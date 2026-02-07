«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Olympiasieger Franjo von Allmen «Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»

Sandro Zappella

7.2.2026

Franjo von Allmen hat seine Gold-Medaille zur Sicherheit schon wieder abgegeben.
Franjo von Allmen hat seine Gold-Medaille zur Sicherheit schon wieder abgegeben.
KEYSTONE

Gold in der Königsdisziplin – und trotzdem bleibt Franjo von Allmen ganz sich selbst. Nach seinem Triumph in der Olympia-Abfahrt von Bormio sorgt der Schweizer mit einer ehrlichen Aussage für Schmunzeln: Die Medaille liegt bereits sicher im Safe.

Sandro Zappella

07.02.2026, 14:56

07.02.2026, 14:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Franjo von Allmen gewinnt bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Bormio Gold in der Abfahrt und feiert damit nach WM-Gold 2025 den nächsten Karrierehöhepunkt.
  • Der 24-jährige Berner zeigt sich emotional und bodenständig, gibt seine Medaille vorsorglich in den Safe und kündigt wegen weiterer Rennen nur zurückhaltende Feierlichkeiten an.
  • Silber geht an den Italiener Giovanni Franzoni, Bronze an Dominik Paris, der sich damit seinen lang ersehnten Olympia-Medaillentraum erfüllt.
Mehr anzeigen

Franjo von Allmen holt sich Olympia-Gold in der Abfahrt. Der 24-Jährige hat vor rund einem Jahr in Saalbach bereits WM-Gold in der Königsdisziplin gewonnen. Im Interview bei SRF nach seiner Fahrt, aber als das Rennen noch im Gange war, sagte der Berner: «Ich bin sehr cool ins Rennen gegangen. Ich war sehr locker, aber jetzt bin ich sehr nervös.»

Nach 36 Fahrern war das Zittern dann zu Ende – es waren keine weiteren Athleten am Start und damit offiziell: Franjo von Allmen ist Abfahrts-Olympiasieger 2026. Von Allmen erscheint dann erneut bei SRF im Interview und sagt emotional: «Es macht Freude, es ist schön wenn so viele Leute schauen, die man kennt und einem so nahe stehen.»

Als von Allmen vor einem Jahr in Saalbach seine Abfahrts-Goldmedaille gewonnen hatte, kündigte er an, dies auch gebührend zu feiern. Auf die Frage ob das jetzt wieder der Fall sein werde, sagt er: «Es könnte schon in diese Richtung gehen, aber weil noch weitere Rennen ausstehen wird es wohl aber etwas bedacht.»

Sponsored Content

Im Interview erscheint von Allmen bereits ohne seine Medaille. Als ihn SRF-Moderator Paddy Kälin darauf anspricht, erklärt der Olympiasieger: «Die ist im Safe. Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich kenne mich und die verliere ich sonst noch. Ich bin ein Chaot und deshalb dachte ich: ‹Safe ist Safe›.»

Franzoni über von Allmen: «Er ist so ein toller Typ»

Eine Medaille geholt hat auch Dominik Paris. Der 36-Jährige hat sich damit endlich den Traum von Edelmetall an Olympia erfüllt. Der Italiener sagt im SRF-Interview: «Einer Medaille habe ich lange nachgefiebert. Ich habe mir heute gedacht, wenn es geht, dann geht's und sonst ist es mir nicht vergönnt.»

Über seine Leistung sagt der Südtiroler: «Es war ein guter Lauf, aber nicht gut genug für Franjo. Er hat einfach einen Hammer-Lauf hingelegt. Man hat gemerkt, die Jungen haben nochmal das letzte bisschen mehr Courage.» Zuerst sei er enttäuscht gewesen, als nur die 3 aufgeleuchtet sei im Ziel: «Man ist Rennfahrer und will siegen.» Dann aber habe er realisiert, dass er eine Bronze-Medaille gewinnen werde: «Endlich ist ein grosser Traum Wirklichkeit geworden.»

Giovanni Franzoni und Dominik Paris freuen sich mit Franjo von Allmen über ihre Olympia-Medaillen.
Giovanni Franzoni und Dominik Paris freuen sich mit Franjo von Allmen über ihre Olympia-Medaillen.
KEYSTONE

Neben von Allmen war noch ein zweiter Fahrer der jüngeren Generation schneller als Paris. Es ist dies dessen Teamkollege und Senkrechtstarter der Saison: Giovanni Franzoni. Im SRF-Interview sagt der 24-Jährige: «Als ich die Fahrt der Schweizer gesehen habe, dachte ich: ‹Die waren so schnell, das wird hart, sie zu schlagen.›»

Franzoni erklärt, dass er am Morgen ruhig gewesen sei, vor dem Start aber nervös wurde, schwere Beine hatte und die Gedanken gekreist seien: «Ich dachte an alle Fans, die mich anfeuern. Ich habe diese Energie mitnehmen können. Ich habe einen tollen Lauf gezeigt und zwei Zehntel Rückstand sind nicht viel, aber hier in Italien Silber zu holen ist wunderbar.»

Obwohl es nicht ganz für Gold gereicht hat, erklärt Franzoni: «Es ist das tollste Podium, das ich mir habe vorstellen können, auch wenn Gold noch schöner gewesen wäre.» Franzoni erzählt, dass er von Allmen bereits seit der Junioren-WM kenne: «Er ist so ein toller Typ und insipriert mich die ganze Zeit.» Und mit seinem Teamkollegen Dominik Paris das Podest zu teilen, habe er sich schon lange als Ziel gesetzt. Dies ausgerechnet an Olympia in Bormio zu erreichen, mache es umso spezieller: «Es ist die grösstmögliche Bühne und er ist die Legende der Stelvio.»

Franjo von Allmen rast mit Traumfahrt zu Olympia-Gold

Franjo von Allmen rast mit Traumfahrt zu Olympia-Gold

07.02.2026

Meistgelesen

USA verlangen bei Einreise wohl tiefe Einblicke ins Privatleben
«Ich habe die Medaille schon zurückgebracht, weil ich die sonst verlieren würde»
«Es ist schon Scheisse. Ich kam ins Ziel und dachte, das war richtig gut»

Mehr Olympia

Gold für die Schweiz!. Von Allmen rast entfesselt zum Olympia-Sieg – Franzoni und Paris werfen Odermatt vom Podest

Gold für die Schweiz!Von Allmen rast entfesselt zum Olympia-Sieg – Franzoni und Paris werfen Odermatt vom Podest

Von Allmen unter ganz grossen Namen. Das sind alle Schweizer Abfahrts-Olympiasieger

Von Allmen unter ganz grossen NamenDas sind alle Schweizer Abfahrts-Olympiasieger

Olympia 2026 im Ticker. Höfflin verliert bei Sprung den Ski ++ Kälin glänzt im Skiathlon ++ Mariah Carey überrascht bei Eröffnung

Olympia 2026 im TickerHöfflin verliert bei Sprung den Ski ++ Kälin glänzt im Skiathlon ++ Mariah Carey überrascht bei Eröffnung