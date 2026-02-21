  1. Privatkunden
Skibergsteigen Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen Silber in der Mixed-Staffel

SDA

21.2.2026 - 14:10

Marianne Fatton und Jon Kistler holen die nächste Schweizer Medaille.
Marianne Fatton und Jon Kistler holen die nächste Schweizer Medaille.
Keystone

Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Skitourenrennen Silber in der Mixed-Staffel. Für Fatton ist es nach dem Olympiasieg im Sprint die zweite Medaille an diesen Spielen.

Keystone-SDA

21.02.2026, 14:10

21.02.2026, 15:03

Die Schweizer Skitouren-Delegation jubelt über olympisches Edelmetall. Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen bei der Olympia-Premiere in der Mixed-Staffel die Silbermedaille. Schneller war nur das Duo aus Frankreich.

Es ist ein historischer Erfolg für den Schweizer Verband in jener Sportart, die in Mailand und Cortina d'Ampezzo erstmals zum offiziellen olympischen Programm gehört. Die erfahrene Marianne Fatton und Jon Kistler zeigten im anspruchsvollen und kräftezehrenden Parcours eine taktisch und physisch herausragende Leistung. Nach 27:09,30 Minuten überquerten sie die Ziellinie und sicherten sich den hochverdienten zweiten Platz.

Geschlagen geben musste sich das Schweizer Duo einzig den grossen Gold-Favoriten aus Frankreich. Emily Harrop und Thibault Anselmet wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und kürten sich mit einer Zeit von 26:57,44 Minuten zu den ersten Olympiasiegern in dieser Disziplin. Der Rückstand der Schweizer auf Gold betrug im Ziel knapp zwölf Sekunden (+11,86).

Den Kampf um die Bronzemedaille entschied Spanien für sich. Ana Alonso Rodriguez und Oriol Cardona Coll (+26,50) komplettierten das rein europäische Podest. Sie verwiesen die US-Amerikaner Anna Gibson und Cameron Smith auf den undankbaren vierten Rang (+42,99). Eine bittere Enttäuschung setzte es derweil für das heimische Team ab: Die Mitfavoriten Alba de Silvestro und Michele Boscacci aus Italien verpassten die Medaillenränge vor eigenem Publikum deutlich und mussten sich mit dem 5. Platz (+1:00,20) begnügen.

Alle Schweizer Olympia-Medaillen
Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Franjo von Allmen verweist die Italiener Giovanni Franzoni und Domink Paris auf die Ehrenplätze und sichert der Schweiz mit Olympia-Gold in der Abfahrt die erste Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Titelverteidigung geglückt: Die Freestylerin Mathilde Gremaud weist die Konkurrenz im Slopestyle wie schon in Peking in die Schranken und holt sich auch in Cortina Gold. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

In der Team-Kombination der Männer schlagen die Schweizer Männer zu und gewinnen dank Tanguy Nef und Franjo von Allmen die Goldmedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Doch auch Silber geht in der Team-Kombination dank Marco Odermatt und Loïc Meillard an die Schweiz.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Exploit auf der Normalschanze: Gregor Deschwanden springt überraschend zu Bronze und sichert der Schweiz die fünfte Olympia-Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Auch im Super-G stehen zwei Schweizer Männer auf dem Podest! Franjo von Allmen kürt sich zum dreifachen Olympiasieger, Marco Odermatt rast zu Bronze.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Die Schweizer Ski-Stars sind nicht zu bremsen: Marco Odermatt holt im Riesenslalom Silber und steht erneut mit Loïc Meillard auf dem Podest, der zu Bronze fährt.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Zwei Tage später brilliert Meillard erneut und jubelt über den Olympiasieg im Slalom und die Schweizer Medaille Nummer 10!

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Die Langlauf-Trümpfe Nadine Fähndrich und Nadja Kälin holen im Team-Sprint die Silbermedaille für die Schweiz. 

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Im letzten Olympia-Rennen dürfen auch die Schweizer Ski-Frauen noch über eine Medaille jubeln: Camille Rast holt im Slalom Silber.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Die 13. Medaille für die Schweiz! Marianne Fatton krönt sich zur ersten Olympiasiegerin im Skitouren-Sprint.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Die Schweizer Eishockey-Frauen besiegen Schweden in der Verlängerung und gewinnen Bronze – es ist die zweite Olympia-Medaille der Verbandsgeschichte.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Ski-Crosserin Fanny Smith muss sich nur der Deutschen Daniela Meier geschlagen geben und strahlt bei der Siegerehrung mit der Silbermedaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Die Schweiz stellt einen neuen Olympia-Rekord! Noé Roth fliegt zu Aerials-Silber und holt damit die 16. Medaille.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen.

Silber auf sicher: Die Schweizer Curlerinnen besiegen die USA und stehen im Final, wo sie am Sonntag ab 11 Uhr gegen Schweden um Gold spielen.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Kurz nach den Frauen sichern sich auch die Curling-Männer ihre Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze.

Kurz nach den Frauen sichern sich auch die Curling-Männer ihre Olympia-Medaille! Das Team um Skip Yannick Schwaller lässt Norwegen keine Chance und sichert sich Bronze.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb.

Noé Roth, Pirmin Werner und Lina Kozomara holen Silber für die Schweiz im Aerials-Mixed-Wettbewerb.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross.

Der 40-jährige Alex Fiva gewinnt die Bronze-Medaille im Skicross.

Bild: Keystone

Alle Schweizer Olympia-Medaillen. Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb.

Marianne Fatton und Jon Kistler gewinnen im Ski Mountaineering die Silbermedaille im Mixed-Wettbewerb.

Bild: Keystone

