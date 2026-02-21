Marianne Fatton und Jon Kistler holen die nächste Schweizer Medaille. Keystone

Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Skitourenrennen Silber in der Mixed-Staffel. Für Fatton ist es nach dem Olympiasieg im Sprint die zweite Medaille an diesen Spielen.

Keystone-SDA SDA

Die Schweizer Skitouren-Delegation jubelt über olympisches Edelmetall. Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen bei der Olympia-Premiere in der Mixed-Staffel die Silbermedaille. Schneller war nur das Duo aus Frankreich.

Es ist ein historischer Erfolg für den Schweizer Verband in jener Sportart, die in Mailand und Cortina d'Ampezzo erstmals zum offiziellen olympischen Programm gehört. Die erfahrene Marianne Fatton und Jon Kistler zeigten im anspruchsvollen und kräftezehrenden Parcours eine taktisch und physisch herausragende Leistung. Nach 27:09,30 Minuten überquerten sie die Ziellinie und sicherten sich den hochverdienten zweiten Platz.

Geschlagen geben musste sich das Schweizer Duo einzig den grossen Gold-Favoriten aus Frankreich. Emily Harrop und Thibault Anselmet wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und kürten sich mit einer Zeit von 26:57,44 Minuten zu den ersten Olympiasiegern in dieser Disziplin. Der Rückstand der Schweizer auf Gold betrug im Ziel knapp zwölf Sekunden (+11,86).

Den Kampf um die Bronzemedaille entschied Spanien für sich. Ana Alonso Rodriguez und Oriol Cardona Coll (+26,50) komplettierten das rein europäische Podest. Sie verwiesen die US-Amerikaner Anna Gibson und Cameron Smith auf den undankbaren vierten Rang (+42,99). Eine bittere Enttäuschung setzte es derweil für das heimische Team ab: Die Mitfavoriten Alba de Silvestro und Michele Boscacci aus Italien verpassten die Medaillenränge vor eigenem Publikum deutlich und mussten sich mit dem 5. Platz (+1:00,20) begnügen.