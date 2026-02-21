«Es war unsportlich und unfair»: Skicrosser Regez sorgt für Eklat im Halbfinal

Während Alex Fiva mit Bronze für Schweizer Jubel sorgt, erlebt Ryan Regez einen schwarzen Tag. Nach starkem Auftakt scheitert der Olympiasieger im Halbfinal – und löst mit einer Aktion gegen den Deutschen Tim Hronek eine Fairness-Debatte aus.

Während Alex Fiva mit Bronze alle überraschte, endete der Tag für Ryan Regez enttäuschend. «Ich habe es nie öffentlich gesagt, aber mein grosses Ziel war der Olympiasieg», so der 33-Jährige, der in Peking triumphierte. «Und wenn ich sehe, was heute möglich gewesen wäre, tut das gerade sehr weh», resümiert der Berner Oberländer bei SRF mit Tränen in den Augen.

In der Qualifikation am Vormittag hatte er noch mit der drittbesten Zeit überzeugt. Auch im Wettkampf glänzte er mit starken Starts. Doch im Halbfinal tat er sich schwer, Tempo aufzubauen. Und als er kurz das Gleichgewicht verlor, bremste er den neben ihm fahrenden Tim Hronek mit ausgestrecktem Arm aus.

Tim Hronek (l.) ist sauer auf Ryan Regez. KEYSTONE

«Ich bin nicht stolz darauf», sagte Regez später. «Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es tun. Es war unsportlich und unfair.» Er zeigt sich einsichtig. «Das war sicher keine gute Werbung für den Sport, weil es einfach schmerzhaft zum Anschauen ist».

Hronek will Regeländerung

Eine Entschuldigung, die dem Deutschen wenig Trost spendete. Hronek fand die Aktion im Interview mit «Eurosport» «komplett unsportlich.» Regez habe sich wohl gedacht, wenn er selbst nicht weiterkomme, dann komme niemand in das Finale, so Hronek und führt aus, die Jury hätte dem Schweizer zwar die gelbe Karte (keine Teilnahme im kleinen Final) gezeigt, aber das nütze ihm gar nichts.

Hronek fordert eine Regeländerung. «Eigentlich müsste man da was machen. Für mich wäre es der klare Einzug ins Finale gewesen», meint er frustriert.

«Er hat sich entschuldigt, aber ich habe ihm dann auch gesagt: Ryan, schön und gut. Aber davon kann ich mir halt gar nichts kaufen am Ende des Tages», sagte Hronek.

Alle Schweizer Olympia-Medaillen Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille. Bild: Keystone Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. Bild: Keystone In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille. Bild: Keystone Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz. Bild: Keystone Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille. Bild: Keystone Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze. Bild: Keystone Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt. Bild: Keystone Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10! Bild: Keystone Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. Bild: Keystone Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber. Bild: Keystone Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint. Bild: Keystone Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte. Bild: Keystone Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille. Bild: Keystone Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille. Bild: Keystone Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen. Bild: Keystone Kurz nach den Frauen sichern sich auch die Curling-Männer ihre Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze. Bild: Keystone Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb. Bild: Keystone Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross. Bild: Keystone Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb. 