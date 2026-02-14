Kanada und Schweden zoffen sich nach Betrugs-Vorwurf

Kanadas Curler Marc Kennedy legte sich im Duell gegen Schweden mit einem Gegenspieler an. Bild: Keystone

Die Curler aus Kanada und Schweden liefern sich an den Olympischen Spielen ein hitziges Duell mit Anschuldigungen, einem viralen Video und einem hitzigen Schlagabtausch zwischen den Beteiligten.

Aufgeheizte Stimmung im Curling-Duell der Männer zwischen Kanada und Schweden: Während der Partie beschuldigt das schwedische Team Gegenspieler Marc Kennedy, den Stein jenseits der Hog Line – der grünen Linie, hinter der der Stein vollständig losgelassen werden muss – berührt zu haben. Das löst hitzige Diskussionen aus.

Denn von einer möglichen irregulären Doppelberührung will Kennedy nichts wissen. «Wer macht das? Wer? Ich habe das noch nie gemacht», wettert der 44-Jährige seine Gegner an und richtet ein «Verpiss dich» an Oskar Ingemar Eriksson. Der Schwede kontert: «Ich zeige dir das Video nach dem Spiel.»

Drama nella partita Canada-Svezia di curling: gli svedesi accusano i canadesi di aver barato e volano anche paroline poco simpatiche 😱

pic.twitter.com/g5BXI8O259 — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) February 14, 2026

Schweden hatte die Partie schon früh unterbrechen lassen, um einen Regelverstoss ihrer Gegner zu überprüfen. Auch Kanada bat darum, dem schwedischen Teams genau auf die Finger zu schauen. Die Schiedsrichter allerdings stellten keine Verstösse fest, Kanada holte sich mit 8:6 den Sieg und fügte Schweden im dritten Spiel die dritte Pleite zu.

In einem Interview nach dem Match legt Kennedy nach. «Das ist mir scheissegal», betont er mit Blick auf die Diskussionen mit Eriksson. «Ich habe ihm gesagt, wo er sich das hinstecken soll.» Ein paar versöhnliche Worte findet der Kanadier dann doch noch. Er habe Eriksson erklärt, dass er «ihn als Spieler sehr respektiere und nie ein schlechtes Wort» über ihn verloren habe.

Das könnte dich auch interessieren

Michael von Grünigen: «Meillard hat mich etwas überrascht» Riesenslalom-Legende Michael von Grünigen analysiert das Olympia-Rennen von Bormio. 14.02.2026