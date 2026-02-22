«Da chömet zwe» – der unvergessene Kommentar von Hans Jucker

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Legendäre Olympia-Momente «Da chömet zwe» – der unvergessene Kommentar von Hans Jucker

Luca Betschart

22.2.2026

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle

22.02.2026, 08:29

Hans Jucker hat in seiner langen Laufbahn alles erlebt. Was sich im Riesenslalom der Olympischen Spiele 1992 in Val d'Isère allerdings abspielt, bringt selbst die Kommentatoren-Legende aus der Fassung.

Schon damals dürfen bei Olympia Ski-Exoten an den Start gehen, die im Weltcup keinen Platz haben und bei der TV-Übertragung eines Skirennens eigentlich nie zu bestaunen sind. Weit über 100 Fahrer sind am Start – und mit jedem Teilnehmer werden die zeitlichen Abstände grösser.

Als schliesslich die Startnummern 129 und 130 gleichzeitig im Schlusshang auftauchen und der später gestartete Libanese Raymond Keyrouz den Marokkaner El-Hassan Mahta auf der Strecke gar überholt, krümmt sich Jucker vor Lachen und johlt regelrecht ins Mikrofon: «Da chömet zwe!»

Kommentator-Legende Hans Jucker traute während dem Olympia-Riesenslalom seinen Augen nicht.
Kommentator-Legende Hans Jucker traute während dem Olympia-Riesenslalom seinen Augen nicht.
Bild Keystone

Das könnte dich auch interessieren

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

23.01.2026

Meistgelesen

«Ich hatte nur ein einziges Mal Heimweh»
Schweizer Skischule parodiert McGrath-Ausraster – dieser reagiert
«Da chömet zwe» – der unvergessene Kommentar von Hans Jucker
Trump heizt mit Lazarettschiff erneut Grönland-Debatte mächtig an
«Es war unsportlich und unfair»: Skicrosser Regez sorgt für Eklat im Halbfinal

Mehr Olympia

Traumfinal USA gegen Kanada. «Besser geht es nicht und die Rivalität könnte nicht grösser sein

Traumfinal USA gegen Kanada«Besser geht es nicht und die Rivalität könnte nicht grösser sein

Slowakei bezwungen. Schweiz-Bezwinger Finnland holt Bronze

Slowakei bezwungenSchweiz-Bezwinger Finnland holt Bronze

Grossbritannien geschlagen. Gold im Männer-Curling an Kanada

Grossbritannien geschlagenGold im Männer-Curling an Kanada

Zweierbob. Keine Medaille, aber Diplome für die Schweizerinnen

ZweierbobKeine Medaille, aber Diplome für die Schweizerinnen

Im Duo mit Fatton. Jon Kistler schüttelt den Frust vom Sprint mit Silber im Mixed ab

Im Duo mit FattonJon Kistler schüttelt den Frust vom Sprint mit Silber im Mixed ab