Team-Kombination Schweizerinnen enttäuschen in der Abfahrt – Top-Favoritinnen aus den USA auf Gold-Kurs

Jan Arnet

10.2.2026

Jasmine Flury bedient: Sie kommt in der Abfahrt der Team-Kombination nicht auf Touren.
Jasmine Flury bedient: Sie kommt in der Abfahrt der Team-Kombination nicht auf Touren.
Keystone

In der Team-Kombination der Frauen braucht es im Slalom einen Traumlauf von Camille Rast oder Wendy Holdener, wenn es noch etwas werden soll mit der Schweizer Medaille. Suter, Flury und Co. können in der Abfahrt nicht mit den Besten mithalten. Das USA-Duo Johnson/Shiffrin führt.

Redaktion blue Sport

10.02.2026, 11:44

10.02.2026, 12:15

Die Schweizer Speed-Fahrerinnen kommen auf der Piste Olimpia delle Tofane weiterhin nicht auf Touren. Nach der missglückten Abfahrt, in welcher Corinne Suter als beste Schweizerin mit fast zwei Sekunden Rückstand nur 14. geworden war, bot die Kombinations-Abfahrt die Chance, es besser zu machen.

Rast und Holdener brauchen Traum-Läufe

Allerdings konnten sich die vier Schweizer Abfahrerinnen nicht entscheidend steigern. Beste war wiederum Suter (12. Rang), die 1,51 Sekunden auf Breezy Johnson einbüsste. Die Abfahrts-Olympiasiegerin aus den USA, die im Slalom auf Mikaela Shiffrin vertrauen kann, war wiederum die Schnellste.

Team-Partnerin von Suter ist Camille Rast, der im Slalom (ab 14.00 Uhr) ein Traum-Lauf gelingen muss, um überhaupt noch in die Nähe der Medaillen-Ränge vorzustossen.

Weirather: «Es nervt langsam». Schweizer Speed-Stars verweigern nach Abfahrts-Schlappe SRF-Interview

Weirather: «Es nervt langsam»Schweizer Speed-Stars verweigern nach Abfahrts-Schlappe SRF-Interview

Drei Hundertstel mehr als Suter verlor Jasmine Flury (13.). Die Abfahrts-Weltmeisterin von 2023 hofft im Slalom auf eine Aufholjagd von Wendy Holdener. Die Schwyzerin hat an Olympischen Spielen schon fünf Medaillen gewonnen.

Janine Schmitt (16./im Team mit Mélanie Meillard) verlor 1,9 und Delia Durrer (18./Eliane Christen) gar 2,5 Sekunden auf die Bestzeit.

Gold scheint reserviert für Johnson/Shiffrin

Hinter dem führenden Duo Johnson/Shiffrin, das im vergangenen Jahr in Saalbach bereits WM-Gold in der Team-Kombination gewonnen hatte, reihten sich die Österreicherinnen Ariane Rädler/Katharina Huber (0,06 Sekunden zurück) und die Italienerinnen Laura Pirovano/Martina Peterlini (0,27 zurück) ein. Insgesamt acht Teams liegen nach halbem Pensum innerhalb von nur 0,78 Sekunden.

Zu den Enttäuschten des Tages gehörte das italienische Duo Sofia Goggia/Lara Della Mea. Ihre Medaillen-Ambitionen fanden mit dem Sturz von Goggia, der Olympia-Dritten in der Spezial-Abfahrt vom Sonntag, ein abruptes Ende.

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Rangliste nach der Abfahrt

    fis-ski.com

  • Das war's von der Abfahrt in der Team-Kombi

    Von den Athletinnen nach Startnummer 17 kann keine mehr in die Top-10 fahren. Erfreulich: Die junge Slowenin Katarina Srovoba schafft es mit über 10 Sekunden Rückstand ins Ziel: Bedeutet: Ihre Partnerin Petra Vlhova wird am Nachmittag ihr lang ersehntes Comeback geben und den Slalom eröffnen. Um 14:00 Uhr geht's los.

  • Startnummer 17

    Suter auf Zwischenrang 11

    Wie Flury ist auch Suter oben schnell. Doch auch die bleibt nicht fehlerfrei und hat im mittleren Abschnitt einen dicken Schnitzer drin, der viel Zeit kostet. Am Ende ist sie 3 Hundertstel schneller als Flury und 1,51 Sekunden langsamer als Johnson – Zwischenrang 11.

  • Startnummer 16

    Flury kann nur oben mit Johnson mithalten

    Jasmine Flury, die mit Wendy Holdener antritt, ist oben ganz stark unterwegs und bis zur ersten Zwischenzeit schneller als Johnson. Danach schleichen sich aber ein paar Fehler ein. Im Ziel sind es 1,54 Sekunden Rückstand. Wir sind gespannt, wie viel Holdener da im Slalom noch gutmachen kann.

  • Startnummer 15

    Puchner mit grossem Rückstand

    Bevor mit Flury und Suter die nächsten Schweizerinnen kommen, nimmt Mirjam Puchner die Abfahrt in Angriff. Sie kommt mit 1,59 Sekunden Rückstand ins Ziel.

  • Startnummer 14

    Abfahrts-Olympiasiegerin Johnson übernimmt Führung

    USA1 zeigt, warum sie als Top-Favoritinnen gelten: Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson überzeugt auch in der Kombi-Abfahrt und ist nochmals 6 Hundertstel schneller als Rädler. Für Mikaela Shiffrin im Slalom wird der Sieg zur Formsache.

  • Startnummer 13

    Weidle-Winkelmann verliert 0,68 Sekunden

    Dem deutschen Team wird in dieser Team-Kombination einiges zugetraut. Kira Weidle-Winkelmann verliert in der Abfahrt aber schon 0,68 Sekunden auf Rädler. Da muss Emma Aicher im Slalom aufholen.

  • Startnummer 12

    Kajsa Lie kann nicht mit den Besten mithalten

    Kajsa Vickhoff Lie, die mit der jungen Bianca Bakke Westhoff ein Duo bildet, verliert 0,71 Sekunden auf die Bestzeit.

  • Startnummer 11

    Hütter hält gut mit

    Österreich 1 ist voll im Rennen um die Medaillen. Cornelia Hütter kommt als Vierte ins Ziel. Mit Katharina Truppe hat sie eine starke Partnerin für den Slalom.

  • Startnummer 10

    Delago verliert über eine Sekunde

    Auch Italien 3 wird kaum um die Medaillen mitfahren können. Nicol Delago verliert mehr als eine Sekunde auf die Bestzeit. Ob die 17-jährige Slalomfahrerin Anna Trocker da noch aufholen kann?

  • Startnummer 9

    Goggia stürzt

    Schrecksekunde um Lokalmatadorin Sofia Goggia. Die Italienerin stürzt im mittleren Abschnitt, scheint sich aber glücklicherweise nicht verletzt zu haben und kann in Ziel fahren. Damit ist Italien 1 aus dem Rennen!

  • Startnummer 8

    Wiles hält gut mit

    USA2 darf sich Hoffnungen auf eine Medaille machen. Jacqueline Wiles kommt als Dritte ins Ziel und hat mit Paula Moltzan eine starke Slalom-Partnerin.

  • Startnummer 7

    Stuhec verliert schon oben viel Zeit

    Das Timing passt bei Ilka Stuhec oben überhaupt nicht, so handelt sie sich einen grossen Rückstand ein. Im Ziel sind es 1,64 Sekunden.

  • Startnummer 6

    Pirovano als Zweite im Ziel

    Die Italierin Laura Pirovano legt los wie die Feuerwehr und nimmt Rädler im ersten Abschnitt 35 Hundertstelt ab. In der Folge verliert sie aber kontinuierlich Zeit, nur ganz unten kann sie noch etwas Zeit gutmachen. 0,21 Sekunden Rückstand bedeuten Zwischenrang 2.

  • Startnummer 5

    Durrer verliert über zwei Sekunden

    Und schon ist die nächste Schweizerin unterwegs. Delia Durrer, die etwas überraschend den Vorzug vor Malorie Blanc erhalten hat, hat Mühe und keine Chance, um an Rädler heranzukommen. 2,41 Sekunden Rückstand sind es im Ziel, da muss Partnerin Eliane Christen im Slalom mächtig aufholen.

  • Startnummer 4

    Grosser Rückstand für Janine Schmitt

    Mit Janine Schmitt kommt die erste Schweizerin. Die Ostschweizerin, die mit Melanie Meillard ein Team bildet, hat 1,85 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit.

  • Startnummer 3

    Rädler mit klarer neuen Bestzeit

    Die zweite Österreicherin im Rennen, Ariane Rädler, übernimmt die Führung. Sie ist 0,72 Sekunden schneller als Miradoli.

  • Startnummer 2

    Ortlieb kann Bestzeit nicht knacken

    Nina Ortlieb hält gut mit, kommt aber nicht ganz an die Zeit von Miradoli heran. Sie hat 0,23 Sekunden Rückstand

  • Startnummer 1

    Miradoli mit der ersten Richtzeit

    Die Französin Romane Miradoli nimmt die Abfahrt als Erste in Angriff. Sie kommt mit 1:37.37 ins Ziel. Zum Vergleich: Breezy Johnson war bei ihren Sieg am Sonntag in der Olympia-Abfahrt 1,27 Sekunden schneller.

  • Die Startliste der Abfahrt

    fis-ski.com

  • Johnson/Shiffrin als Top-Favoritinnen

    Einige Duos dürfen sich Hoffnungen auf die Medaillen machen, die Favoritenrolle ist aber klar vergeben: Das US-amerikanische Duo um Abfahrts-Olympiasiegerin Breezy Johnson und Gesamtweltcup-Dominatorin Mikaela Shiffrin gilt es zu schlagen. Alles andere als die Goldmedaille wäre für Johnson/Shiffrin eine Enttäuschung.

  • Suter/Rast als vielverprechendes Duo

    Mit Technik-Überfliegerin Camille Rast hat Schweiz 1 einen echten Trumpf im Slalom. Ihre Partnerin Corinne Suter befindet sich zwar nicht in Topform, hat in Vergangenheit aber bewiesen, dass ihr die Strecke in Cortina d’Ampezzo liegt: Hier wurde sie 2021 Weltmeisterin. In der Olympia-Abfahrt am Sonntag war sie mit Rang 14 die beste Schweizerin.

  • Die Schweizer Teams

    Am Montag wurden die Schweizer Teams festgelegt: Camille Rast spannt wieder mit Corinne Suter zusammen, Wendy Holdener mit Jasmine Flury. Die Duos «SUI 3» und «SUI 4» bilden Janine Schmitt und Mélanie Meillard beziehungsweise Delia Durrer und Eliane Christen. Durrer erhielt etwas überraschend den Vorzug gegenüber Malorie Blanc.

  • Hallo ...

    und herzlich willkommen zum Liveticker der Team-Kombination der Frauen an den Olympischen Spielen. In Cortina d'Ampezzo kämpfen die Duos um die Medaillen – um 10:30 Uhr geht's los mit der Abfahrt, die Entscheidung im Slalom folgt ab 14:00 Uhr.

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

Mike von Grünigen über den Schweizer-Doppelsieg in der Team-Kombi: «Odi hat heute Silber gewonnen»

09.02.2026

