Lindsey Vonns Schwester «Löscht eure Dating-Apps und geht in italienische Krankenhäuser»

Sandro Zappella

20.2.2026

Lindsey Vonn mit Schwester Karin Kildow (Archivbild).
Imago

Nach Lindsey Vonns Krankenhausaufenthalt in Treviso sorgte ihre Schwester Karin Kildow mit einem augenzwinkernden Dankespost an die italienischen Ärzte für Aufsehen in den sozialen Medien.

Nicolò Forni

20.02.2026, 16:25

20.02.2026, 16:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach ihrem schweren Olympia-Sturz musste Lindsey Vonn im Krankenhaus Ca’ Foncello in Treviso viermal operiert werden, wobei ihre Schwester Karin Kildow sie eng begleitete.
  • Zurück in den USA sorgte Karin mit einem humorvollen Instagram-Post über attraktive italienische Ärzte für Aufsehen und ging damit viral.
  • Gleichzeitig bedankte sie sich ausdrücklich bei den Ärzten und Pflegekräften und lobte deren Professionalität und Fürsorge während Vonns Genesungszeit.
Mehr anzeigen

Nach ihrem schweren Sturz bei den Olympischen Spielen wurde Lindsey Vonn viermal im Krankenhaus Ca’ Foncello in Treviso operiert. Während der heiklen Tage nach dem Unfall stand ihr ihre Schwester Karin Kildow eng zur Seite.

Wieder zurück in den USA, blieb vor allem ein Beitrag ihrer Schwester in Erinnerung. Auf Instagram, wo ihr mehr als 70'000 Menschen folgen, veröffentlichte Karin einen augenzwinkernden Post, der rasch viral ging. «Löscht eure Dating-Apps: Geht in italienische Krankenhäuser», schrieb sie zu Beginn – eine Anspielung auf die ihrer Meinung nach attraktiven italienischen Pfleger und Ärzte.

Danach wurde der Ton ernster. Karin Kildow bedankte sich ausdrücklich bei «all den wirklich freundlichen und fürsorglichen Ärzten und Pflegekräften, die Lindsey geholfen haben.»

Die Botschaft war leicht und humorvoll formuliert, inhaltlich jedoch eindeutig: ein klares Lob für die Professionalität und Menschlichkeit des medizinischen Personals, das der amerikanischen Skirennfahrerin in den Tagen nach ihrem Unfall zur Seite stand.

Mehr zu Lindsey Vonn

«Die härtesten Tage meines Lebens». Vonn verlor am Tag nach ihrem Sturz auch noch ihren Hund

«Es war den Sturz wert». Vonn bereut Olympia-Start nicht und freut sich schon, «wieder oben auf dem Berg zu stehen»

Ski alpin. Lindsey Vonn kann noch nicht wieder stehen

Video

Fringer: «Henchoz ist der Königstransfer gelungen»

Basel, YB, FCZ, GC. blue Sport Experte Rolf Fringer analysiert die wichtigsten Winter-Transfers der Super League.

20.02.2026

Xherdan Shaqiri im Penalty-Dilemma

20.02.2026

Fenerbahçe – Nottingham Forest 0:3

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

19.02.2026

Celtic – Stuttgart 1:4

UEFA Europa League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

19.02.2026

