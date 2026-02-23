McGraths Flucht, Vonns Drama und der Eklat um Regez

Die besten Bilder der Olympischen Spiele 2026 in Milano Cortina Sein Papi gewinnt mit der Schweiz Bronze, das will Yannick Schwallers Sohn natürlich auch einmal schaffen. Bild: KEYSTONE Die Schweizer Bob-Krabbe lebt in Eiskanälen. Bild: KEYSTONE Wow, was für ein Sprung der Schweizerin. Bild: KEYSTONE Wenn die Welt für einen Moment Kopf steht. Bild: KEYSTONE Leider gibt es auf der Halfpipe auch viele Stürze. Hier erwischt es den US-Amerikaner Nick Goepper. Bild: KEYSTONE Der französische Biathlet Quentin Fillon Maillet liebt den Geschmack von Edelmetall. Bild: KEYSTONE Muss man gesehen haben: Skibergsteigen! Bild: KEYSTONE Dumm nur, wenn du dann beim Treppensteigen das Gleichgewicht verlierst.. Bild: Keystone Die Kasachin Sofia Samodelkina verbiegt sich. Bild: KEYSTONE Auch wenn es hier nicht danach aussieht: Die US-Frauen gewinnen den Eishockey-Final gegen Kanada. Bild: KEYSTONE Die Schweizerinnen gewinnen das Bronze-Spiel. Die Freude könnte nicht grösser sein. Bild: KEYSTONE Der süsse Geschmack von Bronze. Bild: KEYSTONE Die Schiedsrichterin hatte in diesem Spiel alles im Griff. Bild: KEYSTONE Ein echter Hingucker: Der Helm von Vladimir Semirunniy. Bild: KEYSTONE Dem Slowenen Vid Vrhovnik will man im Dunkeln nicht begegnen. Bild: KEYSTONE Hände hoch: Die Bobfahrer aus den USA zeigen eine starke Leistung. Bild: KEYSTONE Bisher noch nicht olympisch: die Schneeschaufel-Teamkombination. Bild: KEYSTONE Hat wohl bald ein neues Profil-Bild: Nordisch-Kombinierer Kristjan Ilves. Bild: KEYSTONE Bedient und allein: Atle Lie McGrath nach seinem Drama im Slalom. Bild: KEYSTONE Medaillen zum Greifen nah: Die Schweizer Hockey-Frauen schaffen gegen Finnland den Einzug ins Halbfinale! Bild: KEYSTONE Ein brasilianischer Freudensprung von Lucas Pinheiro Braathen. Da applaudieren auch Marco Odermatt und Loïc Meillard. Bild: Keystone Der australische Top-Favorit Scotty James stürzt in der Halfpipe zweimal und holt letztendlich Silber. Bild: KEYSTONE Die Snowboard-Crosserinnen Lea Casta, Jana Fischer und Pia Zerkholdsorgen (v.l.n.r.) schenken sich nichts. Bild: Keystone Die Eishockeyaner aus Schweden und Finnland geben sich Saures. Bild: Keystone Völlig ausgepumpt: Die Langlauf-Stars nach dem Rennen über 10 km. Nur Mateo Lorenzo Sauma aus Argentinien hält sich auf den Beinen. Bild: Keystone Der Brite Andrew Musgrave hat seine eigene Taktik im Umgang mit den vergleichsweise warmen Temperaturen in Tesero. Bild: Keystone Langläufer Stevenson Savart aus Haiti belegt über 10 km Schlussrang 79 – und lässt damit 34 Läufer hinter sich. Bild: Keystone Johannes Hoesflot Klaebo sieht man die Freude über die soeben gewonnene achte Olympia-Goldmedaille regelrecht an. Bild: Keystone Felix Roussel (links), Jens van 't Wout (rechts) und Liu Shaoang verschenken im Shorttrack keinen Meter. Bild: Keystone Die Auferstehung der «Tigerin»: Federica Brignone schreibt mit ihrem Olympia-Wunder Ski-Geschichte. Bild: KEYSTONE Franjo Von Allmen weiss selbst nicht genau, wie ihm geschieht an seinen ersten Olympischen Spielen. Bild: Keystone So sieht es aus, wenn sich Kanadas Torhüterin Ann-Renee Desbiens geschlagen geben muss. Bild: KEYSTONE Glück im Spiel, Glück in der Liebe: Slopestyle-Olympiasieger Birk Ruud lässt sich von seiner Freundin Tonje Frigstad beglückwünschen. Bild: Keystone Ilia Malinin zeigt, was er draufhat. Bild: KEYSTONE Die US-Amerikanerin Corinne Stoddard kann sich nicht mehr halten und fällt. Bild: Keystone Schweizer 4 gewinnt: Marco Odermatt (Silber), Tanguy Nef (Gold), Franjo von Allmen (Gold) und Loic Meillard (Silber). Bild: KEYSTONE Sofia Val und Asaf Kazimov beim Eistanz. Bild: KEYSTONE Die italienische Torhüterin Gabriella Durante sucht den Puck. Bild: AP Franjo von Allmen verneigt sich vor Tanguy Nef – die beiden holen Gold in der Team-Kombination. Bild: Keystone Die Goldmedaille hat Mathilde Gremaud schon im Sack. So kann sie ihren letzten Lauf im Slopestyle mit der Schweizerfahne zelebrieren. Bild: Keystone Einmal kräftig durchpusten: Marco Odermatt nach der Abfahrt in der Team-Kombination. Bild: Keystone Ist es Hulk? Ist es Mario Balotelli? Nein. Es ist der Österreicher Benjamin Karl nach seinem Sieg im Parallel-Riesenslalom beim Snowboarden. Bild: KEYSTONE Die Frauen-Skipiste Olimpia delle Tofane am Sonntagabend. Bild: KEYSTONE Süss! Der Schweizer Curler Yannick Schwaller zeigt seinem Sohn, wie's geht. Bild: Keystone So sieht Fokus aus: Marjorie Lajoie und Zachary Lagha (Kanada) im Eiskunstlauf. Bild: Keystone Nils Rhyner braucht nach seinem Sturz neue Ski. Bild: Keystone Hat James-Bond-Vibes: Der israelische Abfahrer Barnabas Szollos wird von einer Drohne verfolgt. Bild: KEYSTONE Die Chinesin Peixuan Wang ist mit eher kritischem Blick auf ihrem Schlitten unterwegs. Die Schweizer Ski-Freestylerin Sarah Höfflin verliert mitten im Sprung einen Ski. Bild: KEYSTONE Franjo von Allmen klassiert sich in der Abfahrt vor zwei Italienern auf Rang 1 – kein Wunder, kriegt er es mit der Polizei zu tun. Glück für Franjo: Sie wollen bloss ein Selfie. Bild: KEYSTONE Dorothea Wierer beim Biathlon-Training. Bild: IMAGO/Bildbyran Kaum zu finden: Delia Durrer im dichten Schneetreiben von Cortina. (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott).. Bild: KEYSTONE 17 Tage, knapp 350 Medaillen und unzählige Emotionen – die Olympischen Winterspiele in Italien bieten über die letzten zweieinhalb Wochen Spektakel. Wir blicken zurück.

Redaktion blue Sport Luca Betschart

McGraths Flucht in den Wald

Atle Lie McGrath macht während den Olympischen Spielen schwierige Zeiten durch. Während der Eröffnungsfeier verstirbt sein geliebter Grossvater. Ein herber Verlust für den 25-Jährigen, der die Rennen in Bormio anschliessend mit Trauerflor bestreitet – und insbesondere den Slalom unbedingt auch für seinen Opa gewinnen will.

In seiner Paradedisziplin stellt McGrath sein Können unter Beweis, führt das Klassement bei Halbzeit klar an und ist auf bestem Weg, sein grosses Ziel zu erreichen. Doch dann fädelt der Norweger im zweiten Lauf nach 15 Fahrsekunden ein. Aus der Traum von Olympia-Gold.

Es folgen herzzerreissende Bilder. McGrath wirft seine Skistöcke weg, greift sich an den Helm und zieht dann die Ski aus. Wutentbrannt durchquert er die Pistenabsperrung, läuft neben der Piste einfach davon und legt sich am Waldrand in den Schnee. «Ich wollte etwas Zeit für mich allein haben. Alles ist ausser Kontrolle geraten», sagt McGrath später über seinen Ausraster. «Die Fotografen haben mich aber gefunden, sodass ich auch dort keine Zeit für mich allein hatte.»

Die Tränen bei Ragettli

Andri Ragettli bleibt die Olympia-Medaille auch 2026 verwehrt. Und wie schon in Peking landet der 27-Jährige im Slopestyle auf dem undankbaren vierten Platz. Die Enttäuschung ist riesig. «Ich bin ganz ehrlich, es ist extrem hart», sagt Ragettli und kann die Tränen nicht mehr zurückhalten: «Ich bin heute hier raus und wollte einfach meinen Vater stolz machen. Heute war es leider nur der vierte Platz. Ich glaube, er ist trotzdem stolz im Himmel auf mich und ich kämpfe weiter und gebe definitiv nicht auf.»

Das Drama und Lindsey Vonn

Bis eine Woche vor Olympia-Auftakt scheint Lindsey Vonn auf bestem Weg, mit 41 Jahren noch einmal Edelmetall abzuräumen. Als Führende des Abfahrts-Weltcup nimmt Vonn das letzte Rennen vor dem Saison-Highlight in Angriff. Doch die Fahrt in Crans-Montana endet mit einem Horrorsturz, bei dem sich Vonn das Kreuzband reisst.

Dennoch steht die US-Amerikanerin nur neun Tage später bei der Olympia-Abfahrt am Start, wo das Drama seinen Lauf nimmt. Nach nur 13 Fahrsekunden verliert Vonn die Kontrolle, fliegt durch die Luft und stürzt schwer. Sie schreit vor Schmerzen, muss mit dem Helikopter abtransportiert und in der Folge mehrfach am Bein operiert werden.

Am vergangenen Freitag meldet sie sich nach dem fünften Eingriff, der über sechs Stunden beansprucht. Nach wie vor kann sie das Krankenhaus aber nicht verlassen. Und sie kündigt an: «Ich werde die Verletzung bald erklären und was das alles bedeutet.»

Die Unsportlichkeit von Ryan Regez

Vor vier Jahren in Peking kürt sich Ryan Regez zum Olympiasieger. Und der 33-Jährige will seinen Titel bei diesen Spielen um jeden Preis verteidigen. Der Plan geht zunächst auf – bis Regez im Halbfinal ein Fehler zu viel unterläuft. Dabei nimmt der Schweizer nicht nur sich selbst, sondern auch den Deutschen Tim Hronek aus dem Rennen.

«Ich verhacke mich mit ihm und blockiere ihn», gesteht Regez kurz darauf im Interview und kämpft mit den Tränen: «Das war unsportlich von mir. Das ist nicht sauber. Wenn ich es anders machen könnte, würde ich das.»

Nur bringt das dem frustrierten Deutschen, der aufgrund der Aktion ebenfalls im Halbfinal hängen bleibt, herzlich wenig. «Er hat sich entschuldigt, aber ich habe ihm dann auch gesagt: Ryan, schön und gut. Aber davon kann ich mir halt gar nichts kaufen am Ende des Tages», so Hronek.

Der Schock um Kevin Fiala

Die Eisgenossen müssen im zweiten Olympia-Auftritt gegen Kanada unten durch und eine 1:5-Niederlage einstecken. Vor allem aber verliert das Team von Patrick Fischer mit Kevin Fiala einen Leistungsträger. Nach einem Zusammenprall landet Gegenspieler Tom Wilson unglücklich auf dem Bein von Fiala, der sich schwer am Unterschenkel verletzt und mindestens zwei Monate ausfällt.

Der Schock sitzt tief – ob bei Teamkollegen oder Gegenspieler. Als Fiala mit der Barre abtransportiert wird, stehen Kanadas NHL-Stars für den Nati-Star Spalier. «Wir versuchten einfach, unseren Support zu zeigen. Jeder kämpft hart, aber so etwas willst du nie sehen», sagt Superstar Sidney Crosby. «Kevin ist ein wettbewerbsorientierter Typ, der hart arbeitet. Es ist unglücklich, dass so etwas passiert.»

Zuerst Leid, dann Freud bei Fähndrich

Für Nadine Fähndrich beginnen die Spiele mit einer bitteren Enttäuschung. Im Sprint als Mitfavoritin gestartet, scheitert die Schweizerin bereits im Viertelfinal, weil sie auf der Zielgeraden einbricht. Im Ziel kämpft die Langläuferin mit den Emotionen: «Zu wissen, wie viele Leute so viel investiert haben und ihre Enttäuschung zu sehen, das ist das Schwierigste.»

Eine Woche später strahlt Fähndrich dennoch mit ihrer ersten Olympia-Medaille der Karriere. Im Teamsprint holt sie gemeinsam mit Nadja Kälin Silber – und hat diesmal mit Freudentränen zu kämpfen. «Sehr viele Leute mussten mich aufbauen, damit ich zurückkomme. Ich bin so dankbar für all die Leute, die ich um mich herum habe», unterstreicht Fähndrich. «Es waren nicht einfache Tage, aber dass es nun so endet, ist wunderschön.»

Lena Dürrs Alptraum

Rückblende: Vor vier Jahren führt Lena Dürr das Klassement des Olympia-Slaloms nach dem ersten Lauf ein. In der Entscheidung fällt die Deutsche aber noch auf Rang vier zurück und bleibt ohne Medaille. In Cortina erlebt Dürr das nächste Olympia-Drama. Bei Halbzeit noch auf Rang zwei, verschenkt die 34-Jährige die Medaille im zweiten Durchgang mit einem Einfädler bei der allerersten Stange. Wenig überraschend fliessen im Zielraum anschliessend die Tränen.

Das Curling-Rencontre

Hitzig geht es zeitweise in der Curling-Halle zu und her. Während der Partie gegen Kanada beschuldigt das schwedische Team Gegenspieler Marc Kennedy, den Stein jenseits der Hog Line – der grünen Linie, hinter der der Stein vollständig losgelassen werden muss – berührt zu haben. Das löst hitzige Diskussionen aus. Denn von einer möglichen irregulären Doppelberührung will Kennedy nichts wissen. «Wer macht das? Wer? Ich habe das noch nie gemacht», wettert der 44-Jährige seine Gegner an und richtet ein «Verpiss dich» an den Schweden Oskar Ingemar Eriksson.

Der Vorfall wirft hohe Wellen. Tagsdarauf beschwert sich auch das Schweizer Team über einen möglichen Regelverstoss der Kanadier, worauf der Weltverband die Spieler per Email an die Regeln erinnert und ankündigt, dass die Schiedsrichter ab sofort genauer hinschauen.

Übrigens: Kanada und Kennedy holen sich mit einem Final-Sieg über Schweiz-Bezwinger Grossbritannien schlussendlich die Goldmedaille. Wohl aber nicht den Fairness-Preis.