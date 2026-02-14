Kanadas NHL-Stars stehen für Fiala Spalier – Gegenspieler Wilson: «Fühle mich schrecklich»

So zollen Kanadas NHL-Stars dem verletzten Fiala Respekt 14.02.2026

Der Verletzungsschock um Kevin Fiala hinterlässt in der Schweizer Nati Spuren. Aber nicht nur die Schützlinge von Patrick Fischer, auch die kanadischen NHL-Stars zeigen sich nach der Partie tief betroffen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Kevin Fiala verletzt sich im Spiel gegen Kanada kurz vor Schluss schwer am Unterschenkel und fällt für den Rest des Olympia-Turniers aus.

Sowohl die Teamkollegen als auch die Gegenspieler leiden mit dem 29-Jährigen. Als er vom Eis gebracht wird, stehen Kanadas NHL-Stars gar Spalier.

Gegenspieler Tom Wilson bedauert den Zwischenfall und sagt: «Ich sende ihm und seiner Familie meine besten Wünsche.»

Eigentlich ist die Partie in der Santagiulia Arena bereits gelaufen, als es unter den über 11'000 Zuschauern ganz still wird. Gut drei Minuten vor der Schlusssirene und beim Stand von 1:5 aus Schweizer Sicht verletzt sich Kevin Fiala in einem Zweikampf mit Kanada-Star Tom Wilson schwer, bleibt auf dem Eis liegen und muss gar mit der Bahre abtransportiert werden.

Die Betroffenheit bei den Teamkollegen ist gross. «Das war kein schönes Bild, es hat definitiv nicht gut ausgesehen. Er war in sehr grossen Schmerzen», sagt Nino Niederreiter kurz nach dem Spiel. Goalie Akira Schmid gibt zu: «Das war auch emotional am Schluss. Kevin ist ein Riesen-Fighter und gibt immer Vollgas für uns. Es war schwierig, ihn gehen zu sehen.»

Ähnlich äussert sich Roman Josi. «Es ist natürlich emotional, wenn man sieht, wie ein Teamkollege so zu Boden geht», so der Schweizer Captain. «Er ist ein unglaublich wichtiger Spieler für uns, ein grossartiger Spieler und ein grossartiger Mensch.»

Wilson: «Sende ihm und seiner Familie die besten Wünsche»

Auch die NHL-Stars aus Kanada leiden mit Fiala. Als der Nati-Star abtransportiert wird, begeben sich sämtliche Kanadier aufs Eis und stehen Spalier. «Wir versuchten einfach, unseren Support zu zeigen. Jeder kämpft hart, aber so etwas willst du nie sehen», sagt Superstar Sidney Crosby. «Kevin ist ein wettbewerbsorientierter Typ, der hart arbeitet. Es ist unglücklich, dass so etwas passiert.»

Tom Wilson, Fialas Gegenspieler in der verhängnisvollen Szene, bedauert: «Es ist einfach Pech. Er ist ein Wettkämpfer und wir sind hier bei den Olympischen Spielen. Ich fühle mich schrecklich bei dem Gedanken, dass er möglicherweise nicht weiterspielen kann», sagt der Stürmer der Washington Capitals noch bevor Fialas Olympia-Aus feststeht. «Ich sende ihm und seiner Familie meine besten Wünsche. Man möchte nie sehen, dass jemand bei einem Turnier wie diesem ausfällt. Es ist wirklich bitter für sein Land, für sein Team – ich wünsche ihm einfach eine schnelle Genesung.»

Vorwürfe für sein Einsteigen muss sich Wilson zumindest von Nico Hischier keine anhören. «Ich sehe da überhaupt keine Absicht. Es ist eine unglückliche Aktion, und so etwas passiert eben. Man verhakt sich dort, stürzt und verdreht sich das Bein», sagt Hischier und spricht die Reaktion des kanadischen Teams an: «Sie haben ebenfalls mit den Stöcken auf das Eis geklopft. So etwas möchte niemand sehen. Ich denke, beide Seiten wünschen Kevin nur das Beste.»