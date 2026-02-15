Holdener verzichtet – Rast peilt im Riesenslalom die Medaillen an

Am Sonntag steht in Cortina der Olympia-Riesenslalom der Frauen auf dem Programm. Während Camille Rast zum Kreis der Favoritinnen gehört, verzichtet Wendy Holdener auf einen Start. Ab 10 Uhr bist du hier live mit dabei.
So 15.02. 09:30 - 11:15 ∙ SRF zwei ∙ 105 Min
-
-
-
Holdener verzichtet auf Start
Das Schweizer Frauen-Team ist im olympischen Riesenslalom in Cortina nur mit einem Trio am Start. Wendy Holdener verzichtet kurzfristig auf die Teilnahme. Die Schwyzerin fokussiert sich auf den Slalom vom Mittwoch. Die durch den Startverzicht gewonnene Zeit wird sie in ein zusätzliches Training in ihrer bevorzugten Disziplin investieren.
Die Schweizer Vertretung im Riesenslalom bilden Camille Rast, Vanessa Kasper und Sue Piller.
-
Die Startliste für den 1. Lauf
-
Rast ist die grosse Schweizer Hoffnung
Es ist fast eine Beleidigung für Camille Rast. Als «Madame 50 Prozent» habe sie der Swiss-Ski-Medienbetreuer Jérôme Krieg bezeichnet, erzählt die Slalom-Weltmeisterin lachend. Die Hälfte der Rennen auf dem Podest, die Hälfte nicht. Das ist eigentlich eine grobe Untertreibung. Zum einen gehören dazu nicht weniger als vier 4. Plätze, zum anderen gilt das für die gesamte Saison.
«Ich hoffe, dass ich diese 4. Plätze nicht mehr so oft sehe. Lieber möchte ich auf das Podest, aber das will ja jede Athletin.» In den fünf Slaloms und vier Riesenslaloms seit der Rückkehr aus Nordamerika Mitte Dezember stand Rast sieben Mal au dem Podest, in Kranjska Gora gewann sie beide Rennen.
Nicht ganz so begeistert ist Rast von den Pisten auf der Olimpia delle Tofane, die auf die Speedspezialistinnen zugeschnitten ist. Für die Technikerinnen bieten sie nur wenige Herausforderungen. «Da darf man sich absolut keine Fehler erlauben», weiss Rast. Sie nimmt die Herausforderung an und sagt auch: «Da muss man sich anpassen.» Im Slalom der Team-Kombination fuhr sie am Dienstag immerhin die drittbeste Zeit – hinter Emma Aicher und Wendy Holdener.
Die Walliserin, die erst im letzten Winter in die absolute Weltspitze vorgestossen ist, macht einen äusserst gefestigten Eindruck. «Vielleicht kann ich das beste Rennen meines Lebens machen, und es ist trotzdem jemand schneller. Wenn ich die beste Version von mir selber gegeben habe, bin ich sehr, sehr zufrieden», sagt Rast. Und eines ist der 26-jährigen Walliserin auch noch wichtig: «Die Leute sind hierhergekommen in den Ferien und wollen Emotionen sehen. Die will ich ihnen geben, ich mag eine gute Show.»
-
Shiffrin und ihre Olympia-Dämonen
Mikaela Shiffrin sucht das Drama und die Öffentlichkeit nicht so sehr wie ihre noch berühmtere Landsfrau Lindsey Vonn. In den letzten Jahren ist es eher so, dass das Drama sie sucht. In Peking 2022 und in Killington im November 2024 erlebte sie zwei ziemlich traumatische Erlebnisse.
Für Shiffrin ist klar, welches schlimmer war. «Ich würde Peking jederzeit dem Sturz in Killington vorziehen», sagte sie vor dem Start der Spiele in Cortina. Auf dem Weg zu ihrem 100. Weltcupsieg – der nächstbeste Skifahrer ist Ingemar Stenmark mit 86 und sie selber steht mittlerweile bei 108 – war sie ausgerechnet unweit ihres Zuhauses in Vermont so unglücklich gestürzt, dass sie sich mit dem Stock eine üble Verletzung im Bauch zufügte.
Kleine Schritte
Während sie im Slalom erstaunlich schnell wieder zur dominanten Fahrerin wurde, tat sie sich im Riesenslalom lange sehr schwer. Erst im letzten Rennen vor Olympia schaffte sie es in Tschechien vierzehn Monate nach dem Unfall als Dritte erstmals wieder aufs Podest. Die Blockade war mehr im Kopf als im Körper. «Diese Kämpfe verlaufen nicht linear», erklärt Shiffrin. «Es geht nicht, wie man es erwartet.» Es sei ein Prozess, der Zeit brauche. «Zeit hilft, sich dem in kleinen Schritten auszusetzen. Es bringt nichts, sich vor seinen Ängsten zu verstecken.»
Ihre Angst vor den Riesenslalom-Schwüngen hat Shiffrin überwunden, nun bleiben noch die Dämonen von Peking. In ihrem Palmarès fehlt nichts. Die Amerikanerin ist erst 30 Jahre alt, hat aber bereits alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. 2014 gab es als Teenager Olympia-Gold im Slalom, vier Jahre später in Pyeongchang Riesenslalom-Gold und Kombi-Silber. Schon acht Mal war sie Weltmeisterin, fünf Mal gewann sie den Gesamt-Weltcup.
Debakel im Kombi-Slalom
In Peking aber erlebte sie ein olympisches Debakel, schied in ihren Paradedisziplinen Slalom, Riesenslalom und Kombination aus und blieb in sechs Starts ohne weitere Medaille. In Cortina war am Dienstag bei erster Gelegenheit alles aufgelegt, um auch olympisch in die Spur zurück zu finden. In der Team-Kombination legte Breezy Johnson wie an der WM in Saalbach mit der Abfahrts-Bestzeit vor, Shiffrin hätte nur noch einen durchschnittlichen Slalomlauf ins Ziel bringen müssen. Stattdessen resultierte nur die 15. Zeit für die Slalom-Dominatorin, die sieben von acht Saisonrennen in dieser Disziplin gewonnen hat. Wieder keine Medaille.
Im Riesenslalom am Sonntag ist Shiffrin nicht die Topfavoritin auf den Sieg. Ein Podestplatz wäre aber eine grosse Erlösung und würde viel Druck vom abschliessenden Slalom am Mittwoch, wo der Erfolg dann definitiv über sie führen wird, nehmen. Der Slalom in der Team-Kombination hat aber die Dämonen mit Bestimmtheit nicht vertrieben.
-
Hallo …
… und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Olympia-Riesenslaloms der Frauen. Der 1. Lauf startet um 10 Uhr, bevor es im 2. Lauf ab 13.30 Uhr um die Medaillen geht. Hier bist du live mit dabei.