  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Olympia-Abfahrt Jasmine Flury erhält gegenüber Delia Durrer den Vorzug

SDA

5.2.2026 - 16:50

Die Abfahrts-Weltmeisterin von 2023, Jasmine Flury, ist für die Olympia-Abfahrt vom Sonntag in Cortina gesetzt - wie auch Malorie Blanc, Janine Schmitt und Corinne Suter.
Die Abfahrts-Weltmeisterin von 2023, Jasmine Flury, ist für die Olympia-Abfahrt vom Sonntag in Cortina gesetzt - wie auch Malorie Blanc, Janine Schmitt und Corinne Suter.
Keystone

Das Schweizer Quartett für die olympische Frauen-Abfahrt am Sonntag in Cortina d'Ampezzo steht fest. Delia Durrer ist nur Ersatz-Fahrerin.

Keystone-SDA

05.02.2026, 16:50

05.02.2026, 17:36

Das Trainerteam hat Corinne Suter, die Olympiasiegerin von 2022 und Weltmeisterin von 2021, Jasmine Flury, Weltmeisterin 2023, Malorie Blanc und Janine Schmitt fix gesetzt.

Nach dem Ausfall des ersten Trainings am Donnerstag wegen zu viel Neuschnee wird es nur noch maximal zwei Trainingsfahrten geben. «In diesen wollen wir keinen Qualifikationsdruck kreieren», sagt der Cheftrainer Beat Tschuor. Zumal die Wettersituation unsicher bleibe.

Die fünfte Schweizer Speedfahrerin Delia Durrer ist damit Ersatz, bleibt aber eine Option für die Team-Kombination am kommenden Dienstag.

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Meistgelesen

Epstein-Opfer rechnet mit Trump ab: «Er hat uns verraten»
Jetzt ist bekannt, wie viel Trump am Schweizer Zoll-Hammer verdiente
Musk stellt Putins Armee das Internet ab – das findet diese gar nicht lustig

Videos aus dem Ressort

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Stefan Eggli diskutiert im Fussball-Talk «Heimspiel» mit dem Captain des FC St. Gallen sowie Rolf Fringer und Andreas Böni über Titelträume, Ausraster, privates Glück und die ganz ruhigen Momente des Heisssporns.

05.02.2026

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Lars Weibel spricht im Interview mit blue Sport vor der Abreise nach Mailand über das anstehende Olympia-Turnier.

05.02.2026

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Am Donnerstag wird die Eishockey-Nati mit dem Olympia-Outfit austestattet und macht sich anschliessend auf en Weg nach Mailand. blue Sport hat vor der Abreise mit Sven Andrighetto, Christoph Bertschy und Leonardo Genoni gesprochen.

05.02.2026

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Mensch Görtler: Leader, Schiri-Schreck, Heimwerker-King

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Nati-Direktor Weibel: «Wir sind kribbelig wie ein Kind vor Weihnachten»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Auftakt zur Olympia-Mission für die Eishockey-Nati: «Es ist eine unglaubliche Ehre»

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Duell um letzten Startplatz in der Abfahrt. Hintermann gratuliert Rogentin und scherzt: «Er soll im Rennen ja nicht ‹abehösele›»

Duell um letzten Startplatz in der AbfahrtHintermann gratuliert Rogentin und scherzt: «Er soll im Rennen ja nicht ‹abehösele›»

Schweizer Abfahrer vorne dabei. Hintermann nach erstem Training sauer: «Meine Chefs haben mir die Laune verdorben»

Schweizer Abfahrer vorne dabeiHintermann nach erstem Training sauer: «Meine Chefs haben mir die Laune verdorben»

Sieg vor Olympischen Spielen. Von Allmen verschafft sich eine «optimale» Ausgangslage

Sieg vor Olympischen SpielenVon Allmen verschafft sich eine «optimale» Ausgangslage