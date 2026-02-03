Aleksander Kilde muss seine Saison vorzeitig abbrechen. Bild: Keystone

Aleksander Kilde beendet seine Comeback-Saison vorzeitig. Dies gibt der Speed-Spezialist auf Instagram bekannt.

«In den Weltcup zurückzukehren hat mir schon mehr bedeutet, als ich mir vor einem Jahr hätte vorstellen können», schreibt der Verlobte von Mikaela Shiffrin. Er habe aber auch gelernt, dass die Rückkehr von komplizierten Verletzungen härter sei, als er erwartet habe. Und so zieht er nun die Notbremse und beendet die Saison. Damit verpasst Kilde die Olympischen Spiele in Milano Cortina.«Mein Körper braucht mehr Zeit, als der Kopf wollte», so der Norweger.

Kilde stürzte 2024 in Wengen und verletzte sich dabei schwer an der Wade und der Schulter. Aufgrund von Infektionen wurde er zusätzlich zurückgeworfen. Sein Comeback gab er im November 2025. Er wisse nun, was es brauche, um wieder an die Spitze zurückzukehren. Sein bestes Resultat nach der Rückkehr ist Rang 11 bei der Abfahrt in Beaver Creek Anfang Dezember 2025.

