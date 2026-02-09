Die Schweizer Männer träumen von den nächsten Olympia-Medaillen. In der Team-Kombination gehören die Schweizer zu den grossen Favoriten. An der Ski-WM in Saalbach im letzten Jahr holten die Schweizer sämtliche drei Medaillen.

Für Olympia in Milano Cortina gelten speziell die Duos Marco Odermatt/Loïc Meillard und Franjo von Allmen/Tanguy Nef als Favoriten auf den Sieg. Aber auch Alexis Monney/Daniel Yule und Stefan Rogentin/Mathias Iten ist eine Überraschung durchaus zuzutrauen. Die Abfahrt beginnt um 10:30 Uhr, der entscheidende Slalom findet dann um 14 Uhr statt.