  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Legendäre Olympia-Momente Hermann Maier – der Unzerstörbare

Luca Betschart

21.2.2026

Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle

21.02.2026, 09:16

Quer lag er in der Luft, damals, 1998, bei der Olympia-Abfahrt in Nagano. Danach knallte er auf die eisige Piste, überschlug sich mehrfach und flog über das Fangnetz hinaus. Und was passierte? Nichts.

Maier stand auf, klopfte den Schnee von seinem Körper und fuhr ins Tal. Kleine Kratzer hatte der «Herminator» abbekommen, sonst blieb er heil – zur Überraschung aller, die nach seinem monumentalen Sturz bei den Winterspielen in Japan um sein Leben bangten. Als grosser Favorit war er in die Olympia-Abfahrt gestiegen und hatte es dabei mit dem Ehrgeiz übertrieben.

Später sagte er: «Ich war so gierig danach, vor allem weil ich die ganze Saison schon dominiert habe. Olympische Spiele sind für einen Sportler das Grösste.» Und: «Ich habe irrsinnig beschleunigt und mir gedacht, dass ich noch enger fahren möchte als im Training.»

Hätten andere den Schock mit einer Pause verarbeitet und die Ski womöglich vorübergehend in die Ecke gestellt, hielt sich der damals 25-jährige Österreicher ans Prinzip von Fussballgoalie Oliver Kahn: weiter, immer weiter. Drei Tage nach dem Jahrhundertsturz gewann er Gold im Super-G; danach noch Gold im Riesenslalom. Später sagte der Unverwüstliche: «Nach so einem Sturz habe ich mir gedacht: Wenn ich jetzt noch Gold gewinne, dann bin ich unsterblich.»

Das könnte dich auch interessieren

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Legenden für die Ewigkeit – mit Pirmin Zurbriggen

Das «Wunderkind vom Matterhorn» über den enormen Druck nach seinem Olympia-Gold 1988 und den Umgang mit hohen Erwartungen im Skisport. Ein Gespräch über seine Skikarriere, Pionierarbeit beim Helmtragen und den Fokus, den es an der Weltspitze braucht.

04.02.2026

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

Vreni Schneider über ihr erstes Olympia-Gold: «Hatte kein gutes Gefühl im Ziel»

23.01.2026

Meistgelesen

So moderierte Brotz die schwierigste «Arena»-Sendung seiner Karriere
«Urteil ist Gesetzlosigkeit des Gerichts»: JD Vance legt gegen Supreme Court nach
«Grey’s Anatomy»-Star Eric Dane verabschiedet sich von seinen Töchtern
Ukraine soll russisches Raketenwerk getroffen haben +++ Ungarn droht mit Blockade von Mega-Darlehen für Ukraine
Shorttrackerin wird von Kufe im Gesicht getroffen und blutend vom Eis gebracht

Mehr Olympia

Horror-Unfall bei Olympia. Shorttrackerin wird von Kufe im Gesicht getroffen und blutend vom Eis gebracht

Horror-Unfall bei OlympiaShorttrackerin wird von Kufe im Gesicht getroffen und blutend vom Eis gebracht

Der Oma sei Dank. Zwölf Jahre nach ihrem Rücktritt ist sie endlich Olympionikin

Der Oma sei DankZwölf Jahre nach ihrem Rücktritt ist sie endlich Olympionikin

Der grösste Medaillen-Jäger. Langlauf-Überflieger Klaebo plant mindestens bis 2030

Der grösste Medaillen-JägerLanglauf-Überflieger Klaebo plant mindestens bis 2030

Nati-Coach tritt ab. Colin Muller schliesst Vertragsverlängerung aus

Nati-Coach tritt abColin Muller schliesst Vertragsverlängerung aus

Siegtor in letzter Minute. Kanada schlägt Schweiz-Bezwinger Finnland nach 0:2-Rückstand

Siegtor in letzter MinuteKanada schlägt Schweiz-Bezwinger Finnland nach 0:2-Rückstand