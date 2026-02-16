  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Loïc Meillard «In einem Jahr die drei Farben der Medaillen zu holen, das ist einfach unglaublich»

SDA

16.2.2026 - 15:08

Loïc Meillard strahlt nach seinem Olympiasieg im Slalom
Loïc Meillard strahlt nach seinem Olympiasieg im Slalom
IMAGO/Bildbyran

Nach seinem Olympiasieg im Slalom ist Loïc Meillard überglücklich. Henrik Kristoffersen gratuliert der Schweiz, hat nach einem schwierigen Rennen aber gemischte Gefühle. Die Reaktionen.

Keystone-SDA

16.02.2026, 15:08

16.02.2026, 16:21

Loïc Meillard (Olympiasieger)

«Das sind Momente, die in Erinnerung bleiben. Dank dem zweiten Lauf zu gewinnen, in dem ich wirklich voll attackiert habe, ist unglaublich. Es ist etwas, das nur alle vier Jahre passiert. Und in einem Jahr die drei Farben der Medaillen zu holen, das ist einfach unglaublich. Ich habe gemerkt, dass einige Fehler drin waren, aber ich habe alles probiert und nichts zurückgehalten, das ist das, worauf ich stolz bin. Schon letztes Jahr an der WM hat alles perfekt funktioniert. Der Druck, den ich mir für die drei olympischen Rennen gemacht habe, war enorm. Jetzt bin ich froh, dass es fertig ist, aber es ist einfach genial.»

Wieder Gold für die Schweiz. Meillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath

Wieder Gold für die SchweizMeillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath

Henrik Kristoffersen (3.)

«Zuerst einmal Chapeau an Loïc, jetzt hat er alles gewonnen. Ich habe ein bisschen gemischte Gefühle wegen Atle (Lie McGrath; ausgeschieden) und Timon (Haugan; 4.). Bei mir hat es eigentlich nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Gratulation an die Schweiz, das ist eine unglaubliche Alpin-Nation.»

Nach Tod von Grossvater. McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz

Nach Tod von GrossvaterMcGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz

Tanguy Nef (6.)

«Ich freue mich sehr für Loïc. Wir trainieren das ganze Jahr gemeinsam, er hat schon im letzten Jahr den Weltmeistertitel geholt. Er ist wirklich eine Inspiration. Bei mir war es nach dem ersten Lauf leider schon etwas zu spät, darüber bin ich etwas enttäuscht, weil ich im zweiten Lauf wieder gut gefahren bin. Aber trotzdem gehe ich mit einer Goldmedaille nach Hause. Und das ist schon etwas ganz Riesiges. Ein bisschen traurig bin ich trotzdem, ich wäre schon auch gerne mit Loïc auf dem Podest gestanden. Aber da müssen wir wohl bis zur WM nächstes Jahr oder bis zu den nächsten Olympischen Spielen warten.»

Matthias Iten (11.)

 «Ich bin von Anfang an in Bedrängnis gekommen. Aber ich habe versucht, voll anzugreifen. Im Ziel war ich ein wenig überrascht, dass es grün aufgeleuchtet hat. Es war eine gute Premiere. Es hat mega Spass gemacht und war eine gute Erfahrung. Ziel war es, unter die Top 15 zu kommen. Ziel erfüllt.»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Meistgelesen

McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz
Hillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus
Meillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath

Videos aus dem Ressort

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Cologna: «Es ist spannend, Olympia mal von der anderen Seite zu sehen»

Cologna: «Es ist spannend, Olympia mal von der anderen Seite zu sehen»

Der vierfache Goldmedaillen-Gewinner Dario Cologna spricht mit blue Sport über seine Olympischen Spiele als Experte, Goldhamsterer Franjo Von Allmen und seinen neuen Job als Markenbotschafter von KAEX.

16.02.2026

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Olympia-Gold für den kleinsten Skifahrer mit den längsten Skiern. Heini Hemmi erzählt im Gespräch mit blue Sport, wie er den mentalen Druck mit psychologischer Hilfe meistern konnte und wie er seinen Olympia-Sieg optimal vermarktet hat.

04.02.2026

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Cologna: «Es ist spannend, Olympia mal von der anderen Seite zu sehen»

Cologna: «Es ist spannend, Olympia mal von der anderen Seite zu sehen»

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Legenden für die Ewigkeit – mit Heini Hemmi

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

«Glaube, das kann man jetzt verkünden». SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus

«Glaube, das kann man jetzt verkünden»SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus

«Goalie-Leistung wird entscheidend sein». So stehen die Medaillen-Chancen der Frauen-Eishockey-Nati

«Goalie-Leistung wird entscheidend sein»So stehen die Medaillen-Chancen der Frauen-Eishockey-Nati

Bob. Vogt in Rücklage, aber noch mit Chancen auf Bronze

BobVogt in Rücklage, aber noch mit Chancen auf Bronze