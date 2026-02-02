  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Er warb sogar für Unterwäsche Hemmi verrät: «So wurden Bernhard Russi und ich zu den ersten Ski-Profis der Schweiz»

Michael Wegmann

2.2.2026

Heini Hemmi: So wurden Bernhard Russi und ich zu den ersten Ski-Profis der Schweiz

Heini Hemmi: So wurden Bernhard Russi und ich zu den ersten Ski-Profis der Schweiz

30.01.2026

Heini Hemmi war nicht nur als Riesenslalom-Fahrer begnadet – sondern auch als Geschäftsmann. Hier erzählt der Olympiasieger von 1976, wie er und Bernard Russi zu den ersten Ski-Profis der Geschichte wurden.

,

Michael Wegmann, Michael Schifferle

02.02.2026, 16:30

02.02.2026, 16:56

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Olympiasieger Heini Hemmi erzählt, wie er zusammen mit Bernhard Russi in den späten 70-Jahren zu den ersten Profi-Skifahrern der Schweiz wurde. 
  • Die beiden Skistars lösten eine B-Lizenz, diese erlaubte es ihnen auch für Produkte ausserhalb der Skiwelt Werbung zu machen.
  • «Alles war erlaubt, ausser Alkohol und Tabak», erzählt Hemmi im Olympia-Talk auf blue. Er selbst warb unter anderem für eine Mineralwasser-, eine Schokoladen-Marke und sogar für Unterwäsche.
  • «Das hat schön eingeschenkt», sagt Hemmi, der darum für die Olympischen Spiele 1980 nicht mehr startberechtigt gewesen wäre.
Mehr anzeigen

Was heutigen Stars in den Schoss zu fallen scheint und pure Selbstverständlichkeit ist, war in den 70ern höchst umstritten: Sportler-Werbung. Skistars wie Heini Hemmi, der Riesenslalom-Olympiasieger von 1976, oder Bernhard Russi durften ihre Konterfeis gerade mal für Skiprodukte zur Verfügung stellen: für Skistöcke, Bindungen, Brillen und dergleichen. Alles andere war verboten.

1977 erst durften Russi und Hemmi eine sogenannte B-Lizenz lösen, die es ihnen erlaubte, auch für skifremde Produkte und Dienstleistungen zu werben – damit durften Athletinnen und Athleten alles promoten, was sie wollten. «Ausser Alkohol und Tabak», erzählt Hemmi im Talk «Legenden für die Ewigkeit» auf blue.

«Das hat finanziell schon eingeschenkt»

Dass es für die Sportler als nicht opportun galt, zu werben, lag auch an Avery Brundage, dem legendären Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees, der 1972 die weltberühmte Rede nach den Anschlägen von München hielt. «The Games must go on.»

«Mit ihm hatten wir (wegen der Werbung, Red.) immer ein Zeugs. Er war in dieser Hinsicht neben den Schuhen», erinnert sich Hemmi. Er und Russi kämpften für ihre Rechte – und setzten sich letztlich durch. Auch dank der Unterstützung von Adolf Ogi, dem Schweizer Verbandsdirektor und späteren Bundesrat. Damit wurden Hemmi und Russi zu den ersten Ski-Profis der Geschichte.

Bis 1977 lag der Jahreslohn bei maximal 70'000 Franken jährlich für die Schweizer Athleten, zwischendurch dank internationalen Preisgeldern auch mal sechsstellig. Das änderte sich.

«Als ich die B-Lizenz hatte, habe ich dann für Mineralwasser oder Schokolade Werbung gemacht», erinnert sich Hemmi. Und ja: auch für Unterwäsche. «Auch das», sagt er und lacht. «Das hat finanziell schon schön eingeschenkt.»

Wie viel genau? «Ich habe mehr verdient als davor», sagt Hemmi mit einem Augenzwinkern. «Ein Stück mehr.»

Hemmi hätte an Olympia 1980 nicht fahren dürfen

Die Folge war jedoch, dass der Olympiasieger von 1976 mit der B-Lizenz nicht mehr als Amateur galt und somit nicht hätte an den Olympischen Spielen 1980 starten dürfen. Fiel dann nicht mehr gross ins Gewicht: Hemmi trat 1979 als Skirennfahrer zurück. 

Und irgendwann reifte auch bei den internationalen Verbänden die Erkenntnis, «dass wir auch von etwas leben müssen», wie Hemmi sagt. «Und auch der Verband selbst musste irgendwie existieren.» Ohne Werbung und Sponsoren? Auf Sicht nicht mehr darstellbar.

Alle Folgen über Heini Hemmi in der Serie: «Olympia Stars: Legenden für die Ewigkeit»

Vor Olympia-Gold war er ein Sturzpilot. Heini Hemmi: «Man nannte mich Sturzenegger und ich musste zur Psychologin»

Vor Olympia-Gold war er ein SturzpilotHeini Hemmi: «Man nannte mich Sturzenegger und ich musste zur Psychologin»

Tür an Tür mit dem Tennis-König. Heini Hemmi: «So ist das Leben mit Roger Federer als Nachbar»

Tür an Tür mit dem Tennis-KönigHeini Hemmi: «So ist das Leben mit Roger Federer als Nachbar»

Nach Olympiasieg heiss umworben. Heini Hemmi: «Ich bekam tausende Fan-Post, Liebesbriefe und andere Angebote»

Nach Olympiasieg heiss umworbenHeini Hemmi: «Ich bekam tausende Fan-Post, Liebesbriefe und andere Angebote»

Heini Hemmi über seinen Olympiasieg. «Sie wollten uns vor dem 2. Lauf Schlaftabletten geben»

Heini Hemmi über seinen Olympiasieg«Sie wollten uns vor dem 2. Lauf Schlaftabletten geben»

Meistgelesen

Bündner Wintersport-Gebiet soll verkauft werden – Gemeinde hat kein Interesse
Schweizer Parkscheiben werden in den Ferien zur Bussen-Falle
Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er
Bundesrat führt Krisenstab ein +++ Noch 23 Brandverletzte in Schweizer Spitälern
Bundesrat kippt Milliardenidee – bezahlen sollen am Ende alle

Mehr Olympia-Geschichten

Vreni Schneider erbrach regelmässig. «Ich schämte mich: Einmal kotzte ich dem Trainer über die Schuhe»

Vreni Schneider erbrach regelmässig«Ich schämte mich: Einmal kotzte ich dem Trainer über die Schuhe»

Bob-Star über Zoff mit dem Verband. «Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»

Bob-Star über Zoff mit dem Verband«Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»

«Ich weiss ja, wie sie aussieht». Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen

«Ich weiss ja, wie sie aussieht»Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen