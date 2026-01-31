Beat Hefti über seinen Zoff mit dem Bob-Verband 26.01.2026

Beat Hefti wäre 2018 gerne bei Olympia in Pyeongchang gestartet. Aber der Bobverband hatte etwas dagegen, wie der Olympiasieger von 2014 nicht ganz ohne Groll erzählt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Olympiasieger von 2014 Beat Hefti erklärt im Olympia-Talk «Legenden für die Ewigkeit», weshalb er sich immer wieder mit dem Bob-Verband angelegt hat. «Ich habe um meine Sachen gekämpft.»

Er kritisiert den Bobverband für mangelnde Unterstützung und die verweigerte Olympia-Teilnahme 2018, obwohl er sich als teamorientierter Spitzensportler sah.

Dies führte zu seinem Rücktritt 2019. Heute engagiert sich Hefti für den Nachwuchs und den Bob Run in St. Moritz, da seine Expertise vom Verband bislang kaum genutzt wird. Mehr anzeigen

Beat Hefti war ein Spitzensportler – und als solcher kann man nicht immer ein angenehmer Mensch sein. Das gibt der Mann, der nachträglich zum Bob-Olympiasieger von Sotschi 2014 gekürt wurde, auch unumwunden zu. «Ich habe um meine Ziele gekämpft», sagt der heute 47-Jährige im Talk «Legenden für die Ewigkeit» auf blue.

Hefti machte auch vor dem Verband nicht Halt, wie er erzählt. Passte ihm etwas nicht, etwa ein Personalentscheid, dann wehrte er sich. «2018 in Pyeongchang wäre ich gerne noch mal bei Olympia dabei gewesen. Aber da hat auch die Unterstützung des Verbands gefehlt. Ich war eigentlich nicht mehr erwünscht.» Konkret: Der Bobverband mischte sich in die Teamzusammensetzung ein – zu Ungunsten von Hefti. «Ich musste aufpassen, dass mir die Anschieber nicht geklaut wurden.»

Der Verband habe sich im Vorfeld der Spiele in Südkorea auf den Bob von Rico Peter als Nummer eins festgelegt – also seien auch die besten Anschieber zu ihm delegiert worden. «Und für zwei gute Teams hatten wir zu wenige gute Anschieber», sagt Hefti. «Und ich habe mich immer als Teamsportler gesehen. Wenn Ronaldo beim FC Solothurn spielen würde, hätte er auch nicht die vielen Titel gewonnen. Du brauchst immer auch eine gute Mannschaft.» Ihn ärgerte das Gefühl, vom Verband benachteiligt zu werden. «Es ging oft einfach darum, welches Teammitglied schiebt man wohin, um andere zu schwächen.» Zumindest Hefti sah das so.

Hefti würde gerne helfen, aber der Verband will nicht

Also zog Hefti am 28. Juni 2019 den Schlussstrich unter seine Karriere – ausgerechnet an jenem Tag, an dem ihm offiziell die Goldmedaille von Sotschi 2014 überreicht wurde. Der Russe Alexander Subkow war nach jahrelangem gerichtlichem Ringen des Dopings überführt und nachträglich disqualifiziert worden. Sein letztes Rennen hatte er bereits zwei Jahre zuvor in Vancouver bestritten. «Ich hatte meine Ziele erreicht und viel Schönes erlebt.» Die Unstimmigkeiten taten dann ihr Übriges.

2020 trat er gleichwohl noch mal zu den Schweizer Meisterschaften an – und gewann sogleich im Zweierbob. Nicht nur für Hefti der Beweis, dass er noch immer der beste Schweizer Bobfahrer war.

Dem Verband helfen würde Hefti gerne. «Bislang aber gab man mir nicht die Chance, verstärkt zu helfen.» Also kümmert er sich vornehmlich um den Bob Run in St. Moritz und um den Nachwuchs. Hefti sagt: «Da wird geschätzt, was ich mache.»

Alle Folgen über Beat Hefti in der Serie: «Olympia Stars: Legenden für die Ewigkeit»

Der ganze Talk mit Beat Hefti im Video