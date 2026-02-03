  1. Privatkunden
«Schon die Rückkehr war ein Sieg» Kilde muss Comeback-Saison abbrechen

Luca Betschart

3.2.2026

Aleksander Kilde muss seine Saison vorzeitig abbrechen.
Aleksander Kilde muss seine Saison vorzeitig abbrechen.
Bild: Keystone

Aleksander Kilde beendet seine Comeback-Saison vorzeitig. Dies gibt der Speed-Spezialist auf Instagram bekannt.

Luca Betschart

03.02.2026, 16:21

«In den Weltcup zurückzukehren hat mir schon mehr bedeutet, als ich mir vor einem Jahr hätte vorstellen können», schreibt der Verlobte von Mikaela Shiffrin. Er habe aber auch gelernt, dass die Rückkehr von komplizierten Verletzungen härter sei, als er erwartet habe. Und so zieht er nun die Notbremse und beendet die Saison. Damit verpasst Kilde die Olympischen Spiele in Milano Cortina.«Mein Körper braucht mehr Zeit, als der Kopf wollte», so der Norweger.

Kilde stürzte 2024 in Wengen und verletzte sich dabei schwer an der Wade und der Schulter. Aufgrund von Infektionen wurde er zusätzlich zurückgeworfen. Sein Comeback gab er im November 2025. Er wisse nun, was es brauche, um wieder an die Spitze zurückzukehren. Sein bestes Resultat nach der Rückkehr ist Rang 11 bei der Abfahrt in Beaver Creek Anfang Dezember 2025.

Heini Hemmi: «Man nannte mich Sturzenegger»

Heini Hemmi: «Man nannte mich Sturzenegger»

30.01.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Legenden für die Ewigkeit – mit Vreni Schneider

Die Ski-Legende blickt auf ihre drei Olympiasiege zurück und spricht offen über den tödlichen Unfall ihrer Kollegin Ulrike Maier, Druck und tiefe Freundschaften im Skisport. Ein bewegendes Gespräch mit einer aussergewöhnlichen Athletin.

30.01.2026

Bub wird aus Bus geworfen und muss bei Schnee heimlaufen
Trump will jetzt in bestimmten Bundesstaaten die Wahlen «nationalisieren»
Diese Namen tauchen in den neuen Epstein-Akten auf – harte Vorwürfe vor allem gegen Trump
Prinzessin Kate trifft überraschende Entscheidung
Anwälte wollen Cassis vor internationales Strafgericht zerren

«Ich werde es versuchen». Lindsey Vonn gibt Olympia-Traum trotz Kreuzbandriss nicht auf

«Ich werde es versuchen»Lindsey Vonn gibt Olympia-Traum trotz Kreuzbandriss nicht auf

«Riesiger Stolz». Dieser Waadtländer tritt bei Olympia gegen Marco Odermatt an

«Riesiger Stolz»Dieser Waadtländer tritt bei Olympia gegen Marco Odermatt an

Nach Tod von Ueli Kestenholz wie gelähmt. Tanja Frieden: «Üelu war mein Zuhause in der grossen Welt»

Nach Tod von Ueli Kestenholz wie gelähmtTanja Frieden: «Üelu war mein Zuhause in der grossen Welt»