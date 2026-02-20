Medaillenjägerin Eileen Gu stellt selbst NHL-Stars in den Schatten

Eileen Gu – so tickt die Olympiasiegerin im Big Air und der Halfpipe 04.02.2026

Eileen Gu ist in den USA geboren, geht seit 2019 für China an den Start und hat in ihrer Karriere schon fünf olympische Medaillen gewonnen. Wer ist die Frau, die in den Medien gerne als Schneeprinzessin bezeichnet wird und mehr verdient als alle anderen Olympia-Teilnehmer?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Freestyle-Superstar Eileen Gu gewann an den diesjährigen Winterspielen zwei Silbermedaillen. Vor vier Jahren holte sie bereits zwei goldene und eine silberne Olympia-Medaille.

Mit einem geschätzten Jahresverdienst von umgerechnet 17,82 Millionen Franken führt die 22-Jährige das Gehaltsranking der Winterspiele an.

Neben ihrer Sportkarriere ist Gu als Model erfolgreich, studiert an der Stanford-Universität Quantenphysik und gilt als eine der prägendsten und vermarktungsstärksten Sportlerinnen überhaupt. Mehr anzeigen

Eileen Gu ist 22 Jahre alt und kann schon jetzt auf eine unglaublich erfolgreiche Karriere zurückblicken. Letzte Woche gewann sie bei ihrem ersten Big-Air-Contest seit vier Jahren hinter der Kanadierin Megan Oldham aus Kanada Silber. Ein paar Tage zuvor belegte sie im Slopestyle hinter der Schweizerin Mathilde Gremaud ebenfalls den zweiten Platz.

Bei den Winterspielen 2022 in Peking holte sie bereits zweimal Gold und einmal Silber – seither geniesst die in den USA geborene und für China startende Gu Heldenstatus. Am Samstag peilt die Schneeprinzessin in der Halfpipe die Titelverteidigung an. Mit fünf Olympia-Medaillen ist sie aber ohnehin schon jetzt die beste Freestylerin der Geschichte.

Eileen Gu hat insgesamt bereits fünf Olympia-Medaillen gewonnen. Bild: Keystone

Niemand verdient mehr

Sportlich können Gu derzeit einige Freestylerin Paroli bieten, in Sachen Jahresgehalt ist sie allerdings einsame Spitze an diesen Winterspielen – und zwar sportarten- wie geschlechterübergreifend. Selbst die NHL-Stars mit ihren Millionenverträgen trocknet sie laut «Forbes» ab.

Umgerechnet soll Gu 17,82 Millionen Franken verdienen. Zum Vergleich: US-Star Lindsey Vonn, die tragische Figur dieser Spiele, kassiert rund 6 Millionen, Mikaela Shiffrin rund 5,5 und damit nicht einmal ganz einen Drittel so viel wie Gu. NHL-Star Austin Matthews, der bei den Männern obenaus schwingt, soll zwischen 11,6 und 15,4 Franken verdienen.

An den Preisgeldern liegt das freilich nicht, denn die spülen nur rund 77'140 Franken aufs Konto von Gu. Aber Verträge mit Luxusmarken wie Porsche, Louis Vitton, Gucci und Red Bull und mehreren chinesischen Unternehmen schenken so richtig ein. Zudem arbeitet Gu als Model, flanierte schon über internationale Laufstege oder zierte die Titelseiten von angesehenen Magazinen wie dem «Time Magazine». In den sozialen Medien hat sie Millionen Fans rund um den Globus.

In eine Schublade stecken lässt sich Gu, die an der Stanford University Quantenphysik studiert, aber nicht. Dem «Time Magazine» erzählte sie: «Ich bin Vollzeitstudentin und sehr sportlich. Ich kann mich mit einem Physiker unterhalten und meine Argumente verteidigen, und am nächsten Tag kann es sein, dass man mich über den Laufsteg laufen sieht. Ich finde das ziemlich revolutionär, besonders als junge Person. Denn diese Vielseitigkeit tritt oft in verschiedenen Lebensphasen auf.»