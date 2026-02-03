  1. Privatkunden
«Ich werde es versuchen» Lindsey Vonn gibt Olympia-Traum trotz Kreuzbandriss nicht auf

Patrick Lämmle

3.2.2026

Lindsey Vonn muss nach ihrem Sturz in Crans-Montana um die Olympia-Teilnahme bangen.
Lindsey Vonn muss nach ihrem Sturz in Crans-Montana um die Olympia-Teilnahme bangen.
Keystone

Lindsey Vonn hat sich bei ihrem Sturz in Crans-Montana das Kreuzband gerissen und Knochenprellungen erlitten. Den Olympia-Traum gibt sie deshalb aber noch nicht auf.

,

Patrick Lämmle, Redaktion blue Sport

03.02.2026, 16:06

03.02.2026, 16:23

Neun Tage vor der Olympia-Abfahrt stürzte Lindsey Vonn in Crans-Montana heftig. Zwar kann die US-Amerikanerin danach selbstständig ins Ziel fahren, wird aber mit dem Helikopter abtransportiert. Ein paar Stunden später schreibt sie in den sozialen Medien: «Ich habe mich am linken Knie verletzt. Wie schlimm es ist, werden weitere Untersuchungen zeigen.»

Wenn sie sich aber mit etwas auskenne, dann mit Comebacks. Nun hat sie am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz Auskunft gegeben. Und die Diagnose ist ein Schock. Die US-Amerikanerin hat sich das Kreuzband gerissen und Knochenprellungen erlitten. Sie sei aber heute auf den Ski gestanden und habe sich gut gefühlt. Den Traum von der Teilnahme an den Olympischen Spielen hat sie noch nicht aufgegeben: «Ich weiss, meine Chancen sind nicht mehr so hoch wie früher, aber solange es eine Chance gibt, werde ich es versuchen.»

Sie sagt: «Ich nehme Tag für Tag. Ich werde am Sonntag in der Abfahrt starten. Das ist mein grosses Ziel. Ich bin heute auf den Ski gestanden und es fühlte sich gut an.» Von der Fitness her sei sie bei 100 Prozent, der Körper sei es aber nicht. «Ich werde schauen, wie es funktioniert.»

Lindsey Vonn stürzt in Crans-Montana

Lindsey Vonn stürzt in Crans-Montana

30.01.2026

