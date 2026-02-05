  1. Privatkunden
Geheimnis gelüftet Fanny Smith und Nino Niederreiter tragen Schweizer Fahne

Dominik Müller

5.2.2026

Bilden das Schweizer Fahnenträger-Duo: Fanny Smith und Nino Niederreiter.
Bilden das Schweizer Fahnenträger-Duo: Fanny Smith und Nino Niederreiter.
Swiss Olympic

Die Skicrosserin Fanny Smith in Livigno und der Eishockey-Nationalspieler Nino Niederreiter in Mailand werden die Schweizer Fahne bei den Eröffnungsfeiern für die Olympischen Winterspiele am Freitagabend in Italien in die Arenen tragen.

Dominik Müller

05.02.2026, 12:05

05.02.2026, 12:26

Das dezentrale Konzept der Olympischen Spiele 2026 zeigt sich auch bei den Eröffnungsfeiern an vier verschiedenen Orten. Deshalb werden die beiden Schweizer Fahnenträger – wie seit einigen Jahren üblich eine Frau und ein Mann – nicht gemeinsam einlaufen. Das ist eine Premiere, seit man zu zwei Fahnenträgern übergegangen ist.

Die Wahl sei nicht einfach gewesen, wie immer, erklärt der Schweizer Delegationsleiter Ralph Stöckli. Einschränkungen sind Einsätze der Sportler am Samstag oder eben auch die «Verfügbarkeit». So werden nicht alle NHL-Spieler am Freitagabend bereits in Mailand sein. Nino Niederreiter mit seinen vier WM-Silbermedaillen habe aber unbedingt dabei sein wollen, so Stöckli.

Fanny Smith wird ihren Einsatz erst gegen Ende der Spiele in Livigno, nahe der Schweizer Grenze, haben. Sie ist eine zweifache Olympia-Bronzemedaillengewinnerin, musste aber vor vier Jahren nach einer Disqualifikation und folgendem rechtlichem Hickhack lange auf die Bestätigung warten.

Die Haupt-Eröffnungsfeier findet am Freitagabend ab 20 Uhr im Fussballstadion San Siro in Mailand statt, weitere gibt es in Cortina d'Ampezzo, Livigno und Predazzo im Val di Fiemme.

Fackelträger Snoop Dogg mischt italienische Kleinstadt auf

Fackelträger Snoop Dogg mischt italienische Kleinstadt auf

Ein Rap-Superstar im «Dörfli»? Snoop Doog überrascht in Italien als Fackelträger der Winterspiele.

05.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

Legenden für die Ewigkeit – mit Tanja Frieden

2006 raste Tanja Frieden in Turin zu Snowboardcross-Gold und wurde zum Star. Doch wie prägt der Ruhm die Persönlichkeit? Heute gibt sie als Lebenscoach ihre Erfahrungen rund um Erfolg, Krisen und Identitätsfindung an andere weiter.

04.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Olympia-Gold für den kleinsten Skifahrer mit den längsten Skiern. Heini Hemmi erzählt im Gespräch mit blue Sport, wie er den mentalen Druck mit psychologischer Hilfe meistern konnte und wie er seinen Olympia-Sieg optimal vermarktet hat.

04.02.2026

Olympia-Bronze-Gewinnerin Livia Altmann. «Unser Erfolg hat dem Schweizer Frauen-Eishockey mehr Visibilität gebracht»

Olympia-Bronze-Gewinnerin Livia Altmann«Unser Erfolg hat dem Schweizer Frauen-Eishockey mehr Visibilität gebracht»

Odis Tränen nach Platz 2 in Kitzbühel. So versuchte Pirmin Zurbriggen im Ziel Odermatts Vater zu trösten

Odis Tränen nach Platz 2 in KitzbühelSo versuchte Pirmin Zurbriggen im Ziel Odermatts Vater zu trösten

«Spass zu haben ist das Wichtigste». Jonas Hasler startet gelassen in die Olympischen Spiele

«Spass zu haben ist das Wichtigste»Jonas Hasler startet gelassen in die Olympischen Spiele

Fackelträger Snoop Dogg mischt italienische Kleinstadt auf

Fackelträger Snoop Dogg mischt italienische Kleinstadt auf

Ein Rap-Superstar im «Dörfli»? Snoop Doog überrascht in Italien als Fackelträger der Winterspiele.

05.02.2026

Eileen Gu – so tickt die Olympiasiegerin im Big Air und der Halfpipe

04.02.2026

Eileen Gu – so tickt die Olympiasiegerin im Big Air und der Halfpipe

04.02.2026

Mathilde Gremaud: «Ich bin seit drei Jahren daran, mich für Olympia vorzubereiten»

Mathilde Gremaud: «Ich bin seit drei Jahren daran, mich für Olympia vorzubereiten»

Die amtierende Olympiasiegerin im Slopestyle will ihren Titel in diesem Jahr verteidigen. Mathilde Gremaud ist bereit und hat sogar noch einen neuen Trick im Köcher.

08.01.2026

