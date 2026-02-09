  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Presseschau «Herzzerreissend» und «Albtraum» – das Vonn-Drama bewegt die Sportwelt

dpa

9.2.2026 - 11:58

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer

08.02.2026

Die sportliche Tragödie um Skirennfahrerin Lindsey Vonn ist weiter grosses Thema in den Medien. Das bittere Ende ihres Comebacks nach dem Sturz in der olympischen Abfahrt löst weltweit Mitgefühl aus.

DPA

09.02.2026, 11:58

09.02.2026, 14:01

Der schwere Sturz von Ski-Star Lindsey Vonn in der Olympia-Abfahrt bewegt die Sportwelt weiter. Ein «Albtraumtag» sei das für die US-Amerikanerin gewesen, schrieb die italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport» nach dem Drama. Von einem «herzzerreissenden Umschwung» und einer «schockierenden Wendung des Comebacks» berichtete CNN.

Olympia 2026 im Ticker. Gold für die Schweiz! Gremaud siegt im Slopestyle ++ Vonn zum zweiten Mal operiert

Olympia 2026 im TickerGold für die Schweiz! Gremaud siegt im Slopestyle ++ Vonn zum zweiten Mal operiert

«Dieses Ende wünscht Lindsey Vonn niemand», schrieb der Schweizer «Blick» und blickte unter dem Titel «Vonns Leben zwischen Himmel und Hölle» auf die glorreiche Karriere der 41-Jährigen zurück. Ihr Sturz habe die Zuschauer an der berühmten Piste Olimpia delle Tofane in Cortina d'Ampezzo «erschaudern» lassen, schilderte «Corriere dello Sport» nach der Tragödie vom Sonntag.

Berichte über Operation am linken Bein

Vonn war nach einem Fahrfehler in der Abfahrt früh zu Fall gekommen, heftig auf die Piste aufgeschlagen, lange behandelt und schliesslich per Helikopter geborgen worden. Die einstige Speed-Queen hat sich bei dem Unfall schwer verletzt. «Anscheinend soll es ein Bruch im Unterschenkel sein», hatte der Speed-Trainer des US-Teams, Alex Hödlmoser, dem SRF gesagt.

Schock um US-Ski-Star. Bruch im linken Bein – Lindsey Vonn nach Sturz bereits operiert

Schock um US-Ski-StarBruch im linken Bein – Lindsey Vonn nach Sturz bereits operiert

Die italienischen Nachrichtenagenturen Ansa und Adnkronos hatten etwas später und unter Berufung auf das Krankenhaus von Treviso vermeldet, dass Vonn dort am linken Bein operiert worden sei. Am Montagmittag berichtet Reuters, dass sich Vonn einer zweiten Operation unterziehen musste. Die Eingriffe sollen dazu beitragen, ihren Zustand zu stabilisieren und Komplikationen im Zusammenhang mit Schwellungen und Durchblutung zu verhindern, heisst es.

Vonn wollte zum Abschluss ihrer Laufbahn bei den Winterspielen in Italien unbedingt noch mal eine Medaille holen und ihre viel beachtete Rückkehr krönen. Die langjährige Alpin-Dominatorin ging an den Start, obwohl sie nach eigenen Angaben vor gut einer Woche einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten hatte. Statt des Happy Ends erlebte sie in Cortina d'Ampezzo, wo sie so oft gewonnen hat wie niemand sonst im Weltcup, eine sportliche Tragödie.

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef äussert sich zum Sturz von Lindsey Vonn sowie zur Leistung der Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt.

08.02.2026

Meistgelesen

Gold für die Schweiz! Gremaud siegt im Slopestyle ++ Vonn zum zweiten Mal operiert
Gibt's weitere Schweizer Medaillen? Die Slalom-Stars haben eine Top-Ausgangslage
«Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»
Rentner wird am Bahnhof vor einfahrenden Zug gestossen – schwer verletzt
Fake-Schönheitsärztin tritt nun als Coachin auf

Videos aus dem Ressort

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Von Bajrami über Antunes bis zu Spycher. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im nationalen Fussball.

12.01.2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Von Füllkrug über Endrick bis zu Semenyo. Das sind die bisher grössten Wintertransfers im internationalen Fussball.

07.01.2026

Andri Ragettli: «Mein einziges Ziel dieses Jahr waren die Olympischen Spiele»

Andri Ragettli: «Mein einziges Ziel dieses Jahr waren die Olympischen Spiele»

07.02.2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten nationalen Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Die wichtigsten Wintertransfers 2026

Andri Ragettli: «Mein einziges Ziel dieses Jahr waren die Olympischen Spiele»

Andri Ragettli: «Mein einziges Ziel dieses Jahr waren die Olympischen Spiele»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Team-Kombination der Frauen. Rast und Suter spannen erneut zusammen

Team-Kombination der FrauenRast und Suter spannen erneut zusammen

Team-Kombi im Ticker. Gibt's weitere Schweizer Medaillen? Die Slalom-Stars haben eine Top-Ausgangslage

Team-Kombi im TickerGibt's weitere Schweizer Medaillen? Die Slalom-Stars haben eine Top-Ausgangslage

Schlechtes Gewissen nach Olympia-Gold. Vreni Schneider: «Sie sass da, wie ein Häufchen Elend – das tat mir so leid»

Schlechtes Gewissen nach Olympia-GoldVreni Schneider: «Sie sass da, wie ein Häufchen Elend – das tat mir so leid»

Sonja Nef über Drama um Vonn. «Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»

Sonja Nef über Drama um Vonn«Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»

Legendäre Olympia-Momente. «Miracle on Ice»: Das Eishockey-Wunder von Lake Placid

Legendäre Olympia-Momente«Miracle on Ice»: Das Eishockey-Wunder von Lake Placid