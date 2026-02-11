Von Grünigen: «Odermatt bleibt für mich der Favorit»

Der Mann, den es zu schlagen gilt, ist einmal mehr Disziplinenleader Marco Odermatt. Für ihn verliefen die Spiele bisher nicht nach Wunsch. Platz 4 in der Abfahrt war eine bittere Enttäuschung, Platz 2 in der Team-Kombi zwar eine kleine Befreiung, dennoch wurden Loïc Meillard und er als «Schweiz 1» ihrer Favoritenrolle nicht ganz gerecht. Nun wird der Nidwaldner alles daran setzen, nach Riesenslalom-Gold in Peking vor vier Jahren auch im Super-G zu triumphieren.

Derweil könnte Franjo von Allmen als erst dritter Skifahrer überhaupt einen Gold-Hattrick an einer einzigen Austragung realisieren. Dafür müsse allerdings alles zusammenpassen, hielt der Berner Oberländer fest. Schon in der Team-Kombi sei ihm im unteren Teil langsam die Kraft ausgegangen. Hinzu kommen die starken Italiener um Dominik Paris und Giovanni Franzoni sowie die von Vincent Kriechmayr angeführten Österreicher.

Und da wäre noch ein gewisser Alexis Monney. Dessen Stern ging in der Vorsaison in Bormio so richtig auf. Mit dem Sieg in der Abfahrt und Platz 3 am Tag darauf im Super-G schaffte er seine ersten Podestklassierungen im Weltcup. Und auch an den Olympischen Spielen kommt der Freiburger gut zurecht mit der Piste Stelvio. Begeht er – anders als in der Abfahrt und der Kombi-Abfahrt – im oberen Streckenabschnitt keine Fehler, ist er ein heisser Medaillenkandidat.