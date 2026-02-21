«Es war unsportlich und unfair»: Skicrosser Regez sorgt für Eklat im Halbfinal

Während Alex Fiva mit Bronze für Schweizer Jubel sorgt, erlebt Ryan Regez einen schwarzen Tag. Nach starkem Auftakt scheitert der Olympiasieger im Halbfinal – und löst mit einer Aktion gegen den Deutschen Tim Hronek eine Fairness-Debatte aus.
Während Alex Fiva mit Bronze alle überraschte, endete der Tag für Ryan Regez enttäuschend. «Ich habe es nie öffentlich gesagt, aber mein grosses Ziel war der Olympiasieg», so der 33-Jährige, der in Peking triumphierte. «Und wenn ich sehe, was heute möglich gewesen wäre, tut das gerade sehr weh», resümiert der Berner Oberländer bei SRF mit Tränen in den Augen.
In der Qualifikation am Vormittag hatte er noch mit der drittbesten Zeit überzeugt. Auch im Wettkampf glänzte er mit starken Starts. Doch im Halbfinal tat er sich schwer, Tempo aufzubauen. Und als er kurz das Gleichgewicht verlor, bremste er den neben ihm fahrenden Tim Hronek mit ausgestrecktem Arm aus.
«Ich bin nicht stolz darauf», sagte Regez später. «Wenn ich es rückgängig machen könnte, würde ich es tun. Es war unsportlich und unfair.» Er zeigt sich einsichtig. «Das war sicher keine gute Werbung für den Sport, weil es einfach schmerzhaft zum Anschauen ist».
Hronek will Regeländerung
Eine Entschuldigung, die dem Deutschen wenig Trost spendete. Hronek fand die Aktion im Interview mit «Eurosport» «komplett unsportlich.» Regez habe sich wohl gedacht, wenn er selbst nicht weiterkomme, dann komme niemand in das Finale, so Hronek und führt aus, die Jury hätte dem Schweizer zwar die gelbe Karte (keine Teilnahme im kleinen Final) gezeigt, aber das nütze ihm gar nichts.
Hronek fordert eine Regeländerung. «Eigentlich müsste man da was machen. Für mich wäre es der klare Einzug ins Finale gewesen», meint er frustriert.
«Er hat sich entschuldigt, aber ich habe ihm dann auch gesagt: Ryan, schön und gut. Aber davon kann ich mir halt gar nichts kaufen am Ende des Tages», sagte Hronek.