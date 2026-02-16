McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach Tod von Grossvater McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz

Jan Arnet

16.2.2026

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.
Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.. Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Atle Lie McGrath allein auf weiter Flur. 

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Atle Lie McGrath allein auf weiter Flur. 

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.. Das Drama um McGrath in Bildern ...

Das Drama um McGrath in Bildern ...

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: imago

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: imago

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.
Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.. Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Atle Lie McGrath allein auf weiter Flur. 

Ein Bild sagt mehr als Tausend Worte: Atle Lie McGrath allein auf weiter Flur. 

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.. Das Drama um McGrath in Bildern ...

Das Drama um McGrath in Bildern ...

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: KEYSTONE

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: imago

Das Drama um McGrath im Olympia-Slalom in Bildern.

Bild: imago

Wo es Gewinner gibt, gibt es immer auch Verlierer. Während Loïc Meillard seinen ersten Olympiasieg feiert, ist Atle Lie McGrath der grosse Geschlagene im Slalom. Die Bilder nach seinem Aus sind herzzerreissend.

Jan Arnet

16.02.2026, 15:03

16.02.2026, 16:20

Er ging als Favorit ins Rennen, bekam mit Startnummer 1 die Steilvorlage für die Goldmedaille und legte im 1. Lauf vor. Alles war angerichtet für Atle Lie Mcgrath. Und die Geschichte hätte emotionaler nicht sein können.

Während der Eröffnungsfeier ist McGraths Grossvater gestorben. In einem langen Instagram-Beitrag erinnerte sich der Norweger danach mit bewegenden Worten an gemeinsame Erlebnisse mit seinem Opa. Selbstredend, dass McGrath den Slalom auch für seinen Grossvater unbedingt gewinnen wollte. Er nahm das Rennen auch mit Trauerflor am Arm in Angriff.

Doch als der 25-Jährige im 2. Lauf das Starthaus verlässt, scheint ihn irgendwas zu blockieren. McGrath findet den Rhythmus nicht, wirkt sehr nervös und angespannt – und nach 15 Fahrsekunden ist es schon passiert: McGrath fädelt ein und scheidet aus. Aus der Traum von Olympia-Gold. Bitter!

Wieder Gold für die Schweiz. Meillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath

Wieder Gold für die SchweizMeillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath

Während dem Sieger Loïc Meillard im Zielraum die Freudentränen in die Augen schiessen, macht sich bei McGrath Wut breit. Er flucht, wirft seine Skistöcke weg und greift sich an den Helm. Dann zieht er die Ski aus, durchquert die Pistenabsperrung und läuft neben der Piste einfach davon. Bis zum Wald geht McGrath, legt sich in den Schnee und braucht erst einmal ein paar Minuten für sich alleine. Es sind herzerreissende Bilder. 

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Von Grünigen: «Meillard konnte seine Klasse ausspielen»

Gold für Loïc Meillard! Der Schweizer holt sich im Slalom seine dritte Medaille an diesen Olympischen Spielen. Um Atle Lie McGrath gibt es ein Drama. Die Renn-Analyse von Michael von Grünigen.

16.02.2026

Meistgelesen

McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz
Hillary Clinton spricht eine deutliche Warnung an Europa aus
SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus
Meillard holt Olympia-Sieg im Slalom! Drama um McGrath
Plötzlich steht auch Frankreichs Kultur-Ikone im Epstein-Fokus

Mehr Olympia

«Glaube, das kann man jetzt verkünden». SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus

«Glaube, das kann man jetzt verkünden»SRF-Duo plaudert Baby-News bei Olympiasieger Meillard aus

Loïc Meillard. «In einem Jahr die drei Farben der Medaillen zu holen, das ist einfach unglaublich»

Loïc Meillard«In einem Jahr die drei Farben der Medaillen zu holen, das ist einfach unglaublich»

«Goalie-Leistung wird entscheidend sein». So stehen die Medaillen-Chancen der Frauen-Eishockey-Nati

«Goalie-Leistung wird entscheidend sein»So stehen die Medaillen-Chancen der Frauen-Eishockey-Nati

Bob. Vogt in Rücklage, aber noch mit Chancen auf Bronze

BobVogt in Rücklage, aber noch mit Chancen auf Bronze

Curling. Schweizer Curlerinnen verlieren gegen Schweden

CurlingSchweizer Curlerinnen verlieren gegen Schweden