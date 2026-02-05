Die Abfahrts-Weltmeisterin von 2023, Jasmine Flury, ist für die Olympia-Abfahrt vom Sonntag in Cortina gesetzt - wie auch Malorie Blanc, Janine Schmitt und Corinne Suter. Keystone

Das Schweizer Quartett für die olympische Frauen-Abfahrt am Sonntag in Cortina d'Ampezzo steht fest. Delia Durrer ist nur Ersatz-Fahrerin.

Keystone-SDA SDA

Das Trainerteam hat Corinne Suter, die Olympiasiegerin von 2022 und Weltmeisterin von 2021, Jasmine Flury, Weltmeisterin 2023, Malorie Blanc und Janine Schmitt fix gesetzt.

Nach dem Ausfall des ersten Trainings am Donnerstag wegen zu viel Neuschnee wird es nur noch maximal zwei Trainingsfahrten geben. «In diesen wollen wir keinen Qualifikationsdruck kreieren», sagt der Cheftrainer Beat Tschuor. Zumal die Wettersituation unsicher bleibe.

Die fünfte Schweizer Speedfahrerin Delia Durrer ist damit Ersatz, bleibt aber eine Option für die Team-Kombination am kommenden Dienstag.

