrt mit dem rechten Schoner ab.

  • 9. Minute

    Bei Fünf-gegen-Fünf hat die Schweiz klar die Oberhand. Andrighetto läuft hinter dem französischen Tor durch und versucht es am linken Pfosten per Backhand. Keller macht die Ecke zu und pariert mit der Fanghand.

  • 7. Minute

    In der zweiten Hälfte der Strafe gegen Marti kann sich das Powerplay der Franzosen etwas besser entfalten. Mehr als zwei Abschlüsse aus der Distanz bringen sie aber nicht zustande. Die Schweiz ist wieder vollzählig.

  • 6. Minute

    Genoni muss ein erstes Mal eingreifen. Ein Schuss von Texier von der blauen Linie wird abgefälscht und fliegt hoch in Richtung Schweizer Tor. Genoni pflückt die Scheibe mit der Fanghand aus der Luft.

  • 5. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Christian Marti (Schweiz)

    Marti hält in der neutralen Zone seinen Gegenspieler fest und wandert für 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 4. Minute

    Tooor für die Schweiz, 2:0 durch Janis Moser

    Was für ein Solo-Lauf! Janis Moser holt in der eigenen Zone Anlauf und wechselt mit seinem Slalom-Lauf durch die französische Abwehr kurzzeitig die Sportart. Sein Handgelenkschuss von links in die nahe Ecke erwischt den französischen Torhüter zwischen Schoner und Stockhand.

  • 3. Minute

    Die Schweiz hat diese Partie bereits fest im Griff. Den Franzosen wird kaum Raum gelassen, zu aufsässig spielen die Eisgenossen.

  • 1. Minute

    Toor für die Schweiz, 1:0 durch Damien Riat

    Es schlägt gleich ein! Die Schweiz setzt sich gleich in der gegnerischen Zone fest und lassen die Scheibe schnell laufen. Kurashev spielt den Puck von links ins Zentrum und Damien Riat muss nur noch einschieben. Perfekter Auftakt in dieses Olympia-Abenteuer!

  • 1. Minute

    2-Minuten-Strafe gegen Pierre-Edouard Bellemare (Frankreich)

    Bellemare bringt Hischier mit einem Beinstellen zu Fall und muss für 2 Minuten auf die Strafbank.

  • 1. Minute

    Spielbeginn

    Die Partie läuft und schon wird es vor dem französischen Tor gefährlich! Keller macht einen Ausflug hinter seinem Tor und spielt die Scheibe auf die Schaufel von Fiala. Keller reagiert blitzschnell und wirft sich noch in den Schuss von der linken Seite.

  • Aufstellung Frankreich

    Der beim HC Ajoie unter Vertrag stehende Torhüter Antoine Keller steht im Tor. Alexandre Texier ist der einzige NHL-Söldner im französischen Kader.

  • Aufstellung Schweiz

    Zwischen den Pfosten steht Leonardo Genoni. Roman Josi führt die Schweiz als Captain aufs Eis. Reto Berra, Tim Berni und Simon Knak sind überzählig.

  • Direktduelle

    An der WM 2022 sind sich die beiden Teams zuletzt in einem Ernstkampf gegenübergestanden. Die Schweiz setzte sich damals in der Gruppenphase mit 5:2 durch. Ein gutes Omen für das heutige Duell?

    Ajoie stellt die meisten Spieler. Diese 21 National-League-Söldner sind bei Olympia dabei

    Ajoie stellt die meisten SpielerDiese 21 National-League-Söldner sind bei Olympia dabei

  • Schiedsrichter

    Brian Pochmara aus den USA und André Schrader aus Deutschland leiten die Partie in der Arena Santa Giulia. Die beiden Head Referees werden von den Linesmen Jake Davis und Jonny Murray aus den USA assistiert.

  • Formstand Frankreich

    Die Franzosen kamen dank des Ausschlusses Russlands zum Olympia-Handkuss. Es ist die erste Teilnahme seit Salt Lake City 2002, wo es in der Gruppenphase ebenfalls zum Duell gegen die Schweiz kam. 3:3 trennten sich die beiden Nationen damals. Das Team von Yorick Treille reist als Aussenseiter nach Italien, der Viertelfinal-Einzug wäre eine grosse Sensation. Wie schlagen sich die Franzosen, die mit sieben National-League-Söldner auftreten, beim Auftakt gegen die Schweiz?

    Spezieller Eishockey-Modus bei Olympia. Deshalb stehen die Schweizerinnen trotz zwei Niederlagen schon im Viertelfinal

    Spezieller Eishockey-Modus bei OlympiaDeshalb stehen die Schweizerinnen trotz zwei Niederlagen schon im Viertelfinal

  • Formstand Schweiz

    «Wir reisen in absoluter Bestbesetzung an», sagt Fischer. Denn zum ersten Mal seit den Spielen in Sotschi 2014 sind in Italien auch die NHL-Spieler wieder dabei. Angeführt von Captain Roman Josi figurieren insgesamt zehn Spieler im Schweizer Kader, die ihr Geld in Nordamerika verdienen. Sie sollen dafür sorgen, dass der aktuelle Vize-Weltmeister weiterkommt als das Viertelfinale. In Peking 2022 war da gegen den späteren Olympiasieger Finnland Endstation. In Pyeongchang 2018 war gar in der Viertelfinal-Qualifikation gegen Deutschland Schluss. Setzen die Schweizer heute die erste Duftmarke?

    Die Crème de la Crème ist dabei. Das sind die grössten Eishockey-Stars bei Olympia

    Die Crème de la Crème ist dabeiDas sind die grössten Eishockey-Stars bei Olympia

    Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

    Nati-Coach Fischer: «Es ist ein Turnier der absoluten Superlative – und wir sind mittendrin»

    Patrick Fischer spricht mit blue Sport über das anstehende Olympia-Turnier in Milano und die eigenen Ambitionen.

    06.02.2026

  • Ausgangslage

    Die Ausgangslage vor dem ersten Spiel ist klar: Ein Sieg ist schon fast Pflicht. In der Gruppe A mit Kanada und Tschechien ist Frankreich als schwächster Gegner der Schweizer einzuschätzen. Dennoch warnt Nati-Trainer Patrick Fischer vor dem Turnier gegenüber blue Sport: «An Olympia gibt es keine einfachen Partien.» Wie schlägt sich sein Team gegen den vermeintlich schwächsten Gegner?

    Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

    Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

    Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier.

    05.02.2026

  • Hallo ...

    ... und herzlich willkommen zum Auftakt des Eishockey-Turniers der Schweizer Männer-Nationalmannschaft. In der Arena Santa Giulia trifft das Team von Patrick Fischer auf Frankreich. Die Partie beginnt um 12.10 Uhr und hier bist du live dabei!

    Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

    Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

    Am Donnerstag wird die Eishockey-Nati mit dem Olympia-Outfit austestattet und macht sich anschliessend auf en Weg nach Mailand. blue Sport hat vor der Abreise mit Sven Andrighetto, Christoph Bertschy und Leonardo Genoni gesprochen.

    05.02.2026

    • Mehr anzeigen

Nati-Captain Josi über Schweizer Olympia-Chancen: «Alles ist möglich»

Nati-Captain Josi über Schweizer Olympia-Chancen: «Alles ist möglich»

03.02.2026

Kevin Fiala: «Der Rücktritt von Fischer und Weibel ist eine Extra-Motivation»

Kevin Fiala: «Der Rücktritt von Fischer und Weibel ist eine Extra-Motivation»

20.01.2026

Kreditkarten-Betrügerin Simon holt zweimal Gold: «Es ist niemand freundlich zu mir»
Das 3. Drittel läuft – holt sich die Schweiz den Sieg?
Jacques Moretti wehrt sich: «Wir sind keine Mafia» +++ Vater von Brand-Opfer berichtet von Todeskampf
IOC macht von Allmen und Odermatt zu Schweden ++ «Alkoholprobleme» – Finnlands Skisprung-Trainer muss gehen
Federica Brignone sorgt für Olympia-Märchen und holt Gold im Super-G

Mehr zu Olympia

Wenige Wochen nach Comeback. Federica Brignone sorgt für Olympia-Märchen und holt Gold im Super-G

Wenige Wochen nach ComebackFederica Brignone sorgt für Olympia-Märchen und holt Gold im Super-G

Curling. Schweizerinnen gewinnen Startspiel gegen Italien

CurlingSchweizerinnen gewinnen Startspiel gegen Italien

Keine Operation nötig. Jasmine Flury muss wegen Knieverletzung pausieren

Keine Operation nötigJasmine Flury muss wegen Knieverletzung pausieren

Videos aus dem Ressort

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Nach dem dritten Olympiasieg von Franjo von Allmen bleibt auch unserem Experten nur das Staunen. Michael von Grünigen versucht die Leistung einzuordnen.

11.02.2026

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Mike von Grünigen blickt mit blue Sport auf den Super-G bei Olympia. Für den früheren Riesenslalom-Star bleibt Odermatt trotz der Enttäuschung in der Abfahrt der Top-Favorit im Super-G.

09.02.2026

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

11.02.2026

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Michael von Grünigen: «Ich hab kaum noch Worte für Franjo»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

Mehr Videos