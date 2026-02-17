«Ich liege seit einer Woche unbeweglich in einem Krankenhausbett»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vonn liefert nächstes Gesundheitsupdate «Ich liege seit einer Woche unbeweglich in einem Krankenhausbett»

dpa

17.2.2026 - 10:53

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Nach Sturz und schwerer Verletzung bei Olympia in Italien: Skistar Lindsey Vonn verlässt die Klinik in Treviso und macht sich auf den Weg in die USA.

17.02.2026

Lindsey Vonn ist nach ihrer schweren Verletzung bei Olympia in den USA gelandet. Vor ihr liegen weitere Operationen, der Weg zur Genesung scheint weit, wie eine neue Mitteilung des Ski-Stars zeigt.

DPA

17.02.2026, 10:53

17.02.2026, 10:57

Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. «Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett», schrieb die 41-jährige Amerikanerin auf der Plattform X. «Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein.»

In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte.

«Ich kehre langsam zurück ins Leben»

Die nach ihrem Sturz in der olympischen Abfahrt schwer verletzte Vonn war nach ihrem Klinikaufenthalt in Treviso am Montag mit dem Krankenwagen zum Flughafen Marco Polo nach Venedig gebracht worden. Am Abend hatte sie bei Instagram ein Video mit privaten Einblicken aus dem Krankenhaus veröffentlicht. «Ich kehre langsam zurück ins Leben, zurück zu den Grundlagen und den einfachen Dingen, die im Leben am meisten bedeuten. Lächeln. Lachen. Lieben», schrieb sie dazu und bedankte sich bei Familie, Freunden, ihrem Team und dem medizinischen Personal.

«Es war den Sturz wert». Vonn bereut Olympia-Start nicht und freut sich schon, «wieder oben auf dem Berg zu stehen»

«Es war den Sturz wert»Vonn bereut Olympia-Start nicht und freut sich schon, «wieder oben auf dem Berg zu stehen»

Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. Die Olympiasiegerin von 2010 war trotz eines Kreuzbandrisses im linken Knie zu dem Wettkampf angetreten.

Meistgelesen

McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»
«Für'n Arsch» – deutsches Slalom-Ass rechnet mit Olympia ab
«Ich liege seit einer Woche unbeweglich in einem Krankenhausbett»

Videos aus dem Ressort

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Nach Sturz und schwerer Verletzung bei Olympia in Italien: Skistar Lindsey Vonn verlässt die Klinik in Treviso und macht sich auf den Weg in die USA.

17.02.2026

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

16.02.2026

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Vernichtendes Fazit. «Für'n Arsch» – deutsches Slalom-Ass rechnet mit Olympia ab

Vernichtendes Fazit«Für'n Arsch» – deutsches Slalom-Ass rechnet mit Olympia ab

Olympia 2026 im Ticker. Curling-Männer deklassieren Schweden ++ Hockey-Nati trifft auf Italien

Olympia 2026 im TickerCurling-Männer deklassieren Schweden ++ Hockey-Nati trifft auf Italien

Vor den Playoffs gegen Italien. Reto Suri: «Auf diesem Niveau gibt es keine einfachen Gegner»

Vor den Playoffs gegen ItalienReto Suri: «Auf diesem Niveau gibt es keine einfachen Gegner»

Norweger erklärt seine Flucht. McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Norweger erklärt seine FluchtMcGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Weltbühne statt Operation. Kimmy Repond verwirklicht nach Verletzungsdrama ihren Olympia-Traum

Weltbühne statt OperationKimmy Repond verwirklicht nach Verletzungsdrama ihren Olympia-Traum