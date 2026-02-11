Von Grünigen: «Odermatt bleibt für mich der Favorit»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Super-G im Ticker Von Grünigen: «Odermatt bleibt für mich der Favorit»

Jan Arnet

11.2.2026

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Von Grünigen: «Odermatt bleibt der Favorit im Super-G»

Mike von Grünigen blickt mit blue Sport auf den Super-G bei Olympia. Für den früheren Riesenslalom-Star bleibt Odermatt trotz der Enttäuschung in der Abfahrt der Top-Favorit im Super-G.

09.02.2026

Nach der Enttäuschung in der Abfahrt und «nur» Silber in der Team-Kombination ist Marco Odermatt heiss auf seine erste Goldmedaille an Olympia 2026. Wird er seiner Favoritenrolle im Super-G gerecht? Hier kannst du das Rennen ab 11.30 Uhr live mitverfolgen.

Redaktion blue Sport

11.02.2026, 10:56

11.02.2026, 11:02

Live-Ticker

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet

  • Die Startliste (Top 30)

    fis-ski.com

  • Mehrere Schweizer Medaillenkandidaten

    Der Mann, den es zu schlagen gilt, ist einmal mehr Disziplinenleader Marco Odermatt. Für ihn verliefen die Spiele bisher nicht nach Wunsch. Platz 4 in der Abfahrt war eine bittere Enttäuschung, Platz 2 in der Team-Kombi zwar eine kleine Befreiung, dennoch wurden Loïc Meillard und er als «Schweiz 1» ihrer Favoritenrolle nicht ganz gerecht. Nun wird der Nidwaldner alles daran setzen, nach Riesenslalom-Gold in Peking vor vier Jahren auch im Super-G zu triumphieren.

    Derweil könnte Franjo von Allmen als erst dritter Skifahrer überhaupt einen Gold-Hattrick an einer einzigen Austragung realisieren. Dafür müsse allerdings alles zusammenpassen, hielt der Berner Oberländer fest. Schon in der Team-Kombi sei ihm im unteren Teil langsam die Kraft ausgegangen. Hinzu kommen die starken Italiener um Dominik Paris und Giovanni Franzoni sowie die von Vincent Kriechmayr angeführten Österreicher.

    Und da wäre noch ein gewisser Alexis Monney. Dessen Stern ging in der Vorsaison in Bormio so richtig auf. Mit dem Sieg in der Abfahrt und Platz 3 am Tag darauf im Super-G schaffte er seine ersten Podestklassierungen im Weltcup. Und auch an den Olympischen Spielen kommt der Freiburger gut zurecht mit der Piste Stelvio. Begeht er – anders als in der Abfahrt und der Kombi-Abfahrt – im oberen Streckenabschnitt keine Fehler, ist er ein heisser Medaillenkandidat.

  • Hallo ...

    und herzlich willkommen zum Live-Ticker des Olympia-Super-G der Männer in Bormio. Um 11.30 Uhr geht's los.

    • Mehr anzeigen
Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Sonja Nef :«Die alpinen Frauen sind in einer schwierigen Situation»

Die Schweizerinnen enttäuschen in der alpinen Kombination. Sonja Nef kann den Frust verstehen, wundert sich aber trotzdem über das Verhalten nach dem Rennen.

10.02.2026

Meistgelesen

Jetzt spricht die betrogene Freundin von Biathlon-Star
Von Grünigen: «Odermatt bleibt für mich der Favorit»
Trump lästert erneut über die Schweiz und die «Premierministerin»
Twint-Bschiss an der Walliser Fasnacht – so werden Wirte um die Zeche geprellt
Vater und Tochter streiten über Trump – kurz darauf ist sie tot

Mehr Olympia

Ski-Legende Vreni Schneider verrät. «Ich schämte mich: Ich musste vor vielen Rennen erbrechen»

Ski-Legende Vreni Schneider verrät«Ich schämte mich: Ich musste vor vielen Rennen erbrechen»

«Es tut weh, das aushalten zu müssen». Jetzt spricht die betrogene Freundin von Biathlon-Star

«Es tut weh, das aushalten zu müssen»Jetzt spricht die betrogene Freundin von Biathlon-Star

Die Crème de la Crème ist dabei. Das sind die grössten Eishockey-Stars bei Olympia

Die Crème de la Crème ist dabeiDas sind die grössten Eishockey-Stars bei Olympia

Olympia 2026 im Ticker. Ukrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

Olympia 2026 im TickerUkrainischer Skeleton-Pilot will mit verbotenem Helm starten

«Nehme die Verantwortung ernst». Snowboarder ruft zum Zusammenhalt in den USA auf

«Nehme die Verantwortung ernst»Snowboarder ruft zum Zusammenhalt in den USA auf