Bilden das Schweizer Fahnenträger-Duo: Fanny Smith und Nino Niederreiter. Swiss Olympic

Die Skicrosserin Fanny Smith in Livigno und der Eishockey-Nationalspieler Nino Niederreiter in Mailand werden die Schweizer Fahne bei den Eröffnungsfeiern für die Olympischen Winterspiele am Freitagabend in Italien in die Arenen tragen.

Das dezentrale Konzept der Olympischen Spiele 2026 zeigt sich auch bei den Eröffnungsfeiern an vier verschiedenen Orten. Deshalb werden die beiden Schweizer Fahnenträger – wie seit einigen Jahren üblich eine Frau und ein Mann – nicht gemeinsam einlaufen. Das ist eine Premiere, seit man zu zwei Fahnenträgern übergegangen ist.

Die Wahl sei nicht einfach gewesen, wie immer, erklärt der Schweizer Delegationsleiter Ralph Stöckli. Einschränkungen sind Einsätze der Sportler am Samstag oder eben auch die «Verfügbarkeit». So werden nicht alle NHL-Spieler am Freitagabend bereits in Mailand sein. Nino Niederreiter mit seinen vier WM-Silbermedaillen habe aber unbedingt dabei sein wollen, so Stöckli.

Fanny Smith wird ihren Einsatz erst gegen Ende der Spiele in Livigno, nahe der Schweizer Grenze, haben. Sie ist eine zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinnerin, musste aber vor vier Jahren nach einer Disqualifikation und folgendem rechtlichem Hickhack lange auf die Bestätigung warten.

Die Haupt-Eröffnungsfeier findet am Freitagabend ab 20 Uhr im Fussballstadion San Siro in Mailand statt, weitere gibt es in Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo im Val di Fiemme.

