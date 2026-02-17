  1. Privatkunden
Vernichtendes Fazit «Für'n Arsch» – deutsches Slalom-Ass rechnet mit Olympia ab

dpa

17.2.2026 - 09:34

Bei Linus Strasser kam in Italien keine Olympia-Begeisterung auf. 
Bei Linus Strasser kam in Italien keine Olympia-Begeisterung auf. 
Keystone

Linus Strasser hat beim olympischen Slalom keine Chance auf einen Podestplatz. Nach dem Rennen zieht der Deutsche ein Resümee der Spiele – und findet kein gutes Haar an Olympia 2026.

,

DPA, Redaktion blue Sport

17.02.2026, 09:34

17.02.2026, 09:47

Der neunte Platz im Slalom und das verpasste Happy End seiner Olympia-Karriere schienen Linus Strasser sportlich kaum zu interessieren. Der Routinier verliess noch während des finalen Slaloms das Zielstadion und fällte ein vernichtendes Fazit über die Winterspiele in Mailand und Cortina mit ihrem Ski-Ableger in Bormio. «Es ist für'n Arsch. Sagen wir, wie es ist.»

Und damit meinte der 33-Jährige nicht den Slalom als Abschluss der Männer-Wettkämpfe von Bormio. Diesen gewann Loïc Meillard vor dem Österreicher Fabio Gstrein und Henrik Kristoffersen aus Norwegen. Der Eidgenosse holte seine dritte Medaille und unterstrich nach WM-Gold vor einem Jahr, dass er im Slalom derzeit der Mann für die wichtigen Rennen ist.

Ski-Legende analysiert Olympia-Slalom. Von Grünigen adelt Meillard: «Er konnte seine Klasse ausspielen»

Ski-Legende analysiert Olympia-SlalomVon Grünigen adelt Meillard: «Er konnte seine Klasse ausspielen»

Strasser kritisiert Olympia als «steriles Ding»

Rivale Strasser hatte aber schon lange vor dem teils chaotischen und von Schneefall geprägten Wettkampf erkannt, dass dieses Rennen kein Höhepunkt seiner Karriere sein wird. Mit Tribünen in grosser Entfernung und einer Trennung der Athleten von den Fans und Freunden sei Olympia deutlich weniger emotional als etwa die Weltcup-Klassiker von Kitzbühel, Adelboden oder Schladming. «Das willst du doch erleben und nicht so ein steriles Ding», sagte Strasser. 

In Bormio, wo bei diesen auf ganz Norditalien verteilten Winterspielen nur die alpinen Ski-Männer – und erst nach deren Abreise die Skibergsteiger – im Einsatz waren, sei kein olympisches Flair oder Miteinander zu spüren gewesen.

Weite Wege, bewährte Austragungsorte. Die Olympischen Spiele in Italien bauen auf Dezentralisierung

Weite Wege, bewährte AustragungsorteDie Olympischen Spiele in Italien bauen auf Dezentralisierung

Das Zielstadion, daneben die Presse- und Funktionärszelte sowie weitere Technik-Container wurden in Bormio tatsächlich direkt neben einem Friedhof aufgebaut.

Strassers Rückblick: «Peking war gar nicht so schlecht»

«Bormio zeigt mir eigentlich, dass Peking gar nicht so schlecht war», meint der Deutsche. «Das zwar mit Corona, das war ein bisschen anstrengend alles, aber wir waren in einem olympischen Dorf, Eiskanal-Athleten waren dabei, es war ein Riesen-Speisesaal, es war ein Miteinander.» 2022 in China waren wegen der Pandemie keine Zuschauer zugelassen. Doch selbst das sei im Vergleich mit Bormio – in einer Wintersport-Kernregion – nicht so schlimm gewesen.

Norweger erklärt seine Flucht. McGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Norweger erklärt seine FluchtMcGrath spricht über sein Drama im Slalom: «Ich glaube, ich brauche Hilfe»

Man merkte Strasser bei seinen Analysen an, dass er einfach nur weg wollte aus Bormio. Schon im ersten Durchgang hatte er sich über die Olympia-Organisation geärgert, als ihm verboten wurde, im Ziel seinen guten Freund AJ Ginnis nach dessen letztem Rennen gebührend zu empfangen. «Das ist typisch Olympia, oder?», sagte er. «Lasst doch einmal irgendwas ... aber gut, alles für die Show, für die Sterile.»

Im Skirennsport ist es Usus, dass Athleten nach ihren letzten Fahrten im Ziel von Weggefährten in Empfang genommen werden. «Nicht würdig» gegenüber den Sportlern sei solch ein Verhalten der Olympia-Macher, kritisierte Strasser. 

Deutsche Medaillenflaute seit 1994 hält an

Durch die verpasste Medaille – Strasser fehlte mehr als eine Sekunde auf Platz drei – hält die Durststrecke deutscher Ski-Männer bei Olympia an. Markus Wasmeiers Doppel-Gold 1994 waren die bis dato letzten Medaillen eines männlichen deutschen Skirennfahrers bei Winterspielen. Aber auch solch eine Statistik war Linus Strasser an diesem Montag herzlich egal.

Ganz anders ist die Gefühslage der Schweizer. Loïc Meillards Olympia-Gold im Slalom ist die achte Medaille der Schweizer Skifahrer an diesen Spielen. Das ist ein Bestwert in der Schweizer Olympia-Geschichte im alpinen Skisport.

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

16.02.2026

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Nach Sturz und schwerer Verletzung bei Olympia in Italien: Skistar Lindsey Vonn verlässt die Klinik in Treviso und macht sich auf den Weg in die USA.

17.02.2026

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

16.02.2026

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Lindsey Vonn gibt Einblick in Krankenhausalltag

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Acht Medaillen sind eine grandiose Bilanz»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

