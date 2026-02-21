  1. Privatkunden
Der Grösste aller Zeiten Klaebo gewinnt auch die sechste Goldmedaille

SDA

21.2.2026 - 13:36

Klaebo gewinnt auch die sechste Goldmedaille - Gallery
Klaebo gewinnt auch die sechste Goldmedaille - Gallery. Johannes Hösflot Klaebo hat in der letzten Runde seine Kollegen Emil Iversen (Mitte) und Martin Nyenget (rechts) im Griff

Johannes Hösflot Klaebo hat in der letzten Runde seine Kollegen Emil Iversen (Mitte) und Martin Nyenget (rechts) im Griff

Bild: Keystone

Klaebo gewinnt auch die sechste Goldmedaille - Gallery. Geschafft: Johannes Hösflot Klaebo ist die Nummer 1

Geschafft: Johannes Hösflot Klaebo ist die Nummer 1

Bild: Keystone

Klaebo gewinnt auch die sechste Goldmedaille - Gallery
Klaebo gewinnt auch die sechste Goldmedaille - Gallery. Johannes Hösflot Klaebo hat in der letzten Runde seine Kollegen Emil Iversen (Mitte) und Martin Nyenget (rechts) im Griff

Johannes Hösflot Klaebo hat in der letzten Runde seine Kollegen Emil Iversen (Mitte) und Martin Nyenget (rechts) im Griff

Bild: Keystone

Klaebo gewinnt auch die sechste Goldmedaille - Gallery. Geschafft: Johannes Hösflot Klaebo ist die Nummer 1

Geschafft: Johannes Hösflot Klaebo ist die Nummer 1

Bild: Keystone

Johannes Hösflot Klaebo gewinnt auch die sechste Langlauf-Goldmedaille der Winterspiele 2026. Der Norweger siegt im Rennen über 50 km in klassischer Technik samt Massenstart.

Keystone-SDA

21.02.2026, 13:36

21.02.2026, 13:42

Er bezwang Martin Nyenget im Schlussspurt. Dritter wurde Emil Iversen.

Somit wiederholte der 29-jährige Klaebo den Coup anlässlich der Heim-WM 2025 in Trondheim und baute seinen Leaderthron in der Statistik der erfolgreichsten Olympioniken auf 11 Goldmedaillen aus. Auch sechs Goldmedaillen an denselben Spielen sind ein Rekord.

Das Rennen war bereits turbulent lanciert worden. Martin Nyenget griff gleich im ersten Anstieg an und zwang Klaebo ein erstes Mal, ein Loch zu schliessen. Auch in der Folge blieb das Tempo hoch. Iversen und Nyenget drückten und drückten: Nach 15 km lief bloss noch eine Fünfergruppe an der Spitze, nach 21 km waren nur noch Klaebo, Nyenget und Iversen vorne. Daran änderte sich bis kurz vor dem Ziel nichts, ehe Iversen als Erster abreissen lassen musste. Nyengets Goldtraum platzte dann im kleinen Anstieg vor der Zielgeraden.

Beda Klee und Nicola Wigger mussten früh abreissen lassen. Nach zwei von sieben Runden, auf denen es insgesamt knapp 2000 Höhenmeter zu bewältigen gab, betrug ihr Rückstand 1:15 Minuten. Klee teilte sich das Rennen gut ein und lief als 14. 7:38 Minuten nach Klaebo ein. Auch Wigger schaffte als 19. (8:30) ein Top-20-Resultat.

Alle Schweizer Olympia-Medaillen
Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen.

Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Kurz nach den Frauen sichern sich auch die Curling-Männer ihre Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze.

Kurz nach den Frauen sichern sich auch die Curling-Männer ihre Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb.

Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb.

Bild: Keystone

