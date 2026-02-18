Shiffrin in eigener Liga – Rast und Holdener dürfen von Medaillen träumen

Camille Rast und Wendy Holdener halten die Chance auf einen Podestplatz im olympischen Slalom aufrecht. Das Duo liegt im Zwischenklassement des ersten Laufs auf den Plätzen 4 und 5. Mikaela Shiffrin führt überlegen.

XXV.Olympische Winterspiele 2026 Mailand Cortina: Ski Alpin Slalom 1.Durchgang Damen Mi 18.02. 09:55 - 11:00 ∙ ORF 1 ∙ 65 Min Mit tv.blue.ch anschauen tv.blue.ch

Noch ein Tag verfügbar

Neben der Amerikanerin waren auch die Deutsche Lena Dürr und überraschend die Schwedin Cornelia Öhlund schneller als die beiden Schweizerinnen. Rast und Holdener, die zeitgleich mit Öhlunds Landsfrau Anna Swenn Larsson klassiert ist, liegen 5 beziehungsweise 16 Hundertstel hinter der drittplatzierten Öhlund.

Die anderen zwei Fahrerinnen des Quartetts von Swiss-Ski vermochten mit ihren Teamkolleginnen nicht mitzuhalten. Mélanie Meillard büsste knapp zwei Sekunden auf Shiffrin ein, Eliane Christen zweieinhalb Sekunden.

Rast, die im Vorfeld kein gutes Haar an der mehrheitlich flachen Piste gelassen und von einem Junioren-Rennen geredet hat, und Holdener haben es dank der guten Ausgangslage in der Hand zu verhindern, dass die alpine Schweizer Frauen-Equipe bei diesen Spielen ohne Medaille bleibt. Letztmals ist dies vor 16 Jahren der Fall gewesen.

Ohne Medaille unter den fünf Ringen blieb lange auch Shiffrin – viel zu lange für ihre Verhältnisse. In den letzten acht olympischen Rennen war sie nicht mehr unter den ersten drei klassiert. Nun tat die Amerikanerin in ihrer Paradesparte den ersten (grossen) Schritt, diese schlimme Serie zu beenden und zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Slalom zu werden. Shiffrin führt die Zwischenrangliste mit 82 Hundertsteln Vorsprung auf Dürr an.