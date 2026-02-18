Shiffrin in eigener Liga – Rast und Holdener dürfen von Medaillen träumen

Camille Rast und Wendy Holdener halten die Chance auf einen Podestplatz im olympischen Slalom aufrecht. Das Duo liegt im Zwischenklassement des ersten Laufs auf den Plätzen 4 und 5. Mikaela Shiffrin führt überlegen.
Mi 18.02. 09:55 - 11:00 ∙ ORF 1 ∙ 65 Min
-
Noch ein Tag verfügbar
Neben der Amerikanerin waren auch die Deutsche Lena Dürr und überraschend die Schwedin Cornelia Öhlund schneller als die beiden Schweizerinnen. Rast und Holdener, die zeitgleich mit Öhlunds Landsfrau Anna Swenn Larsson klassiert ist, liegen 5 beziehungsweise 16 Hundertstel hinter der drittplatzierten Öhlund.
Die anderen zwei Fahrerinnen des Quartetts von Swiss-Ski vermochten mit ihren Teamkolleginnen nicht mitzuhalten. Mélanie Meillard büsste knapp zwei Sekunden auf Shiffrin ein, Eliane Christen zweieinhalb Sekunden.
Rast, die im Vorfeld kein gutes Haar an der mehrheitlich flachen Piste gelassen und von einem Junioren-Rennen geredet hat, und Holdener haben es dank der guten Ausgangslage in der Hand zu verhindern, dass die alpine Schweizer Frauen-Equipe bei diesen Spielen ohne Medaille bleibt. Letztmals ist dies vor 16 Jahren der Fall gewesen.
Ohne Medaille unter den fünf Ringen blieb lange auch Shiffrin – viel zu lange für ihre Verhältnisse. In den letzten acht olympischen Rennen war sie nicht mehr unter den ersten drei klassiert. Nun tat die Amerikanerin in ihrer Paradesparte den ersten (grossen) Schritt, diese schlimme Serie zu beenden und zum zweiten Mal Olympiasiegerin im Slalom zu werden. Shiffrin führt die Zwischenrangliste mit 82 Hundertsteln Vorsprung auf Dürr an.
-
Liveticker
-
Liveticker beendet
-
Die Top 15 nach dem 1. Lauf
-
Startnummer 30
Nina O'Brien
Die Amerikanerin fädelt an der exakt gleichen Stelle ein wie Ando vor ihr.
-
Startnummer 29
Asa Ando
Die Japanerin fädelt in der Kombination im Mittelteil ein.
-
Startnummer 28
Mina Fürst Holtmann
Die Norwegerin konnte mit Rang 6 im Riesenslalom überzeugen. Im heutigen Slalom wird es schwer, dieses Resultat zu wiederholen. 2,33 Sekunden beträgt ihr Rückstan.d
-
Startnummer 27
Lisa Hörhager
Und auch die vierte Österreicherin kann heute nicht liefern. Hörhager verliert nach einem groben Patzer drei Sekunden.
-
Startnummer 26
Ana Bucik Jogan
Die Slowenin mit 2,76 Sekunden Rückstand. Das ist nur Rang 20.
-
Startnummer 25
Caitlin McFarlane
Eine gute Fahrt der Französin. 1,75 Sekunden Rückstand, das war die schnellste Fahrt seit Startnummer 12.
-
Startnummer 24
Martina Peterlini
Die Italienerin verliert 2,54 Sekunden. Die Rückstände pendeln sich so langsam in diesem Bereich ein.
-
Startnummer 23
Petra Vlhova
Die Slowakin ist endlich zurück aus ihrer schweren Verletzung. Sportlich ist sie aber noch nicht die Alte. Vlhova verliert fast drei Sekunden.
-
Startnummer 22
Hanna Aronsson Elfmann
Die Schwedin riskiert zu viel und scheidet aus.
-
Startnummer 21
Marie Lamure
Die Französin ist deutlich besser unterwegs als die Fahrerinnen vor ihr: Am Ende macht sie aber noch einen Fehler und kassiert ebenfalls fast zwei Sekunden.
-
Startnummer 20
Katharina Gallhuber
Auch die dritte Österreicherin kann nicht mit den besten Zeiten mithalten. Gallhuber liegt im Ziel über 2,5 Sekunden zurück.
-
Startnummer 19
Eliane Christen
Die vierte und letzte Schweizerin im ersten Lauf. Christen heute leider etwas verhalten und im Ziel mit 2,5 Sekunden Rückstand.
-
Startnummer 18
Laurence St-Germain
Die Kanadierin ist nah am Aufall und kassiert hier ebenfalls einen Rückstand von über zwei Sekunden.
-
Startnummer 17
Dzenifera Germane
Die Lettin fädelt ein und scheidet aus.
-
Startnummer 16
Lara Della Mea
Mit zwei Sekunden Rückstand fällt die Italienerin weit zurück. Das wird ganz schwer mit dem italienischen Medaillen-Traum.
-
Startnummer 15
Marion Chevrier
Die Französin scheidet als erste Fahrerin aus.
-
Startnummer 14
Melanie Meillard
Die dritte Schweizerin am Start begeht einen Fehler vor der Fläche und damit büsst sie viel Zeit ein. Im Ziel sind es fast zwei Sekunden.
-
Startnummer 13
Cornelia Oehlund
Eine Topfahrt der erst 20-Jährigen. Die Schwein übernimmt hier den dritten Rang von Rast mit exakt einer Sekunde Rückstand auf Shiffrin.
-
Startnummer 12
Anna Swenn-Larsson
Die Schwedin beweist, dass hier weiter gute Fahrten möglich sind. Swenn-Larsson ist zeitgleich mit Holdener auf Rang 4. Stark!
-
Startnummer 11
Zrinka Ljutic
Die Kroatin ist seit Monaten in einer Schaffenskrise. Auch heute funktioniert das nicht, Ljutic liegt über 2 Sekunden zurück.
-
Startnummer 10
Emma Aicher
Die Deutsche verliert 1,32 Sekunden auf Shiffrin, auf den dritten Rang von Rast sind es aber nur 28 Hundertstel. Der Kampf um die Medaillen wird ganz eng.
-
Startnummer 9
Sara Hector
Die Schwedin kommt nicht so richtig in den Rhythmus. 1,71 Sekunden liegt sie hinter der entfesselten Shiffrin.
-
Startnummer 8
Katharina Huber
Auch die zweite Österreicherin kann hier klar nicht mit den besten mithalten. Huber verliert über 1,5 Sekunden und klassiert sich auf Zwischenrang 6.
-
Startnummer 7
Shiffrin
Die US-amerikanische Favoritin fährt hier in einer eigenen Welt. Shiffrin ist in allen Sektoren die schnellste und übernimmt mit satten 0,82 Sekunden Vorsprung die Spitze. Wow, das war sackstark!
-
Startnummer 6
Lena Dürr
Die Deutsche übernimmt mit einer sackstarken Fahrt die Führung und ist nochmals 0,23 Sekunden schneller als Camille Rast.
-
Startnummer 5
Wendy Holdener
Ein blitzsauberer Auftritt von Wendy Holdener. Im Ziel liegt sie 0,11 Sekunden hinter Camille Rast, damit haben wir eine Schweizer Doppelführung!
-
Startnummer 4
Katharina Truppe
Die Österreicherin mit einer soliden Fahrt, im Ziel sind es 0,59 Sekunden Rückstand auf Camille Rast.
-
Startnummer 3
Camille Rast
Die Schweizerin startet wie Moltzan zuvor gut. Die Schweizerin macht keinen grossen Fehler, büsst aber auch noch etwas von ihrem Vorsprung ein. Im Ziel ist sie aber 0,21 Sekunden schneller als Colturi und übernimmt die Führung.
-
Startnummer 2
Paula Moltzan
Die Amerikanerin nimmt Colturi im obersten Streckenteil schon über eine halbe Sekunde ab. Doch dann macht sie gleich zwei grosse Fehler und kommt mit über 1,5 Sekunden Rückstand ins Ziel.
-
Startnummer 1
Lara Colturi
Die für Albanien startende Italienerin wagt sich als Erste auf den Kurs, der heute etwas speziell gesetzt ist. Eine etwas ungewöhnliche Kombination im Mittelteil hat schon bei der Besichtigung für Aufsehen gesorgt. Für Colturi ist das kein Problem, sie kommt ohne Fehler durch.
-
Die Startliste
Die Schweizerinnen sind heute mit den Nummern 3 (Rast), 5 (Holdener), 14 (Meillard) und 19 (Christen) am Start.
-
Rast und Holdener als Schweizer Trümpfe
Camille Rast und Wendy Holdener sind hinter der Dominatorin Mikaela Shiffrin die zweit- respektive drittbeste Slalomfahrerin des Winters. Beide haben ihre Stärke bei Grossanlässen schon unter Beweis gestellt: Vor einem Jahr bei der WM in Saalbach triumphierte Rast vor Holdener. Die Schwyzerin ihrerseits zählt schon fünf Olympia-Medaillen ihr Eigen.
-
Herzlich willkommen …
… zum letzten alpinen Skirennen an den Olympischen Spielen 2026 in Milano Cortina. Der Slalom der Frauen macht den Abschluss und bietet den Schweizerinnen die Chance, medaillenlose Winterspiele doch noch zu verhindern. Zuletzt war dies 2010 in Vancouver der Fall.