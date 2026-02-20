Jutta Leerdam gehört zu den schillerndsten Figuren bei Olympia. IMAGO/Imagn Images

Olympiasiegerin Jutta Leerdam sorgt nicht nur sportlich für Schlagzeilen. Nach Kritik an ihrem Glamour-Auftritt und ihrer Abschottung von der Presse meldet sich die Niederländerin mit klaren Worten – und setzt ein starkes Zeichen gegen Vorurteile im Spitzensport.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Jutta Leerdam gewinnt bei Olympia 2026 Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter, sorgt aber mit Privatjet-Anreise und Medienverweigerung auch für Kritik in ihrer Heimat.

In einem Instagram-Post wehrt sich die Niederländerin gegen Vorwürfe rund um ihr Auftreten und betont, dass Aussehen und Make-up ihre sportliche Leistung nicht definieren.

Leerdam versteht ihren Olympiasieg als Zeichen dafür, dass Frauen gleichzeitig stark und feminin sein können und sich nicht in vorgegebene Rollen drängen lassen müssen. Mehr anzeigen

Eisschnelllauf-Star Jutta Leerdam gehört sportlich zu den grossen Figuren bei den Olympischen Winterspielen. Die 27-jährige Niederländerin holte Gold über 1000 Meter und Silber über 500 Meter.

Das Glamour-Girl zieht die Aufmerksamkeit nicht nur auf dem Eis auf sich. Leerdam, die auf Instagram inzwischen mehr als sechs Millionen Follower hat, ist etwa mit dem US-Influencer/Trump-Anhänger/Boxer Jake Paul verlobt. Vor allem abseits davon polarisiert sie immer wieder.

Leerdam leistete sich etwa eine besondere Anreise. Im Gegensatz zum Rest des Teams musste es ein Privatjet sein – und natürlich liess die siebenfache Weltmeisterin alle Welt über die sozialen Medien daran teilhaben. In der Heimat kam der pompöse Auftritt allerdings nicht gut an. Die Reaktionen von ehemaligen Sportgrössen reichen von «entsetzlich» über «Diva» bis «man könnte fast meinen, sie sei die einzige Vertreterin Hollands.»

Leerdam mit Antwort an die Kritiker

Zudem weigerte sie sich, vor der 1000-Meter-Entscheidung mit der schreibenden Presse zu sprechen. Es hagelte daraufhin Kritik. Doch Leerdam gab die Antwort auf dem Eis. Nun legt die Olympiasiegerin in einem Instagram-Post nach:

«Dieses Bild hat für mich alles festgehalten, wofür meine Olympiade stand. Dieser Moment beweist, dass du nicht weniger von dir selbst werden musst, um etwas Grossartiges zu erreichen. Dass dein Aussehen dich nicht als Person oder als Sportlerin definiert. Wenn du hart arbeitest und entschlossen bleibst, wird alles zusammenkommen.»

«Es ist so ironisch, weil mein Winged Eyeliner (auch bekannt als Katzenaugen-Look – Anm. d. Red.) und mein Make-up etwas sind, für das ich während meiner ganzen Karriere beurteilt wurde, obwohl es mir nur Selbstvertrauen gab und mich feminin und kraftvoll fühlen liess», hält Leerdam fest.

Es sei in diesem Moment viel zusammengekommen: Der Druck, den sie gespürt habe, den Kampf mit den Vorurteilen sowie die jahrelange harte Arbeit. Sie habe nie das Bedürfnis gehabt, etwas zu beweisen.

Leerdam sendet eine klare Botschaft: «Ich habe das für mich getan, mein jüngeres Ich, meine Familie und für alle Frauen, die nicht in eine Box gesteckt werden wollen und einfach nur ihr authentisches Ich sein wollen. Eine Erinnerung daran, dass du weich und stark, diszipliniert und weiblich sein kannst, alles gleichzeitig. Lass niemals jemanden dein Licht dimmen.»

