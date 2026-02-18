  1. Privatkunden
Wenn der Nachwuchs im Ziel jubelt Es sind auch die Olympischen Spiele der erfolgreichen Mütter

dpa

18.2.2026 - 10:25

2011 trug Sarah Schleper bei einem Weltcuprennen ihren Sohn Lasse noch auf den Händen. Dieses Jahr stand Lasse Gaxiola selbst als Skifahrer bei Olympia am Start.
2011 trug Sarah Schleper bei einem Weltcuprennen ihren Sohn Lasse noch auf den Händen. Dieses Jahr stand Lasse Gaxiola selbst als Skifahrer bei Olympia am Start.
KEYSTONE

Kleinkinder sind bei den Winterspielen in diesem Jahr keine ganz seltenen Gäste im Zielraum. Hinter den Medaillen-Erfolgen vieler Athletinnen stecken oft besondere Geschichten.

,

DPA, Jan Arnet

18.02.2026, 10:25

Als die Amerikanerin Elana Meyers Taylor im Monobob Laura Nolte noch denkbar knapp das Gold entriss, jubelte die 41-Jährige nicht alleine, sondern mit ihren beiden kleinen Söhnen Nico und Noah. Die Kinder sprangen ihrer Mutter glücklich in die Arme und spendierten den ersten Kuss. Auch Bronze-Medaillengewinnerin Kaillie Armbruster Humphries führte mit ihrem im Juni 2024 geborenen Sohn Aulden einen kleinen Tanz auf.

Die Szenen aus Cortina sind kein Einzelfall und zeigen: Es sind auch die Winterspiele der erfolgreichen Mütter – und ihrer besonderen Geschichten.

Ein Überblick:

Francesca Lollobrigida

Schon kurz nach der Eröffnung der Winterspiele feierte Italiens Eisschnelllaufstar Francesca Lollobrigida am 35. Geburtstag mit ihrem im Mai 2023 geborenen Sohn Tommaso den Olympiasieg. Mehr noch, sie widmete ihrem Kind sogar die Goldmedaille. Der Triumph bedeute ihr «sehr viel», sagte die Grossnichte der berühmten Schauspielerin Gina Lollobrigida. «Sie zeigt auch, dass man es nicht aufgeben muss, eine Familie zu gründen, Mutter zu werden und dann zum Wettkampf zurückzukehren.»

Mama und Sohn sorgten auch für einen niedlichen TV-Moment: In einem Interview griff Tommaso immer wieder nach dem Schutz des Mikrofons. Wenige Tage später holte Lollobrigida sogar noch ihr zweites Gold.

Eisschnelllaufstar Francesca Lollobrigida feiert mit ihrem Sohn die Goldmedaille.
Eisschnelllaufstar Francesca Lollobrigida feiert mit ihrem Sohn die Goldmedaille.
Keystone

Elana Meyers Taylor

Im Monobob hat Meyers Taylor schon einmal Gold gewonnen und dabei die deutsche Pilotin Nolte bezwungen. Im Zweierbob könnte die 41-Jährige noch einmal nachlegen. Ihre beiden Söhne Nico (Jahrgang 2020) und Noah (2022) sind in Cortina d'Ampezzo mit dabei. Sie kamen beide zu früh zur Welt, verbrachten einige Zeit auf der Intensivstation für Neugeborene und sind gehörlos. Meyers Taylor sagte vor den Spielen, sie wolle die Bühne nutzen und Familien Hoffnung geben, die ähnliche Ängste durchmachen mussten.

Elana Meyers Taylor jubelt bei der Siegerehrung mit ihrem Kind über Platz 2 und Silber im Monobob.
Elana Meyers Taylor jubelt bei der Siegerehrung mit ihrem Kind über Platz 2 und Silber im Monobob.
imago

Janina Hettich-Walz

Die deutsche Biathletin hat bei diesen Winterspielen noch keine Medaille vorzuweisen, belegte aber im Einzel einen ordentlichen achten Platz. Die Saison 2024/25 liess sie aus, nachdem sie ihre Schwangerschaft bekanntgegeben hatte. Im Februar 2025 kam Tochter Karlotta zur Welt. In dieser Saison griff Hettich-Walz wieder ins Wettkampfgeschehen ein. «Meine Tochter ist eine grosse Motivation für mich», sagte die 29-Jährige.

Sarah Schleper

Sarah Schleper hat bei diesen Spielen Olympia-Geschichte geschrieben. Nicht, weil sie als Mutter startet, sondern weil sie gemeinsam mit ihrem Sohn Lasse Gaxiola für Mexiko antritt. Mutter und Sohn als Aktive bei den gleichen Winterspielen – das gab's nach Angaben der Organisatoren noch nie. «Es war ein Ziel, das wir schon seit vielen Jahren hatten», sagte die 46-Jährige über den gemeinsamen Olympia-Start in Norditalien. «Überwältigend» und «sehr emotional» fühle sich das an. Im Riesenslalom wurde sie disqualifiziert, im Super-G belegte sie den 26. Platz.

Mutter und Sohn bei Olympia: Sarah Schleper und Lasse Gaxiola schreiben Geschichte.
Mutter und Sohn bei Olympia: Sarah Schleper und Lasse Gaxiola schreiben Geschichte.
Keystone

Cassie Sharpe

Die Halfpipe-Olympiasiegerin von 2018 bestreitet ihre ersten Winterspiele als Mutter. 2023 kam Tochter Lou zur Welt, seither hat sich Sharpes Blickwinkel auf den Sport verändert, wie die Ski-Freestylerin selbst erklärte: «Es geht nicht mehr nur um mich, es geht darum, was Lou braucht und wie ich ihr helfen kann. Das verändert die Dynamik des Reisens komplett.» Die Qualifikation für die 33 Jahre alte Kanadierin steht am Donnerstag an.

Eva Adamczykova

Die Snowboarderin aus Tschechien gewann Silber im Snowboardcross. 13 Monate zuvor hatte sie einen Sohn zur Welt gebracht. «Wir Frauen haben in den vergangenen Jahren unsere Sichtweise auf uns selbst verändert, weil so viele Mütter in den Profisport zurückkehren», sagte Adamczykova. «Es ist machbar und möglich, wenn man genügend Unterstützung hat. Ich habe einfach das Glück, diese Unterstützung zu haben. Das bedeutet mir wirklich sehr viel, es ist nicht meine Medaille.»

Eva Adamczykova zeigt den Kleinen, wie's geht.
Eva Adamczykova zeigt den Kleinen, wie's geht.
imago

Kendall Coyne Schofield

Stellvertretend für die Mütter im Mannschaftssport steht Kendall Coyne Schofield. Die Star-Stürmerin gewann mit dem US-Eishockeyteam bereits dreimal Gold. Seit 2023 ist sie Mutter, nur einen Monat nach der Geburt von Sohn Drew kehrte sie bereits wieder ins Training zurück. In der Dokumentation «The Hockey Mom» berichtet die 33-Jährige, wie sie das Mama-Dasein erlebt: «Ich bin anders, ich bin jetzt Mutter, aber wenn ich wieder aufs Eis gehe, bin ich immer noch dieselbe Spielerin. Ein Kind zu haben ändert daran nichts.»

Briar Schwaller-Hürlimann

Auch eine Schweizerin war als Mutter bei Olympia am Start: Briar Schwaller-Hürlimann als Partnerin im Mixed-Turnier von Ehemann Yannick Schwaller. Mit nur vier Siegen aus neun Spielen endete das Turnier für das Ehepaar enttäuschend bereits nach der Vorrunde. Briar sagte nach dem Ausscheiden, dass sie sich speziell auf die Wiedervereinigung mit Söhnchen River freue. Dieser war während des Turniers auch hautnah dabei.

Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Huerlimann lächeln mit Sohn River in die Kamera.
Yannick Schwaller und Briar Schwaller-Huerlimann lächeln mit Sohn River in die Kamera.
Keystone

