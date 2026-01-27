Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ich weiss ja, wie sie aussieht» Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen

Michael Wegmann

2.2.2026

Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen

Maite Nadig verschenkte ihre Olympia-Medaille einem unbekannten Deutschen

26.01.2026

Obwohl blue Sport die dreifache Olympische Medaillengewinnerin bittet, ihre Trophäen mitzunehmen, kommt Maite Nadig mit leeren Händen. Sie hat die Medaillen verschenkt, weggeben, verlegt. Warum tut man so was?

Michael Wegmann

02.02.2026, 08:47

02.02.2026, 08:49

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Maite Nadig wurde 1972 in Sapporo überraschend Doppel-Olympiasiegerin. 1980 kam noch Olympia-Bronze in Lake Placid hinzu. 
  • Im Olympia-Talk «Legenden für die Ewigkeit» verblüfft sie mit der Aussage, dass sie ihre Medaillen längst verschenkt habe. Eine ging an einen ihrer Ex-Trainer. «Ich schenkte sie ihm zum 60. Geburtstag.» 
  • Kein Witz: Ihre Bronzene verschenkte sie einem Deutschen, den sie gar nicht kannte. Hier verrät die Ski-Legende weshalb. 
Mehr anzeigen

Marie-Theres Nadig holte an den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom. 1980 kam in Lake Placid auch noch Oympia-Bronze hinzu.

Bei anderen Sportstars sind Olympische Medaillen zuhause gut sichtbar in einer Vitrine oder gar in einem Museum ausgestellt, bei Maite Nadig liegen sie nicht mal in einer Schuhschachtel im Keller.

Die mittlerweile 71-jährige Flumserin hat sie längst weggegeben, wie sie im Olympia-Talk «Legenden für die Ewigkeit» auf blue erzählt. Nicht verkauft, sondern verschenkt. «Eine Goldmedaille habe ich Rolf Hefti zum 60. Geburtstag geschenkt. Er war einer unserer Trainer bei den Olympischen Spielen und hat einen grossen Verdienst an meinem Erfolg.» Die andere Goldmedaille sei wohl noch irgendwo, sagt sie. «Aber ich weiss nicht gerade wo und es ist auch nicht wichtig.»

«Ich sagte ihm: ‹Sie können sie auch gerne behalten›»

Und die Bronzemedaille von Lake Placid? Nadig: «Die habe ich einem Deutschen gegeben, der irgendeine Ausstellung gemacht hat.» Er wollte sie danach zurückschicken. «Ich sagte ihm dann: ‹Sie können sie auch gerne behalten. Ich weiss ja, wie sie aussieht›.»

Eine Olympia-Medaille einem Unbekannten zu verschenken, ist zumindest speziell. Nadig schmunzelt und sagt: «Was heisst schon speziell? Ja. Klar war sie eine Auszeichnung. Aber irgendwann lebt man dann ja weiter.»

Ihr war auch während ihrer Karriere Popularität und Aufmerksamkeit nicht wichtig, eher sogar unangenehm. So beklagte sich die junge Teenagerin nach dem Doppel-Gold-Erfolg, dass sie nicht mehr ungestört mit Kolleginnen auswärts essen gehen könne.

Alle Folgen über Maite Nadig in der Serie: «Olympia Stars: Legenden für die Ewigkeit»

Erst Doppelgold, dann Shitstorm. Maite Nadig: «Ich war 17, unangepasst und wurde ins kalte Wasser geworfen»

Erst Doppelgold, dann ShitstormMaite Nadig: «Ich war 17, unangepasst und wurde ins kalte Wasser geworfen»

Der wahre Grund für ihr Karriere-Ende. Maite Nadig verrät: «Ich zoffte mich mit meinem Servicemann»

Der wahre Grund für ihr Karriere-EndeMaite Nadig verrät: «Ich zoffte mich mit meinem Servicemann»

Verbotener Herrenbesuch bei Olympia 1972. Maite Nadig: «Ein Langläufer kletterte über den Stacheldraht zu uns Frauen»

Verbotener Herrenbesuch bei Olympia 1972Maite Nadig: «Ein Langläufer kletterte über den Stacheldraht zu uns Frauen»

«Das hat mir nicht geschmeckt». Maite Nadig verrät: Darum zoffte ich mich mit Adolf Ogi

«Das hat mir nicht geschmeckt»Maite Nadig verrät: Darum zoffte ich mich mit Adolf Ogi

Der ganze Talk mit Maite Nadig im Video

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Legenden für die Ewigkeit – mit Marie-Theres Nadig

Marie-Theres Nadig wird mit 17 Jahren über Nacht in Sapporo zu «Gold-Maite» und zum ersten weiblichen Skistar der Schweiz. Ein intimes Gespräch über plötzliche Berühmtheit und den Mut, für sich selbst einzustehen - und Adolf Ogi die Stirn zu bieten.

30.01.2026

Meistgelesen

Barkeeper liegt nach Inferno tagelang im Koma – jetzt spricht er
Die auffälligsten Outfits der Grammys
«Ich habe mir immer Mühe gegeben» – jetzt redet der Beschuldigte
ICE-Beamte setzen Reizgas ein – auch Kinder betroffen +++ Wegen Epstein: Trump droht Moderator
Inter-Fan streckt Cremonese-Torhüter mit Böller nieder und verliert drei Finger

Legenden für die Ewigkeit

Erst Doppelgold, dann Shitstorm. Maite Nadig: «Ich war 17, unangepasst und wurde ins kalte Wasser geworfen»

Erst Doppelgold, dann ShitstormMaite Nadig: «Ich war 17, unangepasst und wurde ins kalte Wasser geworfen»

Bob-Star über Zoff mit dem Verband. «Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»

Bob-Star über Zoff mit dem Verband«Ich hatte keine Unterstützung und war nicht mehr erwünscht»

Vreni Schneider über Tod von Ulli Maier. «Warum gerade Ulli? Sie war die einzige Mutter im Weltcup»

Vreni Schneider über Tod von Ulli Maier«Warum gerade Ulli? Sie war die einzige Mutter im Weltcup»