Schock in der Halfpipe Snowboard-Star fällt auf Kopf und bleibt regungslos liegen

Sven Ziegler

11.2.2026

Jiayu Liu wird mit dem Schlitten abtransportiert.
Jiayu Liu wird mit dem Schlitten abtransportiert.
Screenshot SRF

In der Halfpipe-Qualifikation der Frauen-Snowboarderinnen kommt es zu einem schweren Sturz. Die Chinesin Jiayu Liu stürzt nach einem Trick auf den Kopf und bleibt regungslos liegen. 

Sven Ziegler

11.02.2026, 12:34

11.02.2026, 13:03

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In der Halfpipe-Qualifikation der Frauen kommt es zu einem schweren Sturz von Jiayu Liu.
  • Die 33-jährige Chinesin fällt nach einem misslungenen Frontside 900 auf den Kopf und bleibt regungslos liegen.
  • Sie wird mehrere Minuten medizinisch versorgt und im Rettungsschlitten abtransportiert. Über ihren Zustand ist nichts bekannt.
Mehr anzeigen

Die Snowboard-Halfpipe-Qualifikation der Frauen wird am Mittwoch von einem schweren Unfall überschattet. Die chinesische Athletin Jiayu Liu stürzt nach einem misslungenen Trick heftig und sorgt für bange Momente.

Die Olympia-Zweite von 2018 und Weltmeisterin von 2019 setzt zunächst zu einem Frontside 900 an – einer Vorwärtsdrehung mit zweieinhalb Umdrehungen um die eigene Achse. In der Luft scheint der Trick noch sauber angesetzt, doch bei der Landung verliert die 33-Jährige die Kontrolle. Sie schlägt hart auf, fällt auf den Kopf und rutscht mit hohem Tempo mehrere Meter die Halfpipe hinunter. Dann bleibt Liu regungslos liegen.

Jiayu Liu stürzt auf den Kopf.
Jiayu Liu stürzt auf den Kopf.
Screenshot SRF

Sofort eilen Rettungskräfte in die Halfpipe. Mehrere Ärzte und Betreuer kümmern sich um die Athletin. Die Behandlung dauert mehrere Minuten, während im Stadion Stille herrscht. Anschliessend wird Liu in einem Rettungsschlitten aus der Anlage transportiert.

Schon Schweizerin stürzte in Snowboard-Halfpipe

Über ihren Gesundheitszustand ist bislang nichts bekannt. Die Szene ereignete sich am Ende ihres zweiten Laufs. Liu hatte in ihrem ersten Run 62,75 Punkte erzielt und belegte damit Rang 14. Für den Final qualifizieren sich nur die besten zwölf Fahrerinnen. 

Die US-Amerikanerin Chloe Kim setzte sich in der Qualifikation mit 90,25 Punkten an die Spitze des Klassements.

Schon am Dienstag kam es in der Halfpipe zu einem schweren Sturz. Die Schweizer Vorfahrerin Lura Wick stürzte im Training und wurde ebenfalls mit dem Schlitten abtransportiert. Sie erlitt eine schwere Gehirnerschütterung.

