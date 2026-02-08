  1. Privatkunden
Schrecksekunde für Slopestyle-Star Kuriose Panne im Video: Hier löst sich der Ski von Sarah Höfflin

dpa

8.2.2026 - 08:04

Schreckmoment: Höfflin verliert bei Sprung ihren Ski

Schreckmoment: Höfflin verliert bei Sprung ihren Ski

07.02.2026

Von ihrer zweiten Slopestyle-Goldmedaille muss sich Sarah Höfflin früh verabschieden. Sie verliert bei einem Trick einen Ski und stürzt. Am Ende übersteht sie die Qualifikation knapp nicht.

DPA

08.02.2026, 08:04

08.02.2026, 08:05

Ein kurioses Missgeschick hat Ski-Freestylerin Sarah Höfflin die Chance auf ihren zweiten Olympiasieg im Slopestyle gekostet. Die Schweizerin verlor in der Qualifikation von Livigno einen Ski beim Absprung und konnte den Trick nicht stehen. Von der Jury erhielt die 35-Jährige daher nur eine niedrige Wertung.

«Ich hatte etwas Pech. Ich habe den Ski bei meiner ersten Abfahrt verloren, was es mir sehr schwer gemacht hat», sagte die Goldmedaillengewinnerin von 2018, die unverletzt blieb. Dadurch habe sie nur eine weitere Möglichkeit gehabt, sich zu qualifizieren. «Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht wirklich meine Schuld war», sagte sie.

Nach ihren Angaben war es bereits die zweite Panne dieser Art. «Ich weiss also nicht weiter», gab sie zu. «Ich glaube, mit meiner Bindung stimmt etwas nicht. Ich musste den Ski wechseln, und dann hat er gehalten, aber ich bin ziemlich traurig.» Als 13. verpasste sie die Qualifikation um 0,16 Punkte.

