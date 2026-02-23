  1. Privatkunden
Die emotionalsten Olympia-Momente McGraths Flucht, Vonns Drama und der Eklat um Regez

Luca Betschart

23.2.2026

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina
Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Sein Papi gewinnt mit der Schweiz Bronze, das will Yannick Schwallers Sohn natürlich auch einmal schaffen.

Sein Papi gewinnt mit der Schweiz Bronze, das will Yannick Schwallers Sohn natürlich auch einmal schaffen.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Schweizer Bob-Krabbe lebt in Eiskanälen.

Die Schweizer Bob-Krabbe lebt in Eiskanälen.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Wow, was für ein Sprung der Schweizerin.

Wow, was für ein Sprung der Schweizerin.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Wenn die Welt für einen Moment Kopf steht.

Wenn die Welt für einen Moment Kopf steht.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Leider gibt es auf der Halfpipe auch viele Stürze. Hier erwischt es den US-Amerikaner Nick Goepper.

Leider gibt es auf der Halfpipe auch viele Stürze. Hier erwischt es den US-Amerikaner Nick Goepper.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Der französische Biathlet Quentin Fillon Maillet liebt den Geschmack von Edelmetall.

Der französische Biathlet Quentin Fillon Maillet liebt den Geschmack von Edelmetall.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Muss man gesehen haben: Skibergsteigen!

Muss man gesehen haben: Skibergsteigen!

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Dumm nur, wenn du dann beim Treppensteigen das Gleichgewicht verlierst..

Dumm nur, wenn du dann beim Treppensteigen das Gleichgewicht verlierst..

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Kasachin Sofia Samodelkina verbiegt sich.

Die Kasachin Sofia Samodelkina verbiegt sich.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Auch wenn es hier nicht danach aussieht: Die US-Frauen gewinnen den Eishockey-Final gegen Kanada. 

Auch wenn es hier nicht danach aussieht: Die US-Frauen gewinnen den Eishockey-Final gegen Kanada. 

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Schweizerinnen gewinnen das Bronze-Spiel. Die Freude könnte nicht grösser sein.

Die Schweizerinnen gewinnen das Bronze-Spiel. Die Freude könnte nicht grösser sein.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Der süsse Geschmack von Bronze.

Der süsse Geschmack von Bronze.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Schiedsrichterin hatte in diesem Spiel alles im Griff.

Die Schiedsrichterin hatte in diesem Spiel alles im Griff.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Ein echter Hingucker: Der Helm von Vladimir Semirunniy.

Ein echter Hingucker: Der Helm von Vladimir Semirunniy.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Dem Slowenen Vid Vrhovnik will man im Dunkeln nicht begegnen.

Dem Slowenen Vid Vrhovnik will man im Dunkeln nicht begegnen.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Hände hoch: Die Bobfahrer aus den USA zeigen eine starke Leistung.

Hände hoch: Die Bobfahrer aus den USA zeigen eine starke Leistung.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Bisher noch nicht olympisch: die Schneeschaufel-Teamkombination.

Bisher noch nicht olympisch: die Schneeschaufel-Teamkombination.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Hat wohl bald ein neues Profil-Bild: Nordisch-Kombinierer Kristjan Ilves.

Hat wohl bald ein neues Profil-Bild: Nordisch-Kombinierer Kristjan Ilves.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Bedient und allein: Atle Lie McGrath nach seinem Drama im Slalom.

Bedient und allein: Atle Lie McGrath nach seinem Drama im Slalom.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Medaillen zum Greifen nah: Die Schweizer Hockey-Frauen schaffen gegen Finnland den Einzug ins Halbfinale!

Medaillen zum Greifen nah: Die Schweizer Hockey-Frauen schaffen gegen Finnland den Einzug ins Halbfinale!

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Ein brasilianischer Freudensprung von Lucas Pinheiro Braathen. Da applaudieren auch Marco Odermatt und Loïc Meillard.

Ein brasilianischer Freudensprung von Lucas Pinheiro Braathen. Da applaudieren auch Marco Odermatt und Loïc Meillard.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Der australische Top-Favorit Scotty James stürzt in der Halfpipe zweimal und holt letztendlich Silber.

Der australische Top-Favorit Scotty James stürzt in der Halfpipe zweimal und holt letztendlich Silber.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Snowboard-Crosserinnen Lea Casta, Jana Fischer und Pia Zerkholdsorgen (v.l.n.r.) schenken sich nichts.

Die Snowboard-Crosserinnen Lea Casta, Jana Fischer und Pia Zerkholdsorgen (v.l.n.r.) schenken sich nichts.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Eishockeyaner aus Schweden und Finnland geben sich Saures.

Die Eishockeyaner aus Schweden und Finnland geben sich Saures.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Völlig ausgepumpt: Die Langlauf-Stars nach dem Rennen über 10 km. Nur Mateo Lorenzo Sauma aus Argentinien hält sich auf den Beinen.

Völlig ausgepumpt: Die Langlauf-Stars nach dem Rennen über 10 km. Nur Mateo Lorenzo Sauma aus Argentinien hält sich auf den Beinen.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Der Brite Andrew Musgrave hat seine eigene Taktik im Umgang mit den vergleichsweise warmen Temperaturen in Tesero.

Der Brite Andrew Musgrave hat seine eigene Taktik im Umgang mit den vergleichsweise warmen Temperaturen in Tesero.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Langläufer Stevenson Savart aus Haiti belegt über 10 km Schlussrang 79 – und lässt damit 34 Läufer hinter sich.

Langläufer Stevenson Savart aus Haiti belegt über 10 km Schlussrang 79 – und lässt damit 34 Läufer hinter sich.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Johannes Hoesflot Klaebo sieht man die Freude über die soeben gewonnene achte Olympia-Goldmedaille regelrecht an.

Johannes Hoesflot Klaebo sieht man die Freude über die soeben gewonnene achte Olympia-Goldmedaille regelrecht an.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Felix Roussel (links), Jens van 't Wout (rechts) und Liu Shaoang verschenken im Shorttrack keinen Meter.

Felix Roussel (links), Jens van 't Wout (rechts) und Liu Shaoang verschenken im Shorttrack keinen Meter.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Auferstehung der «Tigerin»: Federica Brignone schreibt mit ihrem Olympia-Wunder Ski-Geschichte.

Die Auferstehung der «Tigerin»: Federica Brignone schreibt mit ihrem Olympia-Wunder Ski-Geschichte.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Franjo Von Allmen weiss selbst nicht genau, wie ihm geschieht an seinen ersten Olympischen Spielen.

Franjo Von Allmen weiss selbst nicht genau, wie ihm geschieht an seinen ersten Olympischen Spielen.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. So sieht es aus, wenn sich Kanadas Torhüterin Ann-Renee Desbiens geschlagen geben muss.

So sieht es aus, wenn sich Kanadas Torhüterin Ann-Renee Desbiens geschlagen geben muss.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Glück im Spiel, Glück in der Liebe: Slopestyle-Olympiasieger Birk Ruud lässt sich von seiner Freundin Tonje Frigstad beglückwünschen.

Glück im Spiel, Glück in der Liebe: Slopestyle-Olympiasieger Birk Ruud lässt sich von seiner Freundin Tonje Frigstad beglückwünschen.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Ilia Malinin zeigt, was er draufhat.

Ilia Malinin zeigt, was er draufhat.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die US-Amerikanerin Corinne Stoddard kann sich nicht mehr halten und fällt. 

Die US-Amerikanerin Corinne Stoddard kann sich nicht mehr halten und fällt. 

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Schweizer 4 gewinnt: Marco Odermatt (Silber), Tanguy Nef (Gold), Franjo von Allmen (Gold) und Loic Meillard (Silber). 

Schweizer 4 gewinnt: Marco Odermatt (Silber), Tanguy Nef (Gold), Franjo von Allmen (Gold) und Loic Meillard (Silber). 

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Sofia Val und Asaf Kazimov beim Eistanz.

Sofia Val und Asaf Kazimov beim Eistanz.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die italienische Torhüterin Gabriella Durante sucht den Puck.

Die italienische Torhüterin Gabriella Durante sucht den Puck.

Bild: AP

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Franjo von Allmen verneigt sich vor Tanguy Nef – die beiden holen Gold in der Team-Kombination.

Franjo von Allmen verneigt sich vor Tanguy Nef – die beiden holen Gold in der Team-Kombination.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Goldmedaille hat Mathilde Gremaud schon im Sack. So kann sie ihren letzten Lauf im Slopestyle mit der Schweizerfahne zelebrieren.

Die Goldmedaille hat Mathilde Gremaud schon im Sack. So kann sie ihren letzten Lauf im Slopestyle mit der Schweizerfahne zelebrieren.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Einmal kräftig durchpusten: Marco Odermatt nach der Abfahrt in der Team-Kombination.

Einmal kräftig durchpusten: Marco Odermatt nach der Abfahrt in der Team-Kombination.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Ist es Hulk? Ist es Mario Balotelli? Nein. Es ist der Österreicher Benjamin Karl nach seinem Sieg im Parallel-Riesenslalom beim Snowboarden.

Ist es Hulk? Ist es Mario Balotelli? Nein. Es ist der Österreicher Benjamin Karl nach seinem Sieg im Parallel-Riesenslalom beim Snowboarden.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Frauen-Skipiste Olimpia delle Tofane am Sonntagabend.

Die Frauen-Skipiste Olimpia delle Tofane am Sonntagabend.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Süss! Der Schweizer Curler Yannick Schwaller zeigt seinem Sohn, wie's geht.

Süss! Der Schweizer Curler Yannick Schwaller zeigt seinem Sohn, wie's geht.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. So sieht Fokus aus: Marjorie Lajoie und Zachary Lagha (Kanada) im Eiskunstlauf.

So sieht Fokus aus: Marjorie Lajoie und Zachary Lagha (Kanada) im Eiskunstlauf.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Nils Rhyner braucht nach seinem Sturz neue Ski.

Nils Rhyner braucht nach seinem Sturz neue Ski.

Bild: Keystone

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Hat James-Bond-Vibes: Der israelische Abfahrer Barnabas Szollos wird von einer Drohne verfolgt.

Hat James-Bond-Vibes: Der israelische Abfahrer Barnabas Szollos wird von einer Drohne verfolgt.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Chinesin Peixuan Wang ist mit eher kritischem Blick auf ihrem Schlitten unterwegs.

Die Chinesin Peixuan Wang ist mit eher kritischem Blick auf ihrem Schlitten unterwegs.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Die Schweizer Ski-Freestylerin Sarah Höfflin verliert mitten im Sprung einen Ski.

Die Schweizer Ski-Freestylerin Sarah Höfflin verliert mitten im Sprung einen Ski.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Franjo von Allmen klassiert sich in der Abfahrt vor zwei Italienern auf Rang 1 – kein Wunder, kriegt er es mit der Polizei zu tun. Glück für Franjo: Sie wollen bloss ein Selfie.

Franjo von Allmen klassiert sich in der Abfahrt vor zwei Italienern auf Rang 1 – kein Wunder, kriegt er es mit der Polizei zu tun. Glück für Franjo: Sie wollen bloss ein Selfie.

Bild: KEYSTONE

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Dorothea Wierer beim Biathlon-Training.

Dorothea Wierer beim Biathlon-Training.

Bild: IMAGO/Bildbyran

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina. Kaum zu finden: Delia Durrer im dichten Schneetreiben von Cortina. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)..

Kaum zu finden: Delia Durrer im dichten Schneetreiben von Cortina. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)..

Bild: KEYSTONE

17 Tage, knapp 350 Medaillen und unzählige Emotionen – die Olympischen Winterspiele in Italien bieten über die letzten zweieinhalb Wochen Spektakel. Wir blicken zurück.

Redaktion blue Sport

23.02.2026, 13:31

McGraths Flucht in den Wald

Atle Lie McGrath macht während den Olympischen Spielen schwierige Zeiten durch. Während der Eröffnungsfeier verstirbt sein geliebter Grossvater. Ein herber Verlust für den 25-Jährigen, der die Rennen in Bormio anschliessend mit Trauerflor bestreitet – und insbesondere den Slalom unbedingt auch für seinen Opa gewinnen will.  

In seiner Paradedisziplin stellt McGrath sein Können unter Beweis, führt das Klassement bei Halbzeit klar an und ist auf bestem Weg, sein grosses Ziel zu erreichen. Doch dann fädelt der Norweger im zweiten Lauf nach 15 Fahrsekunden ein. Aus der Traum von Olympia-Gold. 

Es folgen herzzerreissende Bilder. McGrath wirft seine Skistöcke weg, greift sich an den Helm und zieht dann die Ski aus. Wutentbrannt durchquert er die Pistenabsperrung, läuft neben der Piste einfach davon und legt sich am Waldrand in den Schnee. «Ich wollte etwas Zeit für mich allein haben. Alles ist ausser Kontrolle geraten», sagt McGrath später über seinen Ausraster. «Die Fotografen haben mich aber gefunden, sodass ich auch dort keine Zeit für mich allein hatte.»

Nach Tod von Grossvater. McGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz

Nach Tod von GrossvaterMcGrath fädelt auf Gold-Kurs ein – was dann geschieht, zerreisst uns das Herz

Die Tränen bei Ragettli

Andri Ragettli bleibt die Olympia-Medaille auch 2026 verwehrt. Und wie schon in Peking landet der 27-Jährige im Slopestyle auf dem undankbaren vierten Platz. Die Enttäuschung ist riesig. «Ich bin ganz ehrlich, es ist extrem hart», sagt Ragettli und kann die Tränen nicht mehr zurückhalten: «Ich bin heute hier raus und wollte einfach meinen Vater stolz machen. Heute war es leider nur der vierte Platz. Ich glaube, er ist trotzdem stolz im Himmel auf mich und ich kämpfe weiter und gebe definitiv nicht auf.»

Erneut nur Rang 4 an Olympia. Ragettli bricht bei SRF-Interview in Tränen aus: «Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

Erneut nur Rang 4 an OlympiaRagettli bricht bei SRF-Interview in Tränen aus: «Ich wollte meinen Vater im Himmel stolz machen»

Das Drama und Lindsey Vonn

Bis eine Woche vor Olympia-Auftakt scheint Lindsey Vonn auf bestem Weg, mit 41 Jahren noch einmal Edelmetall abzuräumen. Als Führende des Abfahrts-Weltcup nimmt Vonn das letzte Rennen vor dem Saison-Highlight in Angriff. Doch die Fahrt in Crans-Montana endet mit einem Horrorsturz, bei dem sich Vonn das Kreuzband reisst.

Dennoch steht die US-Amerikanerin nur neun Tage später bei der Olympia-Abfahrt am Start, wo das Drama seinen Lauf nimmt. Nach nur 13 Fahrsekunden verliert Vonn die Kontrolle, fliegt durch die Luft und stürzt schwer. Sie schreit vor Schmerzen, muss mit dem Helikopter abtransportiert und in der Folge mehrfach am Bein operiert werden. 

Am vergangenen Freitag meldet sie sich nach dem fünften Eingriff, der über sechs Stunden beansprucht. Nach wie vor kann sie das Krankenhaus aber nicht verlassen. Und sie kündigt an: «Ich werde die Verletzung bald erklären und was das alles bedeutet.»

Wie einst ihr Ex Tiger Woods. Olympia-Debatte: Ist Lindsey Vonn jetzt «GOAT» oder Ziege?

Wie einst ihr Ex Tiger WoodsOlympia-Debatte: Ist Lindsey Vonn jetzt «GOAT» oder Ziege?

Die Unsportlichkeit von Ryan Regez

Vor vier Jahren in Peking kürt sich Ryan Regez zum Olympiasieger. Und der 33-Jährige will seinen Titel bei diesen Spielen um jeden Preis verteidigen. Der Plan geht zunächst auf – bis Regez im Halbfinal ein Fehler zu viel unterläuft. Dabei nimmt der Schweizer nicht nur sich selbst, sondern auch den Deutschen Tim Hronek aus dem Rennen. 

«Ich verhacke mich mit ihm und blockiere ihn», gesteht Regez kurz darauf im Interview und kämpft mit den Tränen: «Das war unsportlich von mir. Das ist nicht sauber. Wenn ich es anders machen könnte, würde ich das.» 

Nur bringt das dem frustrierten Deutschen, der aufgrund der Aktion ebenfalls im Halbfinal hängen bleibt, herzlich wenig. «Er hat sich entschuldigt, aber ich habe ihm dann auch gesagt: Ryan, schön und gut. Aber davon kann ich mir halt gar nichts kaufen am Ende des Tages», so Hronek. 

Tränen statt Triumph. «Es war unsportlich und unfair»: Skicrosser Regez sorgt für Eklat im Halbfinal

Tränen statt Triumph«Es war unsportlich und unfair»: Skicrosser Regez sorgt für Eklat im Halbfinal

Der Schock um Kevin Fiala

Die Eisgenossen müssen im zweiten Olympia-Auftritt gegen Kanada unten durch und eine 1:5-Niederlage einstecken. Vor allem aber verliert das Team von Patrick Fischer mit Kevin Fiala einen Leistungsträger. Nach einem Zusammenprall landet Gegenspieler Tom Wilson unglücklich auf dem Bein von Fiala, der sich schwer am Unterschenkel verletzt und mindestens zwei Monate ausfällt.

Der Schock sitzt tief – ob bei Teamkollegen oder Gegenspieler. Als Fiala mit der Barre abtransportiert wird, stehen Kanadas NHL-Stars für den Nati-Star Spalier. «Wir versuchten einfach, unseren Support zu zeigen. Jeder kämpft hart, aber so etwas willst du nie sehen», sagt Superstar Sidney Crosby. «Kevin ist ein wettbewerbsorientierter Typ, der hart arbeitet. Es ist unglücklich, dass so etwas passiert.»

Verletzungsschock um Nati-Star. Kanadas NHL-Stars stehen für Fiala Spalier – Gegenspieler Wilson: «Fühle mich schrecklich»

Verletzungsschock um Nati-StarKanadas NHL-Stars stehen für Fiala Spalier – Gegenspieler Wilson: «Fühle mich schrecklich»

Zuerst Leid, dann Freud bei Fähndrich

Für Nadine Fähndrich beginnen die Spiele mit einer bitteren Enttäuschung. Im Sprint als Mitfavoritin gestartet, scheitert die Schweizerin bereits im Viertelfinal, weil sie auf der Zielgeraden einbricht. Im Ziel kämpft die Langläuferin mit den Emotionen: «Zu wissen, wie viele Leute so viel investiert haben und ihre Enttäuschung zu sehen, das ist das Schwierigste.»

Eine Woche später strahlt Fähndrich dennoch mit ihrer ersten Olympia-Medaille der Karriere. Im Teamsprint holt sie gemeinsam mit Nadja Kälin Silber – und hat diesmal mit Freudentränen zu kämpfen. «Sehr viele Leute mussten mich aufbauen, damit ich zurückkomme. Ich bin so dankbar für all die Leute, die ich um mich herum habe», unterstreicht Fähndrich. «Es waren nicht einfache Tage, aber dass es nun so endet, ist wunderschön.» 

Nächste Medaille. Kälin und Fähndrich brillieren: Silber-Coup für Schweizer Frauen im Team-Sprint

Nächste MedailleKälin und Fähndrich brillieren: Silber-Coup für Schweizer Frauen im Team-Sprint

Lena Dürrs Alptraum

Rückblende: Vor vier Jahren führt Lena Dürr das Klassement des Olympia-Slaloms nach dem ersten Lauf ein. In der Entscheidung fällt die Deutsche aber noch auf Rang vier zurück und bleibt ohne Medaille. In Cortina erlebt Dürr das nächste Olympia-Drama. Bei Halbzeit noch auf Rang zwei, verschenkt die 34-Jährige die Medaille im zweiten Durchgang mit einem Einfädler bei der allerersten Stange. Wenig überraschend fliessen im Zielraum anschliessend die Tränen.

Nächstes Olympia-Drama. Lena Dürr ist im Slalom auf Medaillen-Kurs – und fädelt dann beim allerersten Tor ein

Nächstes Olympia-DramaLena Dürr ist im Slalom auf Medaillen-Kurs – und fädelt dann beim allerersten Tor ein

Das Curling-Rencontre

Hitzig geht es zeitweise in der Curling-Halle zu und her. Während der Partie gegen Kanada beschuldigt das schwedische Team Gegenspieler Marc Kennedy, den Stein jenseits der Hog Line – der grünen Linie, hinter der der Stein vollständig losgelassen werden muss – berührt zu haben. Das löst hitzige Diskussionen aus. Denn von einer möglichen irregulären Doppelberührung will Kennedy nichts wissen. «Wer macht das? Wer? Ich habe das noch nie gemacht», wettert der 44-Jährige seine Gegner an und richtet ein «Verpiss dich» an den Schweden Oskar Ingemar Eriksson.

Der Vorfall wirft hohe Wellen. Tagsdarauf beschwert sich auch das Schweizer Team über einen möglichen Regelverstoss der Kanadier, worauf der Weltverband die Spieler per Email an die Regeln erinnert und ankündigt, dass die Schiedsrichter ab sofort genauer hinschauen. 

Übrigens: Kanada und Kennedy holen sich mit einem Final-Sieg über Schweiz-Bezwinger Grossbritannien schlussendlich die Goldmedaille. Wohl aber nicht den Fairness-Preis.

Betrugs-Vorwürfe. Nach Schweden beklagt sich auch die Schweiz über Kanadas Curler

Betrugs-VorwürfeNach Schweden beklagt sich auch die Schweiz über Kanadas Curler

