Es riecht nach Medaillen In der Team-Kombi liegen gleich drei Schweizer Teams auf Podestkurs

Sandro Zappella

9.2.2026

Die Teamkombination der Männer steht an und damit eine Disziplin, bei der sich die Schweizer gute Medaillen-Chancen ausrechnen dürfen. Die Abfahrt beginnt um 10:30 Uhr, hier gibt's den Live-Ticker.

Sandro Zappella

09.02.2026, 10:20

09.02.2026, 11:30

Olympische Spiele Mailand Cortina 2026: Ski Alpin Team Kombination Abfahrt Männer
live
Olympische Spiele Mailand Cortina 2026: Ski Alpin Team Kombination Abfahrt Männer

Mo 09.02. 10:00 - 12:15 ∙ SRF zwei ∙ 135 Min

Mit tv.blue.ch anschauen

Das Klassement nach der Abfahrt

screenshot: fis
screenshot: fis
  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • Startnummer 21

    Norwegen 2 Seallaeg/Haugan

    Mit Simen Sellaeg geht die Abfahrt der Team-Kombination zu Ende. Während Sellaeg keine Chance hat, ist das Ergebnis aus Schweizer Sicht erfreulich. Monney, Odermatt und von Allmen haben sich auf den Rängen 2 bis 4 klassiert und haben damit gute Chancen auf weitere Medaillen. 

  • Startnummer 20

    Norwegen 1 Sejersted/McGrath

    Die Norweger haben vor allem starke Techniker. Bei den Speedfahrern ist Sejersted der beste, verliert hier aber satte 1,89 Sekunden.

  • Startnummer 19

    Österreich 4 Haaser/Matt

    Auch Haaser ist oben top dabei und kann unten nicht ganz mithalten. Rang 8 für ihn und damit gibt es auch den Rängen 7 bis 10 ein Österreichisches Quartett.

  • Startnummer 18

    Österreich 2 Babinsky/Gstrein

    Babinsky zeigt oben eine super Leistung, kommt im Schlussabschnitt aber weit von der Ideallinie weg und verliert so noch viel Zeit. Da wäre viel mehr dringelegen für den Österreicher.

  • Startnummer 17

    USA Negomir/Radamus

    Die Amerikaner sind heute eher Aussenseiter. Aber Kyle Negomir zeigt wie schon in der Abfahrt vom Samstag (Rang 10) auch heute lange eine gute Leistung. Im Ziel ist es dann nach einem Fehler aber über 2 Sekunden Rückstand. 

  • Startnummer 16

    Finnland Lehto/Hallberg

    Eliasn Lehto kann nicht ganz mit den besten Abfahrern mithalten. Im Ziel sind es 1,7 Sekunden Rückstand. Ob das der starke Slalom-Fahrer Eduard Hallberg noch aufholen kann?

  • Startnummer 15

    Italien 3 Casse/Saccardi

    Das italienische Team 3 bleibt chancenlos. Mattia Casse verliert 1,46 Sekunden.

  • Startnummer 14

    Schweizer 2 von Allmen/Nef

    Auch von Allmen ist oben nicht ganz sauber unterwegs und schafft es dann, Zeit aufzuholen. Im Ziel sind es 0,42 Sekunden Rückstand und Zwischenrang 4. Aber wir können festhalten: Drei Schweizer Teams sind da voll dabei im Kampf um die Medaillen.

  • Startnummer 13

    Schweiz 3 Monney/Yule

    Das nächste Schweizer Team ist an der Reihe. Aber schon ganz oben macht Monney einen Fehler. Dann dreht er aber auf, fährt auf zwei Sektoren die schnellste Zeit und klassiert sich auf Zwischenrang 2. Unglaulich stark und eine super Ausgangslage für Daniel Yule für den Slalom.

  • Startnummer 12

    Italien 2 Paris/Sala

    Der Bronze-Gewinner aus der Abfahrt zeigt auch heute, warum er ein Stelvio-Spezialist ist und fährt auf Rang 3. Sein Teamkollege ist dann allerdings Tommaso Sala, der nicht zum allerobersten Regal der Slalom-Fahrer gehört.

  • Startnummer 11

    Frankreich 1 Allegre/Noel

    Das auf dem Papier beste Team aus Frankreich. Nils Allègre verliert oben schon eine halbe Sekunde, hält dann aber fantastisch mit. Im Ziel sind es 0,91 Sekunden Rückstand, aber mit Clement Noël in der Hinterhand ist das eine starke Ausgangslage.

  • Startnummer 10

    Österreich 1 Kriechmayr/Feller

    Eine über lange Zeit starke Leistung von Vincent Kriechmayr hier in der Abfahrt. Am Ende verliert er aber noch viel und liegt im Ziel 1,25 Sekunden zurück. 

  • Startnummer 9

    Italien 1 Franzoni/Vinatzer

    Der italienische Aufsteiger der Saison, der in der Abfahrt zu Silber fuhr, zeigt auch heute seine Klasse: Franzoni mit einer genialen Fahrt und damit noch mal schneller als Marco Odermatt. Die 0,28 Sekunden dürften für Meillard im Slalom aber allemal aufzuholen sein.

  • Startnummer 8

    Italien 4 Schieder/Kastlunger

    Die ersten Vertreter aus Italien scheiden aus. Florian Schieder rutscht weg und ist damit raus aus diesem Rennen.

  • Startnummer 7

    Schweiz 1 Odermatt/Meillard

    Die ersten Schweizer Medaillen-Favoriten sind in der Person von Marco Odermatt unterwegs. Und der Weltcup-Dominator liefert hier. Im Ziel sind es 0,99 Sekunden Vorsprung! Weltklasse!

  • Startnummer 6

    Österreich 3 Hemetsberger/Schwarz

    Die Österreicher sind unterwegs. Dem Duo Hemetsberger/Schwarz ist durchaus eine Überraschung zuzutrauen und Daniel Hemetsberger zeigt auch, weshalb: Im untersten Streckenabschnitt dreht er das Ding und bringt sein Team hier in Führung. 

  • Startnummer 5

    Frankreich 3 Alphand/Amiez

    Es ist gleich das nächste französische Team an der Reihe. Nils Alphand startet gut in die Abfahrt, verliert dann aber auch noch über eine Sekunde. Rogentin damit weiterhin auf Rang 2.

  • Startnummer 4

    Frankreich 2 Muzaton/Rassat

    Maxence Muzaton hat keine Chance gegen die Zeit von Simon Jocher: Der Franzose verliert kontinuierlich Zeit und so summiert sich der Rückstand bis ins Ziel auf 1,18 Sekunden.

  • Startnummer 3

    Deutschland Jocher/Strasser

    Dann ist auch das einzige deutsche Team am Start. In der Abfahrt geht Simon Jocher an den Start. Dieser ist deutlich schneller unterwegs als Rogentin und holt bis ins Ziel über eine halbe Sekunde raus. 

  • Startnummer 2

    Tschechien Zabystran/Muller

    Für das tschechische Team ist Jan Zabystran unterwegs. Er hat keine Chance gegen die Zeit von Rogentin und verliert bis ins Ziel 2,04 Sekunden.

  • Startnummer 1

    Schweiz 4 Rogentin/Iten

    Stefan Rogentin darf diese Team-Kombination auf der Stelvio eröffnen. Der Speed-Spezialist, der letztes Jahr in der Team-Kombination mit Marc Rochat Bronze holte, kommt mit einer Zeit von 1:53.64 ins Ziel.

  • Die Startliste

    fis-ski.com

  • Herzlich willkommen zur Team-Kombination zur Männer

    Die Schweizer Männer träumen von den nächsten Olympia-Medaillen. In der Team-Kombination gehören die Schweizer zu den grossen Favoriten. An der Ski-WM in Saalbach im letzten Jahr holten die Schweizer sämtliche drei Medaillen. 

    Für Olympia in Milano Cortina gelten speziell die Duos Marco Odermatt/Loïc Meillard und Franjo von Allmen/Tanguy Nef als Favoriten auf den Sieg. Aber auch Alexis Monney/Daniel Yule und Stefan Rogentin/Mathias Iten ist eine Überraschung durchaus zuzutrauen. Die Abfahrt beginnt um 10:30 Uhr, der entscheidende Slalom findet dann um 14 Uhr statt.

    • Mehr anzeigen

