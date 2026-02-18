  1. Privatkunden
Olympia-Slalom Shiffrin in eigener Liga – Rast und Holdener dürfen von Medaillen träumen

Sandro Zappella

18.2.2026

Camille Rast und Wendy Holdener halten die Chance auf einen Podestplatz im olympischen Slalom aufrecht. Das Duo liegt im Zwischenklassement des ersten Laufs auf den Plätzen 4 und 5. Mikaela Shiffrin führt überlegen.

Sandro Zappella

18.02.2026, 09:26

18.02.2026, 11:01

XXV.Olympische Winterspiele 2026 Mailand Cortina: Ski Alpin Slalom 1.Durchgang Damen
XXV.Olympische Winterspiele 2026 Mailand Cortina: Ski Alpin Slalom 1.Durchgang Damen

Mi 18.02. 09:55 - 11:00 ∙ ORF 1 ∙ 65 Min

Mit tv.blue.ch anschauen

Neben der Amerikanerin waren auch die Deutsche Lena Dürr und überraschend die Schwedin Cornelia Öhlund schneller als die beiden Schweizerinnen. Rast und Holdener, die zeitgleich mit Öhlunds Landsfrau Anna Swenn Larsson klassiert ist, liegen 5 beziehungsweise 16 Hundertstel hinter der drittplatzierten Öhlund.

Die anderen zwei Fahrerinnen des Quartetts von Swiss-Ski vermochten mit ihren Teamkolleginnen nicht mitzuhalten. Mélanie Meillard büsste knapp zwei Sekunden auf Shiffrin ein, Eliane Christen zweieinhalb Sekunden.

Rast, die im Vorfeld kein gutes Haar an der mehrheitlich flachen Piste gelassen und von einem Junioren-Rennen geredet hat, und Holdener haben es dank der guten Ausgangslage in der Hand zu verhindern, dass die alpine Schweizer Frauen-Equipe bei diesen Spielen ohne Medaille bleibt. Letztmals ist dies vor 16 Jahren der Fall gewesen.

Ohne Medaille unter den fünf Ringen blieb lange auch Shiffrin – viel zu lange für ihre Verhältnisse. In den letzten acht olympischen Rennen war sie nicht mehr unter den ersten drei klassiert. Nun tat die Amerikanerin in ihrer Paradesparte den ersten (grossen) Schritt, diese schlimme Serie zu beenden und zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Slalom zu werden. Shiffrin führt die Zwischenrangliste mit 82 Hundertsteln Vorsprung auf Dürr an.

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Top 15 nach dem 1. Lauf

  • Startnummer 30

    Nina O'Brien

    Die Amerikanerin fädelt an der exakt gleichen Stelle ein wie Ando vor ihr.

  • Startnummer 29

    Asa Ando

    Die Japanerin fädelt in der Kombination im Mittelteil ein.

  • Startnummer 28

    Mina Fürst Holtmann

    Die Norwegerin konnte mit Rang 6 im Riesenslalom überzeugen. Im heutigen Slalom wird es schwer, dieses Resultat zu wiederholen. 2,33 Sekunden beträgt ihr Rückstan.d

  • Startnummer 27

    Lisa Hörhager

    Und auch die vierte Österreicherin kann heute nicht liefern. Hörhager verliert nach einem groben Patzer drei Sekunden.

  • Startnummer 26

    Ana Bucik Jogan

    Die Slowenin mit 2,76 Sekunden Rückstand. Das ist nur Rang 20.

  • Startnummer 25

    Caitlin McFarlane

    Eine gute Fahrt der Französin. 1,75 Sekunden Rückstand, das war die schnellste Fahrt seit Startnummer 12.

  • Startnummer 24

    Martina Peterlini

    Die Italienerin verliert 2,54 Sekunden. Die Rückstände pendeln sich so langsam in diesem Bereich ein.

  • Startnummer 23

    Petra Vlhova

    Die Slowakin ist endlich zurück aus ihrer schweren Verletzung. Sportlich ist sie aber noch nicht die Alte. Vlhova verliert fast drei Sekunden.

  • Startnummer 22

    Hanna Aronsson Elfmann

    Die Schwedin riskiert zu viel und scheidet aus.

  • Startnummer 21

    Marie Lamure

    Die Französin ist deutlich besser unterwegs als die Fahrerinnen vor ihr: Am Ende macht sie aber noch einen Fehler und kassiert ebenfalls fast zwei Sekunden.

  • Startnummer 20

    Katharina Gallhuber

    Auch die dritte Österreicherin kann nicht mit den besten Zeiten mithalten. Gallhuber liegt im Ziel über 2,5 Sekunden zurück.

  • Startnummer 19

    Eliane Christen

    Die vierte und letzte Schweizerin im ersten Lauf. Christen heute leider etwas verhalten und im Ziel mit 2,5 Sekunden Rückstand.

  • Startnummer 18

    Laurence St-Germain

    Die Kanadierin ist nah am Aufall und kassiert hier ebenfalls einen Rückstand von über zwei Sekunden.

  • Startnummer 17

    Dzenifera Germane

    Die Lettin fädelt ein und scheidet aus.

  • Startnummer 16

    Lara Della Mea

    Mit zwei Sekunden Rückstand fällt die Italienerin weit zurück. Das wird ganz schwer mit dem italienischen Medaillen-Traum.

  • Startnummer 15

    Marion Chevrier

    Die Französin scheidet als erste Fahrerin aus.

  • Startnummer 14

    Melanie Meillard

    Die dritte Schweizerin am Start begeht einen Fehler vor der Fläche und damit büsst sie viel Zeit ein. Im Ziel sind es fast zwei Sekunden.

  • Startnummer 13

    Cornelia Oehlund

    Eine Topfahrt der erst 20-Jährigen. Die Schwein übernimmt hier den dritten Rang von Rast mit exakt einer Sekunde Rückstand auf Shiffrin.

  • Startnummer 12

    Anna Swenn-Larsson

    Die Schwedin beweist, dass hier weiter gute Fahrten möglich sind. Swenn-Larsson ist zeitgleich mit Holdener auf Rang 4. Stark!

  • Startnummer 11

    Zrinka Ljutic

    Die Kroatin ist seit Monaten in einer Schaffenskrise. Auch heute funktioniert das nicht, Ljutic liegt über 2 Sekunden zurück.

  • Startnummer 10

    Emma Aicher

    Die Deutsche verliert 1,32 Sekunden auf Shiffrin, auf den dritten Rang von Rast sind es aber nur 28 Hundertstel. Der Kampf um die Medaillen wird ganz eng.

  • Startnummer 9

    Sara Hector

    Die Schwedin kommt nicht so richtig in den Rhythmus. 1,71 Sekunden liegt sie hinter der entfesselten Shiffrin.

  • Startnummer 8

    Katharina Huber

    Auch die zweite Österreicherin kann hier klar nicht mit den besten mithalten. Huber verliert über 1,5 Sekunden und klassiert sich auf Zwischenrang 6.

  • Startnummer 7

    Shiffrin

    Die US-amerikanische Favoritin fährt hier in einer eigenen Welt. Shiffrin ist in allen Sektoren die schnellste und übernimmt mit satten 0,82 Sekunden Vorsprung die Spitze. Wow, das war sackstark!

  • Startnummer 6

    Lena Dürr

    Die Deutsche übernimmt mit einer sackstarken Fahrt die Führung und ist nochmals 0,23 Sekunden schneller als Camille Rast.

  • Startnummer 5

    Wendy Holdener

    Ein blitzsauberer Auftritt von Wendy Holdener. Im Ziel liegt sie 0,11 Sekunden hinter Camille Rast, damit haben wir eine Schweizer Doppelführung!

  • Startnummer 4

    Katharina Truppe

    Die Österreicherin mit einer soliden Fahrt, im Ziel sind es 0,59 Sekunden Rückstand auf Camille Rast.

  • Startnummer 3

    Camille Rast

    Die Schweizerin startet wie Moltzan zuvor gut. Die Schweizerin macht keinen grossen Fehler, büsst aber auch noch etwas von ihrem Vorsprung ein. Im Ziel ist sie aber 0,21 Sekunden schneller als Colturi und übernimmt die Führung.

  • Startnummer 2

    Paula Moltzan

    Die Amerikanerin nimmt Colturi im obersten Streckenteil schon über eine halbe Sekunde ab. Doch dann macht sie gleich zwei grosse Fehler und kommt mit über 1,5 Sekunden Rückstand ins Ziel.

  • Startnummer 1

    Lara Colturi

    Die für Albanien startende Italienerin wagt sich als Erste auf den Kurs, der heute etwas speziell gesetzt ist. Eine etwas ungewöhnliche Kombination im Mittelteil hat schon bei der Besichtigung für Aufsehen gesorgt. Für Colturi ist das kein Problem, sie kommt ohne Fehler durch.

  • Die Startliste

    Die Schweizerinnen sind heute mit den Nummern 3 (Rast), 5 (Holdener), 14 (Meillard) und 19 (Christen) am Start.

    bild: fis-ski

  • Rast und Holdener als Schweizer Trümpfe

    Camille Rast und Wendy Holdener sind hinter der Dominatorin Mikaela Shiffrin die zweit- respektive drittbeste Slalomfahrerin des Winters. Beide haben ihre Stärke bei Grossanlässen schon unter Beweis gestellt: Vor einem Jahr bei der WM in Saalbach triumphierte Rast vor Holdener. Die Schwyzerin ihrerseits zählt schon fünf Olympia-Medaillen ihr Eigen.

  • Herzlich willkommen …

    … zum letzten alpinen Skirennen an den Olympischen Spielen 2026 in Milano Cortina. Der Slalom der Frauen macht den Abschluss und bietet den Schweizerinnen die Chance, medaillenlose Winterspiele doch noch zu verhindern. Zuletzt war dies 2010 in Vancouver der Fall. 

    • Mehr anzeigen

