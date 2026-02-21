Klaebo gewinnt auch die sechste Goldmedaille - Gallery Johannes Hösflot Klaebo hat in der letzten Runde seine Kollegen Emil Iversen (Mitte) und Martin Nyenget (rechts) im Griff Bild: Keystone Geschafft: Johannes Hösflot Klaebo ist die Nummer 1 Bild: Keystone Klaebo gewinnt auch die sechste Goldmedaille - Gallery Johannes Hösflot Klaebo hat in der letzten Runde seine Kollegen Emil Iversen (Mitte) und Martin Nyenget (rechts) im Griff Bild: Keystone Geschafft: Johannes Hösflot Klaebo ist die Nummer 1 Bild: Keystone

Johannes Hösflot Klaebo gewinnt auch die sechste Langlauf-Goldmedaille der Winterspiele 2026. Der Norweger siegt im Rennen über 50 km in klassischer Technik samt Massenstart.

Keystone-SDA SDA

Er bezwang Martin Nyenget im Schlussspurt. Dritter wurde Emil Iversen.

Somit wiederholte der 29-jährige Klaebo den Coup anlässlich der Heim-WM 2025 in Trondheim und baute seinen Leaderthron in der Statistik der erfolgreichsten Olympioniken auf 11 Goldmedaillen aus. Auch sechs Goldmedaillen an denselben Spielen sind ein Rekord.

Das Rennen war bereits turbulent lanciert worden. Martin Nyenget griff gleich im ersten Anstieg an und zwang Klaebo ein erstes Mal, ein Loch zu schliessen. Auch in der Folge blieb das Tempo hoch. Iversen und Nyenget drückten und drückten: Nach 15 km lief bloss noch eine Fünfergruppe an der Spitze, nach 21 km waren nur noch Klaebo, Nyenget und Iversen vorne. Daran änderte sich bis kurz vor dem Ziel nichts, ehe Iversen als Erster abreissen lassen musste. Nyengets Goldtraum platzte dann im kleinen Anstieg vor der Zielgeraden.

Beda Klee und Nicola Wigger mussten früh abreissen lassen. Nach zwei von sieben Runden, auf denen es insgesamt knapp 2000 Höhenmeter zu bewältigen gab, betrug ihr Rückstand 1:15 Minuten. Klee teilte sich das Rennen gut ein und lief als 14. 7:38 Minuten nach Klaebo ein. Auch Wigger schaffte als 19. (8:30) ein Top-20-Resultat.