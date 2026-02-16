Loïc Meillard strahlt nach seinem Olympiasieg im Slalom IMAGO/Bildbyran

Nach seinem Olympiasieg im Slalom ist Loïc Meillard überglücklich. Henrik Kristoffersen gratuliert der Schweiz, hat nach einem schwierigen Rennen aber gemischte Gefühle. Die Reaktionen.

Keystone-SDA SDA

Loïc Meillard (Olympiasieger)

«Das sind Momente, die in Erinnerung bleiben. Dank dem zweiten Lauf zu gewinnen, in dem ich wirklich voll attackiert habe, ist unglaublich. Es ist etwas, das nur alle vier Jahre passiert. Und in einem Jahr die drei Farben der Medaillen zu holen, das ist einfach unglaublich. Ich habe gemerkt, dass einige Fehler drin waren, aber ich habe alles probiert und nichts zurückgehalten, das ist das, worauf ich stolz bin. Schon letztes Jahr an der WM hat alles perfekt funktioniert. Der Druck, den ich mir für die drei olympischen Rennen gemacht habe, war enorm. Jetzt bin ich froh, dass es fertig ist, aber es ist einfach genial.»

Henrik Kristoffersen (3.)

«Zuerst einmal Chapeau an Loïc, jetzt hat er alles gewonnen. Ich habe ein bisschen gemischte Gefühle wegen Atle (Lie McGrath; ausgeschieden) und Timon (Haugan; 4.). Bei mir hat es eigentlich nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Gratulation an die Schweiz, das ist eine unglaubliche Alpin-Nation.»

Tanguy Nef (6.)

«Ich freue mich sehr für Loïc. Wir trainieren das ganze Jahr gemeinsam, er hat schon im letzten Jahr den Weltmeistertitel geholt. Er ist wirklich eine Inspiration. Bei mir war es nach dem ersten Lauf leider schon etwas zu spät, darüber bin ich etwas enttäuscht, weil ich im zweiten Lauf wieder gut gefahren bin. Aber trotzdem gehe ich mit einer Goldmedaille nach Hause. Und das ist schon etwas ganz Riesiges. Ein bisschen traurig bin ich trotzdem, ich wäre schon auch gerne mit Loïc auf dem Podest gestanden. Aber da müssen wir wohl bis zur WM nächstes Jahr oder bis zu den nächsten Olympischen Spielen warten.»

Matthias Iten (11.)

«Ich bin von Anfang an in Bedrängnis gekommen. Aber ich habe versucht, voll anzugreifen. Im Ziel war ich ein wenig überrascht, dass es grün aufgeleuchtet hat. Es war eine gute Premiere. Es hat mega Spass gemacht und war eine gute Erfahrung. Ziel war es, unter die Top 15 zu kommen. Ziel erfüllt.»