Bronze für die Eishockey-Nati Altmann: «Mädchen werden diese Spielerinnen als Vorbilder haben»

Luca Betschart

20.2.2026

Grosse Emotionen bei den Nati-Spielerinnen nach dem Sieg im Bronze-Spiel.
Grosse Emotionen bei den Nati-Spielerinnen nach dem Sieg im Bronze-Spiel.
Bild: Keystone

Die Schweizer Eishockey-Frauen schaffen den Coup und gewinnen zum zweiten Mal nach 2014 eine Olympia-Medaille. Ex-Nati-Spielerin Livia Altmann ordnet im Gespräch mit blue Sport ein.

,

Luca Betschart, Andreas Lunghi

20.02.2026, 06:49

Es läuft bereits die letzte Minute der Verlängerung, als sich Alina Müller im Zusammenspiel mit Ivana Wey durch die schwedische Defensive kombiniert und die Schweizer Eishockey-Nati im spannenden Bronze-Spiel zum Sieg schiesst. Der Jubel über die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte ist riesig.

Sieg in der Overtime. Alina Müller schiesst die Schweizer Eishockey-Nati zu Olympia-Bronze

Sieg in der OvertimeAlina Müller schiesst die Schweizer Eishockey-Nati zu Olympia-Bronze

Auch Livia Altmann, Ex-Nati-Spielerin und Bronzegewinnerin von 2014, ist die Begeisterung kurz nach der Partie anzumerken. «Die Freude ist riesig. Es ist einfach nur geil. Ich mag es den Schweizerinnen so gönnen und bin sehr stolz auf sie», sagt Altmann im Gespräch mit blue Sport. «Ich kenne viele Spielerinnen. Ihre Gesichter zu sehen nach dem Siegtor, das waren unglaubliche Emotionen, es ist mega schön.»

Sichtbarkeit für das Frauen-Eishockey

Das Team von Colin Muller habe im Turnierverlauf viel Kampfgeist bewiesen, lobt Altmann und fügt an: «Sie zeigten eine gewisse Spielfreude und hatten tolle Aktionen – das letzte Tor war unglaublich schön herausgespielt. Deshalb sind sie so weit gekommen. Auch die Goalie-Leistung war gut und sie haben diszipliniert verteidigt. Das war jetzt besonders wichtig.»

Die zweite Bronze-Medaille nach 2014 in Sotschi hat für das Schweizer Frauen-Eishockey einen enorm hohen Stellenwert. «Das eine ist die grosse Freude für die Spielerinnen und alle rundherum, die Schweiz. Das andere ist dann das, was genial ist für das Frauen-Hockey. Deshalb bin ich den Frauen auch dankbar», erklärt Altmann und ist überzeugt: «Das wird Sichtbarkeit geben. Mädchen haben jetzt vielleicht zugeschaut oder werden die Medaillen irgendwann sehen oder die Spielerinnen kennenlernen und sie als Vorbilder haben.»

