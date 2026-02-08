«Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Sonja Nef über Drama um Vonn «Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»

Jan Arnet

8.2.2026

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef über Lindsey Vonn: «Sie hat das Risiko in Kauf genommen»

Sonja Nef äussert sich zum Sturz von Lindsey Vonn sowie zur Leistung der Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt.

08.02.2026

Statt zu einer zweiten Goldmedaille rast die 41-jährige Lindsey Vonn mit ihrem gerissenen Kreuzband ins Verderben. Ihr grosser Auftritt endet im Rettungshelikopter. «Es ist sehr bitter», sagt Sonja Nef zu blue News.

,

Jan Arnet, Evita Rauber

08.02.2026, 17:27

08.02.2026, 17:51

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach nur 13 Sekunden schwer und muss per Helikopter ins Spital geflogen werden.
  • Trotz Teilprothese im rechten Knie und eines kurz zuvor erlittenen Kreuzbandrisses im linken Knie hatte die 41-Jährige den Start gewagt, eine genaue Diagnose steht noch aus.
  • Ski-Legende Sonja Nef würdigt Vonns Leistungen, kritisiert aber das hohe Risiko des Comebacks und spricht von einem bitteren und wohl endgültigen Ende ihrer Karriere.
Mehr anzeigen

Es ist alles angerichtet in Cortina. Die Sonne scheint, kein Nebel wie in den Trainings, Lindsey Vonn trägt die vielsagende Startnummer 13 und um Punkt 12 Uhr hält die Sportwelt den Atem an, als sich Vonn im Starthaus bereit macht.

Für diesen Moment hatte sie fünf Jahre nach ihrem Rücktritt und mit einer Teilprothese im rechten Knie ein Comeback gegeben. Diesen Moment wollte sie sich nicht einmal von einem vor einer Woche in Crans-Montana erlittenen Kreuzbandriss im linken Knie nehmen lassen. Sie wäre sonst die Topfavoritin gewesen – und selbst so musste man ihr alles zutrauen.

Schock um US-Ski-Star. Erstes Gesundheits-Update zu Vonn: «Anscheinend ein Bruch im Unterschenkel irgendwo»

Schock um US-Ski-StarErstes Gesundheits-Update zu Vonn: «Anscheinend ein Bruch im Unterschenkel irgendwo»

Dann dauert es 13 Sekunden, und im Zielstadion von Cortina wird es von einem Moment auf den anderen mucksmäuschenstill. Vonn wird von der ersten Welle dieser tückischen Piste Olimpia delle Tofane abgeworfen und bleibt im Schnee liegen. Im TV sind ihre Schmerzensschreie zu hören – fast nicht zu ertragen. Vonn wird schliesslich mit dem Helikopter ins Spital geflogen. Die Zuschauer an der Strecke erfasst eine Art Schockstarre.

Bruch im Unterschenkel als erste Diagnose

Auch Sonja Nef leidet vor dem TV mit. Die Schweizer Ski-Legende sagt im Gespräch mit blue News: «Vonn ist ein riesiges Risiko eingegangen. Sie hat es versucht und es ist einfach schade, dass sie es nicht ins Ziel geschafft hat und jetzt so endgültig abtreten muss.»

Eine genaue Diagnose steht noch aus. Am Sonntagnachmittag gibt es von US-Trainer Alex Hödlmoser ein erstes Update zum Gesundheitszustand. «Anscheinend ist es ein Bruch im Unterschenkel irgendwo, aber wir wissen noch überhaupt nichts Genaues», sagt er dem SRF. Das US-Skiteam schrieb auf X kurz darauf lediglich, dass Vonn verletzt, aber stabil sei und von amerikanischen wie italienischen Ärzten betreut werde.

Ob es fahrlässig war, mit einem gerissenen Kreuzband zu starten, sei schwierig zu beantworten, meint Sonja Nef. «Man hat keine genaue Diagnose, was bei ihr alles kaputt war. Zu meiner Zeit gab es auch Athletinnen, die mit gerissenen Kreuzbändern gefahren sind. Wenn es ‹nur› das ist, kann es schon gehen, aber natürlich ist immer ein Risiko dabei.» Dieses Risiko müsse man dann in Kauf nehmen. «Und das hat sie gemacht. Aber jetzt muss sie es auch tragen. Das ist sehr bitter.»

«Sie hat ein bisschen mit der Gesundheit gespielt»

Nef war eine der grossen Kritikerinnen, als bekannt wurde, dass Vonn es trotz künstlichem Kniegelenk noch einmal im Weltcup versuchen will. «Ich dachte, so bescheuert kann sie nicht sein», sagte die Ostschweizerin im November 2024. Und auch heute ist Nef skeptisch, ob das ein kluger Entscheid von Vonn war, «mit einer Knieprothese in den Abfahrtsport zu gehen mit all den Sprüngen.»

Schweizerinnen zu Vonns Olympia-Drama. «Ich habe den Sturz nicht gesehen, aber das ist vielleicht auch besser so»

Schweizerinnen zu Vonns Olympia-Drama«Ich habe den Sturz nicht gesehen, aber das ist vielleicht auch besser so»

Trotzdem konnte die US-Amerikanerin Nef auch beeindrucken. Damals glaubte sie nämlich nicht daran, dass Vonn noch auf ein Weltcup-Podest fahren kann. Die 41-Jährige konnte mehrmals eindrücklich das Gegenteil beweisen. «Das war sensationell», sagt Nef. 

Aber: «Mit einer Knieprothese das alles auf sich zu nehmen, ist nicht ohne. Sie hat ein bisschen mit der Gesundheit gespielt.» Es sei «Wahnsinn», was Vonn in den vergangenen Monaten geleistet habe, «bis heute. Es ist einfach schade, wie es jetzt geendet ist».

Was Nef zu Olympiasiegerin Breezy Johnson und zur Enttäuschung der Schweizerinnen in der Olympia-Abfahrt sagt, erfährst du im Video oben.

Olympia-Abfahrt. Breezy Johnson holt Gold, Aicher nur knapp dahinter – Bronze an Sofia Goggia

Olympia-AbfahrtBreezy Johnson holt Gold, Aicher nur knapp dahinter – Bronze an Sofia Goggia

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer

Lindsey Vonn stürzt in der Olympia-Abfahrt nach wenigen Fahrsekunden schwer

08.02.2026

Meistgelesen

Shaqiri trifft vom Punkt und gleicht die Partie wieder aus
Erstes Gesundheits-Update zu Vonn: «Anscheinend ein Bruch im Unterschenkel irgendwo»
«Lindsey hat das Risiko in Kauf genommen und muss es jetzt tragen»
St. Gallen holt sich in Lausanne nur einen Punkt
Michela Figini: «Ich glaube, die Karriere von Lara Gut-Behrami ist noch nicht zu Ende»

Mehr Olympia

Legendäre Olympia-Momente. «Miracle on Ice»: Das Eishockey-Wunder von Lake Placid

Legendäre Olympia-Momente«Miracle on Ice»: Das Eishockey-Wunder von Lake Placid

2 Jahre nach schwerer Verletzung. Petra Vlhovas Rückkehr bei Olympia

2 Jahre nach schwerer VerletzungPetra Vlhovas Rückkehr bei Olympia

Olympia 2026 im Ticker. Odermatt/Meillard bilden Traumduo in Team-Kombi ++ Opa von McGrath verstarb während Eröffnungsfeier

Olympia 2026 im TickerOdermatt/Meillard bilden Traumduo in Team-Kombi ++ Opa von McGrath verstarb während Eröffnungsfeier

Langlauf. Nadja Kälin: «Ich habe einen 4. Platz gewonnen»

LanglaufNadja Kälin: «Ich habe einen 4. Platz gewonnen»

Entwaffnend ehrlich. Olympiasieger Beat Hefti: «Als Russe hätte ich auch gedopt»

Entwaffnend ehrlichOlympiasieger Beat Hefti: «Als Russe hätte ich auch gedopt»