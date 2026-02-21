Skurril, witzig, eindrücklich, einmalig: Was an Olympia passiert, gehört zum sportlichen Allgemeingut. blue Sport erzählt Anekdoten, die sich an Winterspielen zutrugen – mit und ohne Schweizer Beteiligung.

Michael Schifferle Luca Betschart

Quer lag er in der Luft, damals, 1998, bei der Olympia-Abfahrt in Nagano. Danach knallte er auf die eisige Piste, überschlug sich mehrfach und flog über das Fangnetz hinaus. Und was passierte? Nichts.

Maier stand auf, klopfte den Schnee von seinem Körper und fuhr ins Tal. Kleine Kratzer hatte der «Herminator» abbekommen, sonst blieb er heil – zur Überraschung aller, die nach seinem monumentalen Sturz bei den Winterspielen in Japan um sein Leben bangten. Als grosser Favorit war er in die Olympia-Abfahrt gestiegen und hatte es dabei mit dem Ehrgeiz übertrieben.

Später sagte er: «Ich war so gierig danach, vor allem weil ich die ganze Saison schon dominiert habe. Olympische Spiele sind für einen Sportler das Grösste.» Und: «Ich habe irrsinnig beschleunigt und mir gedacht, dass ich noch enger fahren möchte als im Training.»

Hätten andere den Schock mit einer Pause verarbeitet und die Ski womöglich vorübergehend in die Ecke gestellt, hielt sich der damals 25-jährige Österreicher ans Prinzip von Fussballgoalie Oliver Kahn: weiter, immer weiter. Drei Tage nach dem Jahrhundertsturz gewann er Gold im Super-G; danach noch Gold im Riesenslalom. Später sagte der Unverwüstliche: «Nach so einem Sturz habe ich mir gedacht: Wenn ich jetzt noch Gold gewinne, dann bin ich unsterblich.»

