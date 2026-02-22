«Da chömet zwe» – der unvergessene Kommentar von Hans Jucker

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle Luca Betschart

Hans Jucker hat in seiner langen Laufbahn alles erlebt. Was sich im Riesenslalom der Olympischen Spiele 1992 in Val d'Isère allerdings abspielt, bringt selbst die Kommentatoren-Legende aus der Fassung.

Schon damals dürfen bei Olympia Ski-Exoten an den Start gehen, die im Weltcup keinen Platz haben und bei der TV-Übertragung eines Skirennens eigentlich nie zu bestaunen sind. Weit über 100 Fahrer sind am Start – und mit jedem Teilnehmer werden die zeitlichen Abstände grösser.

Als schliesslich die Startnummern 129 und 130 gleichzeitig im Schlusshang auftauchen und der später gestartete Libanese Raymond Keyrouz den Marokkaner El-Hassan Mahta auf der Strecke gar überholt, krümmt sich Jucker vor Lachen und johlt regelrecht ins Mikrofon: «Da chömet zwe!»

Kommentator-Legende Hans Jucker traute während dem Olympia-Riesenslalom seinen Augen nicht. Bild Keystone

